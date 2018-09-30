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На глазах у Путина: Сироткин потерпел фиаско в Гран-при России

Сироткин финишировал последним на Гран-при России «Формулы-1»

В Сочи состоялся Гран-при России «Формулы-1». Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Уильямс» Сергей Сироткин финишировал последним. «Газета.Ru» вела текстовая онлайн-трансляцию заездов.
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15:45

Что ж, на этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию Гран-при России. Удачи, до свидания!

15:43

Для Макса это отличный результат. Учитывая, что стартовал он с 19-й позиции! Вот так день рождения. Хотя голландец расстроен. А мы поздравляем Хэмилтона. Его отрыв от Феттеля увеличился на 50 очков. Боттас в сторонке смотрит с негодованием, наверное.

15:43

Лидировавший более половины гонки Ферстаппен финишировал пятым.

15:42

Сироткин так и остался последним, к сожалению.

15:42

«Дубль» у «Мерседеса» и «дубль» у «Феррари» — Райкконен пришел четвертым.

15:41

Побеждает Хэмилтон! Вторым финиширует Боттас. Феттель третий.

15:41

Последний круг!

15:40

Ужас какой... Хэмилтон обходит... Сироткина!

15:37

Жалуется на колеса Сироткин. Утверждает он, что шины слишком сильно вибрирует.

15:35

Лучший круг показал Хэмилтон, опять рекорд. 1:36,137.

15:33

Чуть больше секунды Сироткин проигрывает Сайнсу.

15:33

Новый рекорд трассы устанавливает Хэмилтон. Ну а кто еще? 1:36,185 — результат британца.

15:32

5 кругов остается!

15:31

Лидирует Хэмилтон, вторым идет Боттас. Тройку замыкает Феттель.

15:29

Возвращается на трассу Макс пятым. Отстает от Райкконена практически на 15 секунд.

15:25

Уходит Ферстаппен на пит-стоп!

15:23

Хэмилтон атакует Ферстаппену! Чуть меньше секунды разделяют Льюиса и Макса.

15:20

Так и не смог Перес обойти Магнуссена, уступил место Окону. Кевин в итоге вообще на пит-стоп уехал.

15:16

Сироткин все также последний.

15:14

Есть у мексиканца один круг. Магнуссену, кажется, все равно.

15:12

Не получается у Переса обогнать Магнуссена. Похоже, придется ему вернуть место Окону.

15:07

Также есть неполадки с шинами у Хэмилтона. Похоже, придется ехать в бокс.

15:07

Хэмилтон в свою очередь пожаловался на двигатель. Какие-то проблемы с болидом у британца.

15:06

Боттас выразил недовольство действиями своей команды. Уверен Валлтери, что он ехал быстрее Льюиса и мог обогнать Ферстаппена.

15:04

Ферстаппен, Риккардо, Сайнс и Хюлькенберг ни разу на пит-стоп так и не ушли, а меж тем 30 кругов прошло.

15:01

Дано указание Боттасу сдерживать Феттеля.

14:58

Окон так и не смог обогнать Магнуссена, передал он эстафетную палочку Пересу.

14:57

Интересное решение «Мерседеса». Посмотрим, что сможет Льюис предложить Ферстаппену. Тот в пит-стоп уезжать не торопится пока что.

14:55

Боттас неожиданно отпустил Хэмилтона вперед.

14:54

Лидирует Ферстаппен, за ним идут Боттас и Хэмилтон. Сироткин по-прежнему последний.

14:52

Эпизод с обгоном Хэмилтоном Феттеля взяли на просмотр. Стюарды выясняли, смещали ли Себастьян на торможении, чтобы сдерждать Льюиса. Но ничего противозаконного со стороны пилота «Феррари» не увидели.

14:50

У Окона есть три круга на обгон Магнуссена. Быстрее едет датчанин.

14:47

Перес спросил у механиков, есть ли ему смысл атаковать Магнуссена. При том, что перед ним едет его партнер по «Форс Индии» Окон. Дали разрешение на атаку мексиканцу.

14:44

Лидировал Райкконен, но ушел на пит-стоп. И Ферстаппен вышел на первую строчку! Сироткин, для сравнения, все еще последний. Сергей, ну как так?

14:41

Вот это атака! Хэмилтон пошел на Феттеля, тот сначала не пропускал Льюиса, но был вынужден сдаться. Британец четко сработал по внутренней дуге.

14:39

Чуть ранее на пит-стоп ушел Боттас, вернулся пятым, но затем обошел Хэмилтона. Грамотно работает «Мерседес».

14:37

Хэмилтон перешел на софт.

14:34

Перес остановился на пит-стопе, убрал гиперсофт. Все, теперь на трассе не осталось никого с гиперсофтом.

14:32

Сироткин ушел на пит-стоп. А вместе с этим и опустился на последнюю строчку.

14:29

Магнуссен уступил Пересу и Окону.

14:26

И Леклера обходит Ферстаппен! Напомним, что Макс стартовал с 19-го (!) места! Кстати, у гонщика «Ред Булла» сегодня день рождения. 21 год исполнился голландцу.

14:24

Завершена гонка для «Торо Россо». Хартли тоже снялся.

14:23

Хартли тоже в боксах.

14:23

Гасли снимается с гонки. Что-то с болидом у пилота «Торо Россо».

14:23

Ферстаппен красавец! Атаковал Окона и поднялся на 6-е место.

14:22

Сироткин 16-й.

14:21

Развернуло Хартли на повороте.

14:19

Что творит Ферстаппен! Отличный старт выдал Макс и вошел в топ-10.

14:17

Сироткин уступил Ферстаппену и Строллу.

14:16

Леклер здорово ушел на обгон и обошел Магнуссена.

14:15

Лучший на старте Боттас, Феттель атаковал Хэмилтона, но Льюис оторвался.

14:14

Что ж, стартуем!

14:12

Тучи сегодня покрывают Сочи. Есть опасение, что может начаться дождь.

14:10

Итак, поехали болиды на прокаточный круг.

14:08

Считанные минуты до старта. Все готово для начала гонки.

14:05

Стоит отметить, что сегодня на гонке присутствует и президент России Владимир Путин.

13:55

Звучит гимн России. Исполняет его детский хор.

13:50

Вчера на Олимпийской трассе в Сочи прошла квалификация, победу в которой одержал пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас. Мы же будем особенно следить за российским гонщиком из «Уильямса» Сергеем Сироткина. Он занял 18-е место по итогам первого сегмента квалификации, сегодня он стартует с 13-й позиции.

13:45

Болиды стартуют на сочинской трассе в 14.10 по московскому времени.

13:40

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru» приветствуем вас на гонке Гран-при России «Формулы 1»!