На глазах у Путина: Сироткин потерпел фиаско в Гран-при России

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Что ж, на этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию Гран-при России. Удачи, до свидания!
Для Макса это отличный результат. Учитывая, что стартовал он с 19-й позиции! Вот так день рождения. Хотя голландец расстроен. А мы поздравляем Хэмилтона. Его отрыв от Феттеля увеличился на 50 очков. Боттас в сторонке смотрит с негодованием, наверное.
Лидировавший более половины гонки Ферстаппен финишировал пятым.
Сироткин так и остался последним, к сожалению.
«Дубль» у «Мерседеса» и «дубль» у «Феррари» — Райкконен пришел четвертым.
Побеждает Хэмилтон! Вторым финиширует Боттас. Феттель третий.
Последний круг!
Ужас какой... Хэмилтон обходит... Сироткина!
Жалуется на колеса Сироткин. Утверждает он, что шины слишком сильно вибрирует.
Лучший круг показал Хэмилтон, опять рекорд. 1:36,137.
Чуть больше секунды Сироткин проигрывает Сайнсу.
Новый рекорд трассы устанавливает Хэмилтон. Ну а кто еще? 1:36,185 — результат британца.
5 кругов остается!
Лидирует Хэмилтон, вторым идет Боттас. Тройку замыкает Феттель.
Возвращается на трассу Макс пятым. Отстает от Райкконена практически на 15 секунд.
Уходит Ферстаппен на пит-стоп!
Хэмилтон атакует Ферстаппену! Чуть меньше секунды разделяют Льюиса и Макса.
Так и не смог Перес обойти Магнуссена, уступил место Окону. Кевин в итоге вообще на пит-стоп уехал.
Сироткин все также последний.
Есть у мексиканца один круг. Магнуссену, кажется, все равно.
Не получается у Переса обогнать Магнуссена. Похоже, придется ему вернуть место Окону.
Также есть неполадки с шинами у Хэмилтона. Похоже, придется ехать в бокс.
Хэмилтон в свою очередь пожаловался на двигатель. Какие-то проблемы с болидом у британца.
Боттас выразил недовольство действиями своей команды. Уверен Валлтери, что он ехал быстрее Льюиса и мог обогнать Ферстаппена.
Ферстаппен, Риккардо, Сайнс и Хюлькенберг ни разу на пит-стоп так и не ушли, а меж тем 30 кругов прошло.
Дано указание Боттасу сдерживать Феттеля.
Окон так и не смог обогнать Магнуссена, передал он эстафетную палочку Пересу.
Интересное решение «Мерседеса». Посмотрим, что сможет Льюис предложить Ферстаппену. Тот в пит-стоп уезжать не торопится пока что.
Боттас неожиданно отпустил Хэмилтона вперед.
Лидирует Ферстаппен, за ним идут Боттас и Хэмилтон. Сироткин по-прежнему последний.
Эпизод с обгоном Хэмилтоном Феттеля взяли на просмотр. Стюарды выясняли, смещали ли Себастьян на торможении, чтобы сдерждать Льюиса. Но ничего противозаконного со стороны пилота «Феррари» не увидели.
У Окона есть три круга на обгон Магнуссена. Быстрее едет датчанин.
Перес спросил у механиков, есть ли ему смысл атаковать Магнуссена. При том, что перед ним едет его партнер по «Форс Индии» Окон. Дали разрешение на атаку мексиканцу.
Лидировал Райкконен, но ушел на пит-стоп. И Ферстаппен вышел на первую строчку! Сироткин, для сравнения, все еще последний. Сергей, ну как так?
Вот это атака! Хэмилтон пошел на Феттеля, тот сначала не пропускал Льюиса, но был вынужден сдаться. Британец четко сработал по внутренней дуге.
Чуть ранее на пит-стоп ушел Боттас, вернулся пятым, но затем обошел Хэмилтона. Грамотно работает «Мерседес».
Хэмилтон перешел на софт.
Перес остановился на пит-стопе, убрал гиперсофт. Все, теперь на трассе не осталось никого с гиперсофтом.
Сироткин ушел на пит-стоп. А вместе с этим и опустился на последнюю строчку.
Магнуссен уступил Пересу и Окону.
И Леклера обходит Ферстаппен! Напомним, что Макс стартовал с 19-го (!) места! Кстати, у гонщика «Ред Булла» сегодня день рождения. 21 год исполнился голландцу.
Завершена гонка для «Торо Россо». Хартли тоже снялся.
Хартли тоже в боксах.
Гасли снимается с гонки. Что-то с болидом у пилота «Торо Россо».
Ферстаппен красавец! Атаковал Окона и поднялся на 6-е место.
Сироткин 16-й.
Развернуло Хартли на повороте.
Что творит Ферстаппен! Отличный старт выдал Макс и вошел в топ-10.
Сироткин уступил Ферстаппену и Строллу.
Леклер здорово ушел на обгон и обошел Магнуссена.
Лучший на старте Боттас, Феттель атаковал Хэмилтона, но Льюис оторвался.
Что ж, стартуем!
Тучи сегодня покрывают Сочи. Есть опасение, что может начаться дождь.
Итак, поехали болиды на прокаточный круг.
Считанные минуты до старта. Все готово для начала гонки.
Стоит отметить, что сегодня на гонке присутствует и президент России Владимир Путин.
Звучит гимн России. Исполняет его детский хор.
Вчера на Олимпийской трассе в Сочи прошла квалификация, победу в которой одержал пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас. Мы же будем особенно следить за российским гонщиком из «Уильямса» Сергеем Сироткина. Он занял 18-е место по итогам первого сегмента квалификации, сегодня он стартует с 13-й позиции.
Болиды стартуют на сочинской трассе в 14.10 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru» приветствуем вас на гонке Гран-при России «Формулы 1»!