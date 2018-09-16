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Рекорда не будет: Головкин уступил титул Альваресу

Головкин проиграл Альваресу в поеднике за пояса WBC и WBA Super

16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоялся боксерский вечер, в главном поединке которого в бое за пояса WBC, WBA Super и IBO казахстанец Геннадий Головкин судейским решением уступил мексиканскому боксеру Саулю Альваресу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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07:32

Что ж, на этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию боя, который прошел в Лас-Вегасе. Всего вам доброго. Удачи!

07:30

За этот бой гарантированный гонорар Сауля составит $30 млн. У Головкина — $20 млн у Головкина. Однако к этим суммам прибавятся средства, вырученные с продажи трансляций. 55% от этой прибыли достанется Альваресу.

07:28

Пока же радуется Альварес. Надо отметить, что он сегодня также был очень активен, умело отражал серийные удары Головкина, а также и сам исполнял классные комбинации.

07:27

Признаться, не самое очевидное решение судей. Посмотрим, что скажет Геннадий после поединка.

07:25

Для Головкина это был шанс установить рекорд в весовой категории до 72,6 кг, если бы он смог защитить титул чемпиона мира в 21-й раз подряд. Но... не судьба.

06:28

Четвертый раунд! Похоже, Головкин внял наставлениям тренера и активно пошел вперед. Скорость действий казахстанца заметно увеличилась.

06:27

Мексиканец выглядит легче и мобильнее Головкина на ринге, что дает ему немалое преимущество. Казахстанцу нужно подстроиться под своего соперника, иначе нанести по нему действительно мощный удар будет сложно.

06:25

Третий раунд! Внезапно Альварес решил сменить тактику и нагрузить соперника, работая первым номером. Хотя и сам Головкин способствует этому — стартовый запал у казахстанца немного стих. Впрочем, он продолжает работать джебом.

06:23

Прагматичный расчет Альвареса продолжает действовать. Головкин сумел немного подстроиться под оппонента и теперь тоже нередко попадает точно, однако преимущества у него пока явно нет.

06:21

Теперь Головкин стал явно осмотрительнее, чем в начале боя, и не рискует подпускать соперника к себе слишком близко, предпочитая держать его на расстоянии. Пока что бой развивается явно не по тому сценарию, который хотел бы видеть казахстанский спортсмен.

06:19

Во втором раунде Альварес продолжает неплохо действовать вторым номером. Очень опасен удар мексиканца с левой! Он крайне неприятно попадает Головкину в висок.

06:17

Головкин явно настроен показать, что в прошлый раз судейское решение было неверным и победу должен был одержать он. Казахстанский спортсмен смело идет вперед, а его мексиканский оппонент ждет своего момента, стараясь действовать на контратаках. Пока что ему удается избежать серьезного урона после многочисленных джебов оппонента. Так первый раунд и завершился.

06:15

Бой начался!

07:20

Если в первом раунде боксеры осторожничали, что уже со вторым гонгом в атаку пошел «Канело». К четвертому раунду Головкин выровнял положение и нанес серию мощных ударов по лицу мексиканцу. Уже к десятому раунду было заметно некоторое преимущество казахстанца, особенно запомнился его сильнейших удар правой в челюсть. Альварес чудом устоял на ногах и затем уже сумел отразить серию ударов от Головкина. В конце поединка у Сауля получился точный и хлесткий удар, в результате чего над глазом Геннадия появилось небольшое рассечение. Несмотря на активность Головкина, судьи все же решили, что сильнее сегодня был Альварес.

07:18

Для Альвареса же эта победа стала 49-й в 52 поединках.

07:16

Таким образом, за свои 36 лет Головкин терпит первое поражение! 40 боев, 38 побед, из которых 34 — нокаутом! Но теряет казахстанец титулы суперчемпиона по версии WBA, а также чемпионские пояса WBC и IBO.

07:14

Недоволен и, естественно, расстроен Головкин. Как минимум не хуже своего соперника выглядел сегодня казахстанский боксер, но судьи приняли иное решение.

07:12

Ни один из судей не «выбрал» Головкина: первый рефери дал 115:113 в пользу Альвареса, второй — 114:114, третий же присудил победу мексиканцу — 115:113.

07:09

Если в прошлом году третий судья победителя не выявил, то теперь два рефери встали на сторону мексиканского боксера!

07:07

СУДЕЙСКИМ РЕШЕНИЕМ ПОБЕДУ ОДЕРЖИВАЕТ САУЛЬ АЛЬВАРЕС!

07:05

Напомним, что год назад на этом же месте боксеры уже выясняли отношения, и судьи тогда зафиксировали ничью. Посмотрим, какое решение рефери примут сейчас.

07:05

Звучит гонг! Ждем судейского решения!

07:03

Сильно измотаны Головкин и Сауль, последние силы на исходе.

07:02

Итак, последний раунд!

06:59

Еще и бровь у мексиканца рассечена.

06:58

Пошел 11-й раунд. Головкин с правой попал точно в челюсть Альваресу.

06:57

Высокий темп задали боксеры ближе к концу поединка. Это удивительно: много сил они уже потратили, но активность при этом не падает.

06:53

В предыдущие девять раундов и Головкин, и Альварес показали равный бой. Оба ведут себя очень активно. Но особо отметим казахстанского боксера: много комбинаций проводит Геннадий, нанося по корпусу Сауля серийные удары.

06:53

Поединок, который проходит в Лас-Вегасе, уже во всю идет. Десятый раунд у нас!

06:00

Доброе утро, уважаемые любители бокса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка за пояса WBC и WBA Super между их обладателем Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом.