Рекорда не будет: Головкин уступил титул Альваресу

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Что ж, на этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию боя, который прошел в Лас-Вегасе. Всего вам доброго. Удачи!
За этот бой гарантированный гонорар Сауля составит $30 млн. У Головкина — $20 млн у Головкина. Однако к этим суммам прибавятся средства, вырученные с продажи трансляций. 55% от этой прибыли достанется Альваресу.
Пока же радуется Альварес. Надо отметить, что он сегодня также был очень активен, умело отражал серийные удары Головкина, а также и сам исполнял классные комбинации.
Признаться, не самое очевидное решение судей. Посмотрим, что скажет Геннадий после поединка.
Для Головкина это был шанс установить рекорд в весовой категории до 72,6 кг, если бы он смог защитить титул чемпиона мира в 21-й раз подряд. Но... не судьба.
Четвертый раунд! Похоже, Головкин внял наставлениям тренера и активно пошел вперед. Скорость действий казахстанца заметно увеличилась.
Мексиканец выглядит легче и мобильнее Головкина на ринге, что дает ему немалое преимущество. Казахстанцу нужно подстроиться под своего соперника, иначе нанести по нему действительно мощный удар будет сложно.
Третий раунд! Внезапно Альварес решил сменить тактику и нагрузить соперника, работая первым номером. Хотя и сам Головкин способствует этому — стартовый запал у казахстанца немного стих. Впрочем, он продолжает работать джебом.
Прагматичный расчет Альвареса продолжает действовать. Головкин сумел немного подстроиться под оппонента и теперь тоже нередко попадает точно, однако преимущества у него пока явно нет.
Теперь Головкин стал явно осмотрительнее, чем в начале боя, и не рискует подпускать соперника к себе слишком близко, предпочитая держать его на расстоянии. Пока что бой развивается явно не по тому сценарию, который хотел бы видеть казахстанский спортсмен.
Во втором раунде Альварес продолжает неплохо действовать вторым номером. Очень опасен удар мексиканца с левой! Он крайне неприятно попадает Головкину в висок.
Головкин явно настроен показать, что в прошлый раз судейское решение было неверным и победу должен был одержать он. Казахстанский спортсмен смело идет вперед, а его мексиканский оппонент ждет своего момента, стараясь действовать на контратаках. Пока что ему удается избежать серьезного урона после многочисленных джебов оппонента. Так первый раунд и завершился.
Бой начался!
Если в первом раунде боксеры осторожничали, что уже со вторым гонгом в атаку пошел «Канело». К четвертому раунду Головкин выровнял положение и нанес серию мощных ударов по лицу мексиканцу. Уже к десятому раунду было заметно некоторое преимущество казахстанца, особенно запомнился его сильнейших удар правой в челюсть. Альварес чудом устоял на ногах и затем уже сумел отразить серию ударов от Головкина. В конце поединка у Сауля получился точный и хлесткий удар, в результате чего над глазом Геннадия появилось небольшое рассечение. Несмотря на активность Головкина, судьи все же решили, что сильнее сегодня был Альварес.
Для Альвареса же эта победа стала 49-й в 52 поединках.
Таким образом, за свои 36 лет Головкин терпит первое поражение! 40 боев, 38 побед, из которых 34 — нокаутом! Но теряет казахстанец титулы суперчемпиона по версии WBA, а также чемпионские пояса WBC и IBO.
Недоволен и, естественно, расстроен Головкин. Как минимум не хуже своего соперника выглядел сегодня казахстанский боксер, но судьи приняли иное решение.
Ни один из судей не «выбрал» Головкина: первый рефери дал 115:113 в пользу Альвареса, второй — 114:114, третий же присудил победу мексиканцу — 115:113.
Если в прошлом году третий судья победителя не выявил, то теперь два рефери встали на сторону мексиканского боксера!
СУДЕЙСКИМ РЕШЕНИЕМ ПОБЕДУ ОДЕРЖИВАЕТ САУЛЬ АЛЬВАРЕС!
Напомним, что год назад на этом же месте боксеры уже выясняли отношения, и судьи тогда зафиксировали ничью. Посмотрим, какое решение рефери примут сейчас.
Звучит гонг! Ждем судейского решения!
Сильно измотаны Головкин и Сауль, последние силы на исходе.
Итак, последний раунд!
Еще и бровь у мексиканца рассечена.
Пошел 11-й раунд. Головкин с правой попал точно в челюсть Альваресу.
Высокий темп задали боксеры ближе к концу поединка. Это удивительно: много сил они уже потратили, но активность при этом не падает.
В предыдущие девять раундов и Головкин, и Альварес показали равный бой. Оба ведут себя очень активно. Но особо отметим казахстанского боксера: много комбинаций проводит Геннадий, нанося по корпусу Сауля серийные удары.
Поединок, который проходит в Лас-Вегасе, уже во всю идет. Десятый раунд у нас!
Доброе утро, уважаемые любители бокса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка за пояса WBC и WBA Super между их обладателем Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом.