Рекорда не будет: Головкин уступил титул Альваресу

Если в первом раунде боксеры осторожничали, что уже со вторым гонгом в атаку пошел «Канело». К четвертому раунду Головкин выровнял положение и нанес серию мощных ударов по лицу мексиканцу. Уже к десятому раунду было заметно некоторое преимущество казахстанца, особенно запомнился его сильнейших удар правой в челюсть. Альварес чудом устоял на ногах и затем уже сумел отразить серию ударов от Головкина. В конце поединка у Сауля получился точный и хлесткий удар, в результате чего над глазом Геннадия появилось небольшое рассечение. Несмотря на активность Головкина, судьи все же решили, что сильнее сегодня был Альварес.