Курсы валют$ 70.18 (-0.341) 81.19 (-0.521)
Пенсионный советник
Москва: +22°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияЧехия
5:1
закончен
Лига наций УЕФА
21:45
ПортугалияИталия
1:0
закончен
21:45
ШвецияТурция
2:3
закончен
21:45
ШотландияАлбания
2:0
закончен
21:45
СербияРумыния
2:2
закончен
21:45
ЧерногорияЛитва
2:0
закончен
21:45
АндорраКазахстан
1:1
закончен
21:45
КосовоФарерские острова
2:0
закончен
21:45
МальтаАзербайджан
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
АвангардНефтехимик
4:2
закончен
19:30
ВитязьСпартак
2:3
закончен
19:30
СКАХК Сочи
3:1
закончен
19:30
Динамо МнЙокерит
1:3
закончен
U21 ЧЕ / 2019
19:00
Россия U21Сербия U21
не начался
19:00
Украина U21Андорра U21
не начался
Лига наций УЕФА
21:45
ИсландияБельгия
не начался
21:45
ИспанияХорватия
не начался
21:45
Босния и ГерцеговинаАвстрия
не начался
21:45
ВенгрияГреция
не начался
21:45
ФинляндияЭстония
не начался
21:45
Сан-МариноЛюксембург
не начался
21:45
МолдавияБеларусь
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ПольшаИрландия
не начался
22:00
АнглияШвейцария
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвтомобилист
0:0
1 период
17:00
ТракторМеталлург Мг
не начался
19:30
ЦСКАЛокомотив
не начался
19:30
Динамо РДинамо М
не начался
19:30
СлованСеверсталь
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАдмирал
не начался
16:30
БарысНефтехимик
не начался
17:00
Салават ЮлаевТорпедо
не начался
19:30
АвангардАк Барс
не начался
19:30
ВитязьХК Сочи
не начался
19:30
СКАЙокерит
не начался
19:30
Динамо МнСпартак
не начался
«Не выставляйте фото в трусах»: Тимати осадил Хабиба

Тимати опубликовал послание для «узколобых» по поводу своих концертов

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов и рэпер Тимати обменялись резкими высказываниями из-за отмены в Махачкале концертов певца Егора Крида. Дагестанский Орел заявил, что подобные мероприятия могут поставить под угрозу будущее республики, намекая на развратный смысл некоторых песен. В ответ Тимати опубликовал послание для «узколобых», в котором призвал бойца самого соблюдать заповеди нравственности — не драться за деньги, не добивать лежачего и не выкладывать фото в трусах.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который менее чем через месяц должен встретиться в главном поединке своей жизни с эпатажным ирландцем Конором Макгрегором, неожиданно попал в довольно странный для себя скандал.

Боец, который обычно призывает вести себя достойно и лишь иронично усмехается при попытках того же Макгрегора вывести его из себя треш-токингом и оскорблениями близких, не смог сдержаться при общении с представителями российского шоу-бизнеса.

Сначала он выложил в своем инстаграме запись, на которой поддержал отмену в Махачкале концерта поп-исполнителя Егора Крида, выступающего под лейблом рэпера Тимати.

Напомним, мероприятие было решено не проводить из соображений безопасности, поскольку в социальных сетях певца появлялось немало угроз от жителей Дагестана в стиле «Отмени концерт или тебе хана, в республике серьезно настроены против тебя».

Реклама

Некоторые писали, что намерены защитить нравственность женщин от музыки исполнителя.

«Мы переживаем за тех, у кого дома нет мужчин и в голове нет мозгов! Чтобы эти куры не позорили Дагестан своим поведением перед этим крашеным петушком!»

— утверждал один из пользователей под записью Крида в инстаграме.

После того, как Хабиб явно выразил свое негативное отношение к концерту поп-певца, на это весьма болезненно отреагировал сам артист.

«Не ожидал, что один из моих любимых бойцов Хабиб Нурмагомедов будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум, Хабиб.

Может, для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты — потеря огромная», — отметил Крид.

Также он подчеркнул, что с уважением относится ко всем религиям и призывает позволить людям самим решать, какую музыку слушать.

«Столько угроз в свой адрес и в адрес моих поклонников я никогда еще не получал.

Люди, которым нравится чье-то творчество, вправе это получить, а не оказываться заложниками чьего-то мнения, которое считается правильным для всего народа», — подытожил исполнитель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не ожидал, что один из моих любимых бойцов @khabib_nurmagomedov будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум , Хабиб. Может для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты - потеря огромная. Степень ожидания определяет то, что все билеты были распроданы задолго до моего концерта! Я бы не писал это тут, если бы вся эта тема с отменой не обрела такой масштаб. P.S. С уважением и понимаем отношусь ко всем религиям, но так же считаю, что люди должны сами выбирать что им слушать, как одеваться и что любить. Менять мнение людей нужно своими примерами, а не байкотом и призывами, тем более которые могут создать неоправданный риск для гостей концерта. Столько угроз в свой адрес и в адрес моих поклонников я никогда ещё не получал. Моя музыка несёт Любовь, Радость и Праздник. Конечно в каждом муз стиле есть отступления и нюансы (мат, строки про секс, образы и тд.), которые слушатель опять же сам выбирает, слушать ему или нет. Главное, что в целом несёт за собой артист и как это влияет на жизнь людей! Люди же, которым нравится чьё-то творчество вправе это получить, а не оказываться заложниками чьего-то мнения, которое считается правильным для всего народа. С Уважением и Миром ко всем людям Республики. Надеюсь, что в скором времени ситуация поменяется, я дам концерт в Махачкале и подарю праздник всему городу ! Всем мир.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

В гораздо более горячую полемику с Хабибом вступил Тимати. Примечательно, что поначалу рэпер явно не намеревался затевать серьезный конфликт и придерживался сдержанного тона.

«Мы с большим уважением относимся к Дагестану и Кавказу в целом. Есть много людей, которые переживают из-за отмены концерта. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно», — говорил артист в своем первом видео.

Однако затем Нурмагомедов отреагировал на это сообщение так жестко, что многочисленные поклонники даже не сразу поверили в реальность происходящего.

Хабиба не задевало, когда Макгрегор называл его отца трусом, а его чеченского друга Зубайру Тухугова — предателем своего народа, чуть ли не пытаясь разжечь между ними конфликт на национальной почве. Отец Нурмагомедова Абдулманап отмечал, что трештокингом его сына не заденешь — он на все ответит в октагоне.

Конечно, Дагестанский Орел никогда не был пай-мальчиком, но один из самых жестких его ответов — на голословные обвинения в допинге со стороны британского бойца Тони Фергюсона — звучал так:

«Этот придурок Фергюсон сомневается в моих допинг-пробах! Эй, придурок, меня проверили уже 11 раз, и все 11 раз антидопинговая комиссия сказала, что во мне нашли слишком много мужества, в отличие от твоих глаз, которых ты не показал мне при нашей последней встрече».

Резко, но не без претензии на художественность. А вот то, что написал Хабиб Тимати, явно перешло все границы предыдущих колкостей и, кажется, было излишним.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать.

Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет.

Отдельно хочу обратиться к мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответы мы и только мы, а не всякие петушары, которые чего-то хотят», — так закончил свою тираду боец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на своё мнение - это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю,я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Тимати не заставил себя долго ждать и написал длинный ответ, в котором обвинил Хабиба в том, что тот сам не соблюдает законы нравственности.

«Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего и не ругайтесь матом.

А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко нравственную мораль, вы выглядите смешно в глазах собственной же аудитории — для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями», — отметил рэпер.

Также он подчеркнул, что боец не имеет права указывать артистам, где стоит проводить концерты, а где нет, и намекнул на то, что за подобные заявления можно ввязаться в проблемы с законом. В частности, Тимати оценил некоторые слова Хабиба как «разжигание межнациональных конфликтов на почве религиозных соображений».

На сторону Хабиба встал другой российский боец ММА Забит Магомедшарипов, который недавно одержал победу болевым приемом на турнире UFC 228.

«Мое мнение таково, что творчество артистов, вовлеченных в этот конфликт, несет в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу родину от этого.

Я считаю, что не нужно выкладывать публичные обращения и комментарии, адресованные Хабибу. Что, не можешь его найти и пытаться встретиться с ним, чтобы обсудить его мнение?» — задался вопросом спортсмен в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мое мнение таково, что творчество артистов, вовлечённых в этот конфликт, несёт в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу Республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу Родину от этого. Я считаю, что не нужно выкладывать публичные обращения и комментарии, адресованные Хабибу, что не можешь его найти и пытаться встретиться с ним, чтобы обсудить его мнение. Дагестан - это земля высокой культуры и нравственности, которых к сожалению в последнее время становится все меньше, я думаю, проблема здесь не в концертах, а в людях, которые их организовывают и посещают. @khabib_nurmagomedov

Публикация от Zabit Magomedsharipov (@zabit_magomedsharipov)

Также Магомедшарипов подчеркнул, что Дагестан является землей высокой культуры и нравственности, и эти качества испытывают проверку на прочность из-за людей, которые организуют подобные концерты и раскупают на них билеты.

Младший брат Хабиба Умар также выразил поддержку бойцу в своем инстаграме:

«Мы с тобой, мой брат... развратники на одном берегу — мы на другом, и не может у нас с ними быть ничего общего».

Также мнение Хабиба поддержал его менеджер Ризван Магомедов:

«Мы приняли разврат за норму. И при мизерном призыве к порядочности все так называемые продвинутые людишки, как бешеные собаки, набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию».

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».