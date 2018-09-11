«Не выставляйте фото в трусах»: Тимати осадил Хабиба

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который менее чем через месяц должен встретиться в главном поединке своей жизни с эпатажным ирландцем Конором Макгрегором, неожиданно попал в довольно странный для себя скандал.

Боец, который обычно призывает вести себя достойно и лишь иронично усмехается при попытках того же Макгрегора вывести его из себя треш-токингом и оскорблениями близких, не смог сдержаться при общении с представителями российского шоу-бизнеса.

Сначала он выложил в своем инстаграме запись, на которой поддержал отмену в Махачкале концерта поп-исполнителя Егора Крида, выступающего под лейблом рэпера Тимати.

Напомним, мероприятие было решено не проводить из соображений безопасности, поскольку в социальных сетях певца появлялось немало угроз от жителей Дагестана в стиле «Отмени концерт или тебе хана, в республике серьезно настроены против тебя».

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Некоторые писали, что намерены защитить нравственность женщин от музыки исполнителя.

«Мы переживаем за тех, у кого дома нет мужчин и в голове нет мозгов! Чтобы эти куры не позорили Дагестан своим поведением перед этим крашеным петушком!»

— утверждал один из пользователей под записью Крида в инстаграме.

После того, как Хабиб явно выразил свое негативное отношение к концерту поп-певца, на это весьма болезненно отреагировал сам артист.

«Не ожидал, что один из моих любимых бойцов Хабиб Нурмагомедов будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум, Хабиб.

Может, для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты — потеря огромная», — отметил Крид.

Также он подчеркнул, что с уважением относится ко всем религиям и призывает позволить людям самим решать, какую музыку слушать.

«Столько угроз в свой адрес и в адрес моих поклонников я никогда еще не получал.

Люди, которым нравится чье-то творчество, вправе это получить, а не оказываться заложниками чьего-то мнения, которое считается правильным для всего народа», — подытожил исполнитель.

В гораздо более горячую полемику с Хабибом вступил Тимати. Примечательно, что поначалу рэпер явно не намеревался затевать серьезный конфликт и придерживался сдержанного тона.

«Мы с большим уважением относимся к Дагестану и Кавказу в целом. Есть много людей, которые переживают из-за отмены концерта. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно», — говорил артист в своем первом видео.

Однако затем Нурмагомедов отреагировал на это сообщение так жестко, что многочисленные поклонники даже не сразу поверили в реальность происходящего.

Хабиба не задевало, когда Макгрегор называл его отца трусом, а его чеченского друга Зубайру Тухугова — предателем своего народа, чуть ли не пытаясь разжечь между ними конфликт на национальной почве. Отец Нурмагомедова Абдулманап отмечал, что трештокингом его сына не заденешь — он на все ответит в октагоне.

Конечно, Дагестанский Орел никогда не был пай-мальчиком, но один из самых жестких его ответов — на голословные обвинения в допинге со стороны британского бойца Тони Фергюсона — звучал так:

«Этот придурок Фергюсон сомневается в моих допинг-пробах! Эй, придурок, меня проверили уже 11 раз, и все 11 раз антидопинговая комиссия сказала, что во мне нашли слишком много мужества, в отличие от твоих глаз, которых ты не показал мне при нашей последней встрече».

Резко, но не без претензии на художественность. А вот то, что написал Хабиб Тимати, явно перешло все границы предыдущих колкостей и, кажется, было излишним.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать.

Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет.

Отдельно хочу обратиться к мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответы мы и только мы, а не всякие петушары, которые чего-то хотят», — так закончил свою тираду боец.

Тимати не заставил себя долго ждать и написал длинный ответ, в котором обвинил Хабиба в том, что тот сам не соблюдает законы нравственности.

«Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего и не ругайтесь матом.

А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко нравственную мораль, вы выглядите смешно в глазах собственной же аудитории — для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями», — отметил рэпер.

Также он подчеркнул, что боец не имеет права указывать артистам, где стоит проводить концерты, а где нет, и намекнул на то, что за подобные заявления можно ввязаться в проблемы с законом. В частности, Тимати оценил некоторые слова Хабиба как «разжигание межнациональных конфликтов на почве религиозных соображений».

На сторону Хабиба встал другой российский боец ММА Забит Магомедшарипов, который недавно одержал победу болевым приемом на турнире UFC 228.

«Мое мнение таково, что творчество артистов, вовлеченных в этот конфликт, несет в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу родину от этого.

Я считаю, что не нужно выкладывать публичные обращения и комментарии, адресованные Хабибу. Что, не можешь его найти и пытаться встретиться с ним, чтобы обсудить его мнение?» — задался вопросом спортсмен в своем инстаграме.

Также Магомедшарипов подчеркнул, что Дагестан является землей высокой культуры и нравственности, и эти качества испытывают проверку на прочность из-за людей, которые организуют подобные концерты и раскупают на них билеты.

Младший брат Хабиба Умар также выразил поддержку бойцу в своем инстаграме:

«Мы с тобой, мой брат... развратники на одном берегу — мы на другом, и не может у нас с ними быть ничего общего».

Также мнение Хабиба поддержал его менеджер Ризван Магомедов:

«Мы приняли разврат за норму. И при мизерном призыве к порядочности все так называемые продвинутые людишки, как бешеные собаки, набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию».

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