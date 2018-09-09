«Судья — вор и сексист»: Серена упустила титул со скандалом

Финал Открытого чемпионата США по теннису был омрачен серьезным скандалом. В поединке за титул встречались 36-летняя американка Серена Уильямс и 20-летняя японка Наоми Осака.

Представительница США пыталась завоевать 24-й титул турнира из серии «Большого шлема» в карьере и догнать по этому показателю легендарную австралийку Маргарет Смит-Корт — самую титулованную теннисистку в истории.

После рождения ребенка Уильямс пока не побеждала на крупных соревнованиях. Два месяца назад американка дошла до финала Уимблдона, где уступила немке Анжелике Кербер. На этот раз младшая из сестер выступала перед родными трибунами и была полна решимости завоевать знаковый трофей.

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Для молодой японки это был первый финал «Большого шлема». Более того, Осака, которая с самого детства была поклонницей Серены, ранее доходила лишь до четвертого круга US Open.

Первый сет проходил в равной борьбе, но в решающие моменты геймов молодая спортсменка меняла ситуацию в свою пользу. В итоге партия завершилась с не совсем приличным для Уильямс счетом — 2:6.

Второй сет получился одним из самых позорных в истории женского тенниса.

Сначала Серена повела, а во втором гейме 47-летний португальский судья Карлос Рамос вынес американке предупреждение за то, что она получала подсказки от своего тренера Патрика Муратоглу. Недовольная спортсменка тут же отправилась выяснять отношения.

«Он показал мне большой палец! Просто подбодрил меня. Мы никогда не использовали подсказки. Да, я понимаю, вы не знаете, поэтому я вам рассказываю. Это не было подсказкой. Я не жульничаю ради победы, для меня лучше проиграть», — объяснила Серена Рамосу.

Однако Уильямс обманула судью. На повторе четко видно, что большого пальца наставник не показывал.

Факт жульничества после матча признал и сам Муратоглу.

«Если честно, я подсказывал ей. Но я не уверен, видела ли она»,

— признался специалист после финального матча.

Спустя гейм Серена вновь спокойно объяснила рефери, что не жульничала, на что тот отметил, что верит ей, но жест тренера был против правил.

При счете 2:3 в свою пользу американка упустила важное очко и разбила ракетку. За это поведение арбитр назначил ей второе предупреждение, которая превратилось в штрафной балл — следующий гейм Осака начинала со счета 15:0 в свою пользу.

Это решение заставило американку вновь пойти к судье. Как оказалось, она сломала ракетку, потому что не знала, что ей в итоге засчитано первое предупреждение за подсказку тренера.

«Мне не подсказывали. Объявите, что этого не было! Я не жульничаю. Извинитесь передо мной. Я никогда (американка перешла на крик. — «Газета.Ru») в своей жизни не жульничала. У меня есть дочь и я всегда честна. Извинитесь»,

— требовала Уильямс.

Американка проиграла два гейма. Чувство несправедливости не отпускало Серену. Спортсменка продолжила атаковать тренера при смене сторон.

«Вы оскорбляете меня и ставите под сомнение мою честность. Я требую, чтобы вы извинились.

Вы больше никогда не появитесь на корте, где я буду играть. Извинитесь! Вы вор. Вы украли у меня очко»,

— кричала американка.

Рамосу такие оскорбления не понравились, и он снова оштрафовал Уильямс. На этот раз на целый гейм. Счет стал 5:3 в пользу японки. Это решение окончательно убило психологическое состояние Серены. Спортсменка стала разговаривать с главным судьей US Open Брайаном Ирли и обвинять организаторов в сексизме.

«Я сказала, что Рамос вор? Знаете, сколько мужчин делают вещи гораздо хуже? И им за это ничего не бывает. Это вопиющая несправедливость. Полно мужчин говорят гораздо более ужасные вещи, но я женщина, и поэтому вы лишаете меня этого?

Я понимаю, что вы не можете это признать, но вы знаете, что так нельзя. Я знаю правила, и я просто говорю, что так нельзя», — твердила американка.

Сет завершился победой Осаки со счетом 6:4. Она стала первой представительницей Японии в истории, которая завоевала титул на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

Несмотря на споры с арбитром, Уильямс подошла к сетке и тепло поприветствовала соперницу. Однако ее возмущение действиями арбитра не знало конца. После завершения матча Рамоса увели с корта, чтобы не провоцировать Серену на новые заявления.

На послематчевой пресс-конференции Уильямс не стала отказываться от своих обвинений в адрес несчастного португальца.

«Да, он вор. Он отнял у меня очко. Он обвинил меня в жульничестве, а я не жульничала.

После этого я с ним хорошо поговорила, сказала, что он меня хорошо знает. Знает, что я даже не вызываю тренера на корт. Он ответил, что понимает. Не знаю, сказал ли он, что я права, но он сказал, что понимает.

Я не знаю, повлияло ли наказание на исход матча. Осака играла великолепно, и мне нужно было приложить много усилий, чтобы переломить ход встречи. Я всегда борюсь до конца, стараюсь отыграться в любой ситуации. Нельзя утверждать, что я бы не смогла спасти эту встречу», — заявила Уильямс.

Также спортсменка не стала отказываться от своих слов о сексизме.

«Мужчины обзывают других судей. Я борюсь за женские права и за равенство. То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором, похоже на сексизм.

Он никогда не отнимал гейм у мужчины, когда они ему говорили то же самое. У меня это в голове не укладывается. Я продолжу бороться за женщин и за равенство», – цитирует Уильямс официальный сайт US Open.

Местная публика болела за американку. После того, как японка получала трофей, болельщики стали освистывать Осаку, что довело 20-летнюю девушку до слез и омрачило эмоции от победы.

Reuters

Уильямс призвала фанатов успокоиться.

«Она хорошо сыграла и выиграла свой первый «Шлем». Я понимаю, что вы, ребята, болели за меня, и я старалась, но давайте сделаем этот момент настолько приятным, насколько возможно. Давайте отдадим должное и не будем свистеть, а со всем остальным разберемся потом», — призвала Уильямс.

Осака, в свою очередь, отметила, что произошедшее в финале не изменит ее отношения к кумиру детства.

«Серена очень хотела завоевать 24-й трофей турниров «Большого шлема». Все об этом знают. Это на рекламе, это повсюду. Когда я выходила на корт, чувствовала себя другим человеком. Я не была фанатом Серены, я была просто теннисисткой, играющей против другой теннисистки. Но когда я обняла ее возле сетки, я снова почувствовала себя маленьким ребенком.

В детстве я решила, что хочу быть такой, как Серена. Я всегда с любовью буду думать о ней, этот матч не изменит мое отношение к Уильямс.

Она была очень мила со мной после матча на корте и на подиуме», — сказала Осака, извинившись перед разъяренными фанатами за то, что испортила им праздник.

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