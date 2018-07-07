«Был на многих мундиалях, и этот — лучший»

Сборная Бразилии уступила национальной команде Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Матч, проходивший в Казани, завершился со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов», причем первый мяч был забит усилиями самих пентакампеонов — после подачи с углового снаряд неудачно отскочил от плеча Фернандиньо и пролетел мимо дезориентированного голкипера прямо в сетку ворот.

Второй гол стал уже следствием блестящей контратаки бельгийцев, которую завершил Кевин Де Брейне, уверенно пробив в дальний угол с линии штрафной.

Под конец встречи вышедший на замену Ренато Аугусто сократил разницу в счете до минимума, но восстановить паритет и перевести игру в овертайм пентакампеоны уже не смогли.

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После встречи триумфаторы противостояния бельгийцы первыми вышли в микст-зону и долгое время задорно отвечали на вопросы журналистов. Бразильцы подтянулись намного позже. Обстоятельнее всех отвечал опытный защитник Жоао Миранда, отыгравший все 90 минут. Уделил он минуту внимания и корреспонденту «Газеты.Ru».

— Чем вас удивила сборная Бельгии?

— Мы были готовы к тому, что соперник начнет матч активно и будет часто выходить в быстрые атаки.

Бельгия — очень сильная команда с техничными игроками, так что от нее нужно ожидать опасности в любой момент.

На острие, например, был крайне опасен Ромелу Лукаку, но в составе бельгийцев выделяется не только он.

Вообще хочу поздравить подопечных Роберто Мартинеса. Они грамотно воспользовались своими моментами — в отличие от нас. Думаю, соперник заслужил пройти дальше.

— Удача не была на вашей стороне с самого начала — мяч от руки Фернандиньо заскочил в ворота уже на 13-й минуте. Это сильно повлияло на настрой команды?

— Не стоит заострять на этом внимание. Такое случается, но в начале встречи у нас самих были неплохие возможности отличиться — надо было их реализовывать. Однако уверяю: мы сделали все, что могли.

Выжали все до последней капли пота, но Бельгия все равно оказалась сильнее.

Это очень сложное поражение для сборной Бразилии. Сейчас мы все расстроены, и нужно постараться это пережить.

Вице-президент Королевской бельгийской футбольной ассоциации и по совместительству глава клуба «Брюгге» (за который выступает голкипер сборной России Владимир Габулов) Барт Верхаге предсказуемо оказался в куда более приподнятом настроении и раздавал комплименты направо и налево — игрокам, тренерскому штабу, журналистам. На просьбу корреспондента «Газеты.Ru» оценить организацию турнира господин Верхаге отреагировал с большим энтузиазмом.

— Какое впечатление у вас, как у одного из руководителей бельгийского футбола, сложилось об этом чемпионате мира?

— Я хочу искренне, от всей души сказать России спасибо за великолепную организацию мирового первенства.

Я бывал на многих мундиалях, и этот — лучший в моей жизни.

Сегодня я вышел прогуляться по Казани, решив потратить на знакомство с городом час. Но в итоге получилось аж полтора часа, потому что это место — невероятно красивое.

— В чем для вас заключается магия мирового первенства в России?

— Повсюду счастливые люди, все смеются. Чемпионат мира — это радость, это веселье. Так что я хочу выразить России свое глубокое уважение за то, что организаторам удалось создать такую атмосферу. Сборная Бельгии очень ценит все, что вы сделали для того, чтобы мундиаль проходил на таком высоком уровне.

— Ваше мнение о России как-то изменилось после того, как вы приехали сюда?

— Нет, я всегда был о России хорошего мнения. Я уже был здесь в качестве студента 30 лет назад и могу сказать, что ваша страна преодолела внушительный путь эволюции — причем только в положительном смысле. У вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше.

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