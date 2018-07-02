ЧМ-2018. Россия празднует, Америка готовится. LIVE

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- 139345 просмотров Определился соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира
Экс-полузащитник российской команды Динияр Билялетдинов, а также бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» поделились впечатлениями от триумфа подопечных Станислава Черчесова.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.
«Мы верили и верим в своих ребят! Россия в 1/4 финала! Поздравляю с триумфом главного болельщика футбольной сборной России, президента России Владимира Путина, главного тренера Станислава Черчесова, всех игроков! Особой похвалы заслуживает Игорь Акинфеев! Россия, вперед!», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Лука Модрич прокомментировал выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018.
«Выход сборной России в 1/4 финала стал сюрпризом для нас, но они показали волю и мастерство в игре с испанцами. Домашняя атмосфера помогла россиянам», — сказал Модрич в интервью «РИА Новости».
Сборные России и Хорватии встретятся в четвертьфинале мирового первенства 7 июля в 21:00 по московскому времени.
Известный рэп-исполнитель T-Killah набил себе татуировку на лице после победы сборной России!
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наблюдал за матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 Россия — Испания вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Все именитые специалисты уже высказались о победе сборной России и говорят о перспективах на четвертьфинал мирового первенства.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью:
«Теперь может произойти все, что угодно. Сейчас игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране праздник. Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам уже не придется играть с явным фаворитом.
Они вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность. С Хорватией, можно бороться за путевку в полуфинал», — заявил Моуринью в эфире RT.
Что ж, будем надеяться.
Болельщики сборной России праздновали вчера и продолжают делать это сегодня!
В 17.00 по московскому времени Бразилия сыграет с Мексикой, а в 21.00 мск на поле выйдут Бельгия и Япония.
Доброе утро, уважаемые болельщики! Сегодня на чемпионате мира состоятся еще два матча 1/8 финала. «Газета.Ru» следит за главными событиями очередного игрового дня мундиаля.