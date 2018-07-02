ЧМ-2018. Россия празднует, Америка готовится. LIVE

Все именитые специалисты уже высказались о победе сборной России и говорят о перспективах на четвертьфинал мирового первенства.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью:

«Теперь может произойти все, что угодно. Сейчас игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране праздник. Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам уже не придется играть с явным фаворитом.

Они вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность. С Хорватией, можно бороться за путевку в полуфинал», — заявил Моуринью в эфире RT.

Что ж, будем надеяться.