«Аргентина случайно оказалась в 1/8 финала»

Франция — Аргентина

Экс-футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин: Я бы поставил на французов. Они смотрятся более солидно. В матчах группового этапа «трехцветные» действовали уверенно, а Аргентина запрыгнула в плей-офф в самый последний момент.

Игра Лионеля Месси меня не впечатлила. Да, на его счету очень хороший гол в матче со сборной Нигерии, спору нет. Однако в целом действия форварда «Барселоны» смотрятся не очень хорошо.

У обеих команд есть хорошие исполнители впереди. Думаю, будет забито три-четыре мяча. Мой прогноз: победа Франции со счетом 3:1.

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев: Сборная Аргентины не производит цельного впечатления. На сегодняшний день — это набор футболистов, желающих себя преподнести. В некоторой степени, эта команда случайно оказалась в 1/8 финала.

У французов все выглядит предпочтительней. Это команда с набором хороших игроков, которые соответствуют мировым стандартам. Да и резервисты в матче с Данией неплохо себя проявили.

Однако это 1/8 финала, где решается все. В столь ответственный момент команды изыскивают дополнительные ресурсы. И здесь стоит принять к сведению, что у Аргентины тоже есть свое созвездие из талантливых игроков во главе с Месси.

Но в конечном итоге, возможно, в серии пенальти, победы добьются французы. Нам предстоит увидеть долгую и мучительную борьбу, где оборона окажется сильнее атаки.

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов: Шансы команд 50 на 50. Французы были чуть лучше на групповом этапе, но и Аргентина прибавила и выглядела в третьем матче солиднее, чем в первых двух. Поэтому в данном матче ожидаю равной игры.

Большого числа голов нам ждать не стоит. Наиболее вероятный счет? 1:0 в пользу любой из команд. Также высока вероятность, что мы увидим дополнительное время и серию пенальти.

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев:

Французы — не очень боевитая команда, а аргентинцы, напротив, наглые — они еле пробились в 1/8 финала и теперь будут очень стараться.

Если южноамериканцы проиграют «трехцветным», то у них в стране никто больше на футбол ходить не будет. Поэтому, Аргентина — фаворит. Игроки этой команды помобильнее, Месси разыгрался и повел за собой команду. Похоже, в тренерском штабе непорядок — я видел, как Лионель сам настраивал коллектив в перерыве матча с Нигерией.

Мой прогноз: Аргентина выиграет в основное время со счетом 2:1.

Уругвай — Португалия

В.М.: Игра будет тяжелой для обеих команд. Возможно, будет дополнительное время или даже серия пенальти.

В первой игре португальцы продемонстрировали отличный футбол, сыграв с Испанией вничью (3:3). Однако следующие матчи у действующих чемпионов Европы получились тяжелыми.

Уругвай, наоборот, прибавлял от игры к игре и со сборной России предстал во всей красе.

Но я все равно поставлю на португальцев. Они победят в дополнительное время или по пенальти, либо в основные 90 минут со счетом 1:0.

Б.И.: Уругвай добьется победы с минимальным перевесом в основное время. Обе команды умеют играть в футбол. У Португалии есть великий мастер Криштиану Роналду, а все остальные игроки не самой высокой квалификации.

Уругвай может противопоставить ему Эдинсона Кавани и Луиса Суареса, которые также являются игроками высочайшего уровня. Да и линия обороны у южноамериканской команды смотрится предпочтительней.

Е.Б.: Ситуация во многом схожа, что и с первой парой. Вряд ли мы увидим атакующий футбол, несмотря на то, что у обеих команд есть сильные нападающие.

Однако быстрый гол может изменить ход матча. В этом случае мы сможем увидеть более зрелищный футбол.

В.П.: Сложно судить об этой паре. Наверное, я поставлю на Уругвай, который обладает хорошими командными взаимодействиями. А в случае с Португалией это игра одного человека — все будут надеяться на Роналду.

Честно говоря, Криштиану повезло, что на групповом этапе он забил четыре мяча — один с пенальти, другой после вратарской ошибки. В итоге трудовыми получились только два гола.

Я бы поставил на счет 1:1 и победу сборной Уругвая в серии пенальти.

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