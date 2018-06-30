«Аргентина случайно оказалась в 1/8 финала»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.8 X–2.95 П2–2.85
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.1 П2–7.1
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Йерри Мина
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Джон Стоунс
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Вахби Хазри
3
2
12
Луис Суарес
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Эден Азар
2
2
15
Мохамед Салах
2
2
16
Лука Модрич
3
2
17
Андреас Гранквист
3
2
18
Майл Единак
3
2
19
Юссеф Эн-Несири
1
1
20
Фелипе Балой
1
1
21
Йосип Дрмич
2
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Аднан Янузай
1
1
25
Кендаль Уостон
1
1
26
Милан Бадель
1
1
27
Хосе Игнасио Начо
1
1
28
Рикарду Куарежма
2
1
29
Миши Батшуайи
2
1
30
Дилан Бронн
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
Дрис Мертенс
3
1
37
Килиан Мбаппе
3
1
38
Александр Головин
2
1
39
Маркос Рохо
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
М'Байе Ньянг
3
1
56
Блерим Джемаили
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Кристиан Эриксен
3
1
70
Лионель Месси
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Тьяго Силва
3
1
76
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
77
Хавьер Эрнандес
3
1
78
Эдинсон Кавани
3
1
79
Синдзи Кагава
2
1
80
Карим Ансарифард
3
1
81
Фержани Сасси
3
1
82
Антуан Гризманн
3
1
83
Карлос Вела
3
1
84
Виктор Мозес
3
1
85
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
86
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Аргентина случайно оказалась в 1/8 финала»

Масалитин, Бушманов, Пономарев и Игнатьев дали прогноз на 1/8 финала ЧМ-2018

Матчи Франция — Аргентина и Уругвай — Португалия откроют плей-офф чемпионата мира по футболу в России. «Газета.Ru» пообщалась с известными футболистами и тренерами и выяснила, у кого из сборных больше шансов оказаться в четвертьфинале.

Франция — Аргентина

Экс-футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин: Я бы поставил на французов. Они смотрятся более солидно. В матчах группового этапа «трехцветные» действовали уверенно, а Аргентина запрыгнула в плей-офф в самый последний момент.

Игра Лионеля Месси меня не впечатлила. Да, на его счету очень хороший гол в матче со сборной Нигерии, спору нет. Однако в целом действия форварда «Барселоны» смотрятся не очень хорошо.

У обеих команд есть хорошие исполнители впереди. Думаю, будет забито три-четыре мяча. Мой прогноз: победа Франции со счетом 3:1.

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев: Сборная Аргентины не производит цельного впечатления. На сегодняшний день — это набор футболистов, желающих себя преподнести. В некоторой степени, эта команда случайно оказалась в 1/8 финала.

У французов все выглядит предпочтительней. Это команда с набором хороших игроков, которые соответствуют мировым стандартам. Да и резервисты в матче с Данией неплохо себя проявили.

Однако это 1/8 финала, где решается все. В столь ответственный момент команды изыскивают дополнительные ресурсы. И здесь стоит принять к сведению, что у Аргентины тоже есть свое созвездие из талантливых игроков во главе с Месси.

Но в конечном итоге, возможно, в серии пенальти, победы добьются французы. Нам предстоит увидеть долгую и мучительную борьбу, где оборона окажется сильнее атаки.

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов: Шансы команд 50 на 50. Французы были чуть лучше на групповом этапе, но и Аргентина прибавила и выглядела в третьем матче солиднее, чем в первых двух. Поэтому в данном матче ожидаю равной игры.

Большого числа голов нам ждать не стоит. Наиболее вероятный счет? 1:0 в пользу любой из команд. Также высока вероятность, что мы увидим дополнительное время и серию пенальти.

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев:

Французы — не очень боевитая команда, а аргентинцы, напротив, наглые — они еле пробились в 1/8 финала и теперь будут очень стараться.

Если южноамериканцы проиграют «трехцветным», то у них в стране никто больше на футбол ходить не будет. Поэтому, Аргентина — фаворит. Игроки этой команды помобильнее, Месси разыгрался и повел за собой команду. Похоже, в тренерском штабе непорядок — я видел, как Лионель сам настраивал коллектив в перерыве матча с Нигерией.

Мой прогноз: Аргентина выиграет в основное время со счетом 2:1.

Уругвай — Португалия

В.М.: Игра будет тяжелой для обеих команд. Возможно, будет дополнительное время или даже серия пенальти.

В первой игре португальцы продемонстрировали отличный футбол, сыграв с Испанией вничью (3:3). Однако следующие матчи у действующих чемпионов Европы получились тяжелыми.

Уругвай, наоборот, прибавлял от игры к игре и со сборной России предстал во всей красе.

Но я все равно поставлю на португальцев. Они победят в дополнительное время или по пенальти, либо в основные 90 минут со счетом 1:0.

Б.И.: Уругвай добьется победы с минимальным перевесом в основное время. Обе команды умеют играть в футбол. У Португалии есть великий мастер Криштиану Роналду, а все остальные игроки не самой высокой квалификации.

Уругвай может противопоставить ему Эдинсона Кавани и Луиса Суареса, которые также являются игроками высочайшего уровня. Да и линия обороны у южноамериканской команды смотрится предпочтительней.

Е.Б.: Ситуация во многом схожа, что и с первой парой. Вряд ли мы увидим атакующий футбол, несмотря на то, что у обеих команд есть сильные нападающие.

Однако быстрый гол может изменить ход матча. В этом случае мы сможем увидеть более зрелищный футбол.

В.П.: Сложно судить об этой паре. Наверное, я поставлю на Уругвай, который обладает хорошими командными взаимодействиями. А в случае с Португалией это игра одного человека — все будут надеяться на Роналду.

Честно говоря, Криштиану повезло, что на групповом этапе он забил четыре мяча — один с пенальти, другой после вратарской ошибки. В итоге трудовыми получились только два гола.

Я бы поставил на счет 1:1 и победу сборной Уругвая в серии пенальти.

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