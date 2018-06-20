«Роналду? Мы боялись Салаха, но нейтрализовали его»

Сборная России по футболу одержала две победы в двух матчах группового этапа чемпионата мира — 2018 и практически гарантировала себе выход в плей-офф. Для того, чтобы официально оформить столь важное историческое событие — а россияне в новейшей истории ни разу не преодолевали групповую стадию, — национальная команда Уругвая должна не проиграть в очной встрече футболистам Саудовской Аравии.

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Об итогах матча с Египтом, а также шансах подопечных Станислава Черчесова в плей-офф мундиаля в интервью «Газете.Ru» своими мнениями поделились бывший нападающий российской сборной Александр Кержаков, экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков, а также бывший тренер «Севильи» и отец полузащитника национальной команды Дениса Черышева Дмитрий.

— Что вы для себя отметили в игре сборной России в матче с египтянами?

Александр Кержаков: Самое главное, что ребята справились с волнением. Эмоционально они были готовы к матчу с Египтом, а вопросов по поводу физической и тактической подготовки к игре и вовсе не возникало. Конечно, был небольшой временной промежуток в середине первого тайма, когда наши позволили египтянам взять мяч под контроль.

Но в начале второй половины встречи вопрос о победителе противостояния был снят.

Сергей Кирьяков: В первую очередь отмечу запредельный настрой наших игроков, которые навязали сопернику борьбу на каждом участке поля. Также я обратил внимание на быстрое переключение футболистов сборной России из атаки в оборону: подопечные Черчесова дисциплинированно прессинговали египтян, и в случае неудачи оперативно возвращались на свои позиции, действовали компактно, не оставляя свободных зон. При владении мячом россияне также мгновенно развивали атаки, это тоже стоит отметить.

Дмитрий Черышев: Приятно, что в первом тайме наша команда грамотно оборонялась. Также у нее получалось создавать опасные моменты у чужих ворот. Здорово, что в этот раз на нашей стороне была удача, ведь в эпизоде с первым голом сборной России откровенно повезло. После того как наши открыли счет, сборная Египта начала чаще атаковать, но российские футболисты среагировали на это грамотно и забили еще два мяча, воспользовавшись пустыми зонами.

— Признайтесь, ждали подобного развития событий или же опасались за результат?

А.К.: Никакого волнения не испытывал.

Еще до начала чемпионата мира я был полностью уверен, что сборная России победит в первых двух матчах. Сейчас я убедился в том, что нашим игрокам по силам даже большее.

С.К.: Опасения и чувство напряжения были. В первом тайме присутствовало волнение за наших ребят. Была нервная игра, соперники играли друг от друга, акцентируя внимание на ошибках. Голевые моменты же возникали в основном при стандартных положениях. Во втором тайме сборной России было важно открыть счет в матче, чтобы затем заставить соперника раскрываться и рисковать. Собственно, так оно и произошло.

Д.Ч.: Мы очень много говорили про сборную Египта, звездного Мохамеда Салаха и тактического гения Купера. Да, мы волновались за результат и понимали, что игра будет нести иной характер, нежели с Саудовской Аравией. Радует, что наши футболисты правильно подошли к ней и смогли добиться победы.

— Подготовительный этап сборной России, который не впечатлил результатами, вызвал немало вопросов о состоянии команды. Сейчас же мы видим, что подопечные Станислава Черчесова показывают отличный результат. Что произошло со сборной?

А.К: Ничего в сборной России не изменилось. Все идет так, как и должно было идти. Ребята усвоили все тактические моменты, которым их учил главный тренер. Кроме того, те эмоции, которые российские футболисты получают от игры на домашнем чемпионате мира, они направляют в нужное русло. Это помогает игрокам иметь преимущество над соперником.

С.К: Свою роль сыграла домашняя атмосфера турнира. Игроки невероятно мотивированы. Они понимают, что сейчас нужно проявить себя на максимуме своих возможностей, не жалея себя. Также стоит отметить, что Черчесов отошел от схемы в пять защитников на четырех. В этом был определенный риск, но он оказался оправданным, ведь улучшилась игра в атаке. Я бы еще обратил внимание на работу тренерского штаба: российские футболисты находятся в отличной физической форме и уже во втором матче проделывают огромный объем беговой работы от первой до последней минуты.

Д.Ч.: Абсолютно ничего в структуре сборной России не изменилось. Подготовительный этап носил лишь тренировочный характер, поэтому на результаты матчей не стоило обращать внимания. То, что мы видим сейчас, доказывает — Черчесов грамотно подготовил игроков к турниру, а выбор соперников для контрольных встреч был сделан верно (перед чемпионатом мира сборная России сыграла с командами Бразилии, Франции, Австрии и Турции, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью).

— Какие шансы у такой сборной России обыграть Уругвай в следующем матче?

А.К: Шансы как минимум равные. На ничью никто из команд играть не будет, однако даже такой результат позволит сборной России занять первое место в группе.

Думаю, что у нас даже немного больше шансов на это, чем у уругвайцев. Для этого необходимо играть в том же ключе, в котором россияне находятся сейчас.

С.К.: Надеюсь, что вопрос с выходом в плей-офф будет решен уже после матча Уругвай — Саудовская Аравия. Если сегодня Россия официально оформит выход из группы, то с уругвайцами в третьем туре группового этапа можно сыграть другим составом, чтобы дать действующим игрокам основы передохнуть и набраться сил перед 1/8 финала, а резервным футболистам — проявить себя. Это было бы логичным решением.

— Денис Черышев вновь был признан лучшим игроком матча. Заслуженно?

А.К.: Вся команда заслуживала получить данный приз вместе с главным тренером. Денис — молодец. Он забивает уже во втором матче подряд, является одним из лидеров в списке бомбардиров турнира. Это очень круто. Но, на мой взгляд, награды был достоин и Артем Дзюба. В матче с Египтом он цеплялся за все мячи, забирал на себя двух центральных защитников, освобождая зоны для своих партнеров, и отметился голом.

С.К.: Денис является одним из лучших бомбардиров чемпионата вместе с Криштиану Роналду, а это говорит о многом. Потому награда является заслуженной. Но я бы отметил игру всей команды. Игроки не стесняются играть нестандартно и креативно. Такого мы давно уже не видели.

Каждый член сборной России хочет себя проявить и вписать свою фамилию в историю.

— На игру с Египтом в стартовый состав попал Артем Дзюба, хотя изначально главным форвардом национальной команды считался Федор Смолов. Выходит, Дзюба вытеснил Смолова из основы сборной России?

А.К.: Каждый должен доказывать своей игрой, что заслуживает быть футболистом основного состава. Считаю, что Артем этого заслужил. По крайней мере, вчера он доказал, что Черчесов не ошибся, выпустив его с первых минут. Что касается Смолова, то он форвард другого плана, который может ускорить игру, забить и отдать. У главного тренера есть выбор, а это здорово.

С.К.: Дзюба часто навязывал верховую борьбу и выигрывал ее, цеплялся за мяч. Он провел очень сильный матч, поучаствовал во всех трех голах сборной России.

В эпизоде с первым голом он буквально напугал египетского защитника, заставив его срезать мяч в собственные ворота после удара Романа Зобнина.

При втором голе здорово увидел на фланге свободного Самедова, который сделал передачу на Фернандеса. Тот же в свою очередь технично перевел мяч на Черышева, который завершил атаку взятием ворот. А затем Артем и вовсе записал свою фамилию на табло: в штрафной площади он эффектно продавил защитника, обработал мяч и точно пробил в угол.

Своей игрой он показал, что на сегодняшний момент именно он является игроком основного состава. У Смолова, к сожалению, по непонятным причинам случились какие-то проблемы. Хотя Федор перед началом чемпионата рассматривался главным форвардом сборной.

— Чего ждать от сборной России дальше? В случае выхода в 1/8 финала, вероятно, нашей команде достанутся либо португальцы, либо испанцы.

А.К.: Саудовская Аравия точно не сотворит чуда. Поэтому участие сборной России в 1/8 финала гарантировано. Игроки должны сохранять тот настрой, который у них присутствует сейчас. Хотел бы поблагодарить ребят за то, что они делают для болельщиков.

По эмоциям происходящее сейчас очень похоже на 2008 год, когда сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы. Сейчас граждане живут футболом и радуются результатам наших футболистов. Хотелось бы, что этот праздник продолжался как можно дольше.

С.К.: Надеюсь, что в 1/8 финала нам достанутся португальцы — так у нас будет больше шансов пройти дальше. Сборная Испании отлично владеет мячом. В таком случае россиянам придется слишком много обороняться, а значит игроки будут тратить много сил и терпеть.

Португальская команда же выглядит иначе. С ними будет гораздо легче. Да, у них есть Роналду. Но мы и перед матчем с Египтом много говорили о Салахе. А в результате наши защитники нейтрализовали египтянина, хоть он и отличился с пенальти, который, на мой взгляд, был весьма сомнительным.

Сборная России занимает первое место в группе А, имея в своем активе шесть очков. В заключительном туре российская команда сыграет с Уругваем. Встреча состоится 25 июня в Самаре.

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