Оргия в честь победы: скандал в сборной Турции

Пятеро представителей сборной Турции по тхэквондо оказались вовлечены в сексуальный скандал.

В твиттере появилась фотография, на которой мужчина с улыбкой делает селфи на фоне товарищей, один из которых занимается сексом с девушкой, а другие наблюдают за происходящим. Все участники действа голые.

Снимок опубликован в твиттер-аккаунте Blacktric. Новость о происшествии первым опубликовало издание Haber3.

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«Национальная команда Турции утроила оргию с участием пяти мужчин и одной женщины в специальном лагере», — подписал фото пользователей социальных сетей.

Снимок вызвал бурное обсуждение и осуждение в турецком интернете. Пользователи социальных сетей требуют немедленно наказать спортсменов.

Однако вопрос о том, кто именно изображен на фото, до сих пор остается открытым. Федерация тхэквондо Турции и потенциальные участники события пока не комментируют этот скандал. Но мужчины на фото имеют явные сходства со спортсменами из сборной Турции, фотографии которых опубликованы на официальном сайте национальной федерации. Кроме того, турецкие издания отмечают, что девушка на фото тоже является спортсменкой. Правда конкретных имен никто не называет.

Сборная Турции триумфально выступила на завершившемся несколько дней назад чемпионате Европы. Соревнования проходили в Казани с 10 по 13 мая. Турецкие спортсмены завоевали три золота, четыре серебра, две бронзы и заняли второе место в общекомандном зачете, пропустив вперед только Россию. Все три награды высшей пробы были завоеваны женщинами.

Однако, с большой долей вероятности, скандальный случай произошел не на турнире в России, а в специальном лагере для молодых спортсменов, который проходил в течение десяти дней на территории одного из турецких отелей.

Национальная федерация отобрала 16 самых талантливых спортсменов среди мужчин и женщин в разных весовых категориях и провела сбор в одно время с чемпионатом Европы.

После завершения соревнований в Казани, представители главной команды страны посетили лагерь с молодыми спортсменами.

Турецкие фанаты призывают федерацию провести расследование и наказать спортсменов. В связи с этим можно сделать вывод, что скоро имена запечатленных на фотографии атлетов будут объявлены.

К сожалению, секс-скандалы не редкость для современного спорта. Так, в конце апреля Федерация конькобежного спорта Канады приняла решение разорвать контракт с главным тренером национальной сборной по длинным дистанциям Майклом Кроу.

По информации издания The Canadian Press, это было принято в связи с причастием Кроу к скандалу, связанного с его сексуальными отношениями со спортсменками во время работы в сборной США. Специалист был временно отстранен от должности в сборной Канады за месяц до начала Олимпийских игр в Пхенчхане.

«После изучения доклада по расследованию мы решили прекратить сотрудничество с Кроу. С учетом конфиденциальных обязательств мы не будем сообщать другую информацию по этому делу», — говорится в заявлении Федерации.

64-летний Кроу работал с командой США в период с 1983 по 1991 год, а также с 1999 по 2006 год. Начиная с 2007 года он тренировал национальную команду Канады.

В начале апреля девушка-боец UFC Пейдж Ванзант выпустила автобиографию, в которой подробно рассказала о групповом изнасиловании, которому подверглась в 14-летнем возрасте. Именно издевательства сверстников побудили ее заняться смешанными единоборствами.

Если верить спортсменке, преступление случилось на вечеринке учеников образовательного заведения в городке Дейтон, штат Орегон, где ее родители держали студию танцев.

Несколько парней, действуя по сговору, напоили Ванзант спиртными напитками, дождались момента, когда жертва оказалась в беспомощном состоянии, и затем надругались над ней по очереди.

«Я оставалась в сознании, понимала, что происходит, но тело совершенно не слушалось. Словно отнялось. У меня не было другого выбора, кроме как подчиниться и молиться, чтобы все кончилось быстро», — написала Ванзант в автобиографии.

Один из самых громких судебных процессов в истории спорта, в результате которого бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар получил 175-летний срок заключения в качестве приговора, прошел в начале 2018 года.

Специалиста обвинили в домогательствах почти 300 женщин. Спортсменки отмечали, что врач под предлогом лечения и обследования травм совершал в их отношении действия сексуального характера.

При этом 11 июля 2017 года в компьютере Нассара полиция обнаружила десятки гигабайтов детской порнографии, в результате чего против него было открыто еще одно дело.

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