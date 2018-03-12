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Коня остановит: женщина-трансгендер победила мужчину в ММА

Женщина-трансгендер победила мужчину на турнире ММА

Энн Вериато MMAFighting
Энн Вериато
В Бразилии состоялся первый в истории бой ММА, в котором женщина-трансгендер сразилась с мужчиной, одержав в нем победу. Примечательного успеха добилась 21-летняя Энн Вериато, подчеркивающая, что драться с женщинами не планирует и после смены пола.

В минувшие выходные в Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам, привлекший к себе повышенное внимание общественности и без участия в нем условного Конора Макгрегора, продолжающего беззаботно тратить свой немалый заработок за бой с боксером Флойдом Мейвезером, или даже другого хоть сколько-нибудь топового бойца.

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Причина, по которой шоу Mr. Cage 34 оказалось столь примечательным как для любителей ММА, так и для простых обывателей с прессой, достаточно необычна —

именно в ходе отчетного мероприятия состоялся первый в истории поединок женщины-трансгендера против мужчины, причем победа в данной схватке осталась как раз за объектом всеобщего любопытства, 21-летней Энн Вериато.

Энн, родившаяся мужчиной, с детства занималась единоборствами — в секцию по бразильскому джиу-джитсу она записалась еще в семилетнем возрасте и к настоящему моменту достигла в боевом искусстве определенных успехов, получив коричневый пояс.

Не разлучила Вериато с джиу-джитсу и ее решение сменить пол, при этом Энн не стала переходить в женские бои, оставшись в мужской категории.

В преддверии исторического поединка сама атлетка признавалась, что определенные трудности в спорте с изменением пола ей все-таки пришлось испытать.

«Было немного сложно привыкнуть к отношению в спортзале после всего этого, — отмечала Энн. — На некоторое время я уходила из спортзала — а когда вернулась, меня никто не узнал. Теперь все хорошо, потому что они привыкли к этому всему, но на всяких соревнованиях все было иначе.

Мои оппоненты и их команды всегда говорили: «Ты сражаешься с ней? Хорошо, это будет легко». Однако каждый раз, когда я выигрывала, они подходили ко мне и извинялись. Я продолжала соревноваться и выигрывать турниры, и люди начали меня уважать».

Вериато также подчеркивала, что считает не самым честным поступок Фэллон Фокс, другой женщины-трансгендера, более известной в мире ММА, чем сама Энн.

Фокс, напомним, сменив пол, стала драться не с мужчинами, а именно с девушками, которых легко побеждала — тем самым изрядно злив и соперниц, и спортивную общественность, сомневавшуюся в справедливости происходящего.

«Я считаю, что для меня справедливо сражаться именно с мужчинами. Мне никогда не приходило в голову бороться с женщиной — думаю, что я слишком хороша для этого.

Если я буду бить мужчин всю свою карьеру, все равно смогу победить их, несмотря на гормональный процессы. Вот что делает меня счастливой и голодной до тренировок. Я не думаю, что честно бороться с женщинами», — объясняла свое мнение Вериато.

Оппонентом Энн по историческому бою стал Райлсон Пайксао, сумевший навязать противнице достойное сопротивление: имея преимущество в борьбе, Вериато пропустила несколько неприятных ударов, в результате чего к окончанию встречи на ее лице было немало гематом.

И все-таки победа осталась именно за дебютанткой поединков по смешанным единоборствам — викторию Энн присудили арбитры, единогласно объявившие ее победителем.

Любопытно, что не помешало Вериато добиться успеха в отчетном матче даже снятое с нее очко в первом раунде по итогам запрещенного удара коленом в партере.

Добавим, что на данный момент правила Международного олимпийского комитета (МОК) разрешают женщинам-трансгендерам участвовать в олимпийских соревнованиях среди женщин — причем для этого даже не нужно прибегать к операционному вмешательству.

До 2016 года им для получения разрешения на участие в стартах требовались хирургическое воздействие и двухлетний курс гормональной терапии, однако в последние пару лет действуют куда более лояльные правила.

Ныне же спортсменки должны лишь продемонстрировать, что их уровень тестостерона находится ниже определенной планки (тесты необходимо провести за год до первых соревнований) — и больше ничего.

В декабре 2017 года на чемпионате мира среди женщин по тяжелой атлетике серебряную медаль в поднятии штанги взяла женщина-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард, за несколько лет до этого решившаяся на смену пола — в весе свыше 90 кг она в сумме набрала 275 кг.

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