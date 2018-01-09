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Любит троицу: Тарасов снова женился

Тарасов женился в третий раз

Дмитрий Тарасов женился в третий раз Инстаграм Дмитрия Тарасова
Дмитрий Тарасов женился в третий раз

Футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов женился в третий раз — новой избранницей спортсмена стала модель Анастасия Костенко. Ранее Тарасов состоял в браке с телеведущей Ольгой Бузовой, которая после развода стала активно поддерживать одного из главных визави команды Дмитрия — «Спартак».

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Тарасов женился в третий раз — новой супругой спортсмена стала 23-летняя модель Анастасия Костенко.

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О знаменательном событии Тарасов сообщил в своем инстаграме, выложив фотографию с праздненства.

К достаточно провокационному снимку хавбек «железнодорожников» также добавил несколько хештегов, которые легко складываются в один посыл от счастливого супруга — «Тарасовы», «пишите, что хотите», «нам все равно», «мы счастливы». Примечательно, что

на торжестве среди прочих — это видно на фото — присутствовали Алексей и Антон Миранчуки, партнеры Дмитрия по «Локо» и российской сборной.

Ранее, напомним, Дмитрий был женат на Оксане Тарасовой, у которой от футболиста осталась дочь Ангелина, а также на телеведущей Ольге Бузовой — один из самых обсуждаемых браков России просуществовал целых четыре года, вплоть до конца 2016-го.

Едва расставшись с Ольгой, 30-летний Тарасов вступил в новые отношения — избранницей игрока стала участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» Костенко.

Причем развивались они действительно стремительно:

всего спустя пару месяцев после развода Тарасов перевез Анастасию в свой особняк, изначально строившийся для их с Бузовой семьи, а уже в конце декабря сделал девушке предложение руки и сердца, от которого та не смогла отказаться.

I said YES! #wonderfulday #love

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В ходе всей этой истории пара влюбленных, естественно, крайне активно делилась счастьем со своими подписчиками, выкладывая в социальных сетях различные фото с радостями совместного времяпрепровождения — в частности, на протяжении почти всех зимних каникул теперешние супруги частенько показывали своим поклонникам, как они отдыхали на Мальдивских островах.

#sweetheart

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Что же касается Бузовой, то она после развода с футболистом стала с еще большим усердием строить личную карьеру, в чем добилась определенных успехов.

Особенно мощный скачок 31-летней «селебрити» удался на музыкальном поприще

— к примеру, песня Ольги «Мало половин», в которой поклонники ее творчества разглядели не особо скрытое послание к экс-мужу, на долгий срок обосновалась во всевозможных чартах, став «вирусным» хитом.

Оценил ее даже одна из главных звезд Российской футбольной премьер-лиги — нападающий «Спартака» Квинси Промес.

В одном из предновогодних интервью голландский вингер, к слову, сам временами записывающий музыкальные рэп-композиции, отметил, что ему нравятся ритм и звучание сингла, хоть и смысла текста он не понимает.

Похвасталась этим, конечно, и сама певица, вместе с тем отметив, что у спартаковцев имеется «превосходный музыкальный вкус».

«Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно, приятно — я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус», — подписала Бузова фотографию чей-то татуировки с изображением телеведущей в спартаковской форме. — А Промес недавно в интервью заявил, что «Мало половин» — одна из его любимых песен. Не зря я болею за Александра Самедова из «Спартака»: все складывается».

В том же сообщении Ольга и вовсе шокировала футбольную общественность, изъявив желание стать главным тренером сборной России в предверии домашнего чемпионата мира.

«Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года.

А почему бы и нет? Поверьте, а мотивировать я умею»,

— рассказала о своих мечтах Бузова.

Стоит отметить, Ольга и ранее признавалась в любви к «Спартаку» — к примеру, в одном из декабрьских публикаций в ее сверхпопулярном инстаграме она назвала красно-белых «чемпионами».

При этом когда певица состояла в браке с Тарасовым она, естественно, не обнародовала свои симпатии к команде Массимо Карреры, появляясь на матчах «Локомотива» с атрибутикой «железнодорожников», поддерживая Дмитрия и его партнеров.

Однако по-настоящему больших побед от «Локо» Ольга, будучи еще в браке с полузащитником коллектива, так и не дождалась — красно-зеленые сумели лишь раз порадовать Бузову, выиграв в 2015-м Кубок России.

Куда лучше шансы на серьезные трофей у подопечных Юрия Семина уже в этом сезоне: по итогам 20 туров москвичи уверенно лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайших преследователей («Спартак» и «Зенит») на восемь очков.

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