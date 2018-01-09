Ученые обидели Роналду и вознесли Месси

Футбольная Обсерватория в Швейцарии опубликовала ежегодный список 100 самых дорогостоящих игроков в пяти ведущих лигах мира — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Как и в прошлом году лидером списка стал бразильский нападающий Неймар, перешедший летом 2017 года из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за рекордные €222 млн.

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Несмотря на сохранность своего первого места, стоимость Неймара значительно упала. Если год назад швейцарские ученые оценивали футболиста в €246,8 млн, то в этом специалисты оценили игрока в €213 млн. Таким образом,

трансферная стоимость Неймара стала ниже суммы, которую «ПСЖ» отдал каталонскому клубу за нападающего.

Не изменились и позиции пятикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси, который второй год подряд оказался на втором месте. Однако за прошедший год стоимость Месси возросла с €170,5 до €202,2 млн.

Тройку замкнул форвард английского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, оцененный в €194,7 млн. Скачок Кейна с шестой позиции и его подорожание почти на €60 млн выглядят закономерно. На данный момент англичанин возглавляет список бомбардиров Английской премьер-лиги с 18 голами.

Всего за 2017 год Кейн забил 56 мячей в 52 матчах, обойдя по этому показателю самого Месси.

Самой большой неожиданностью стало 49-е место лидера мадридского «Реала» Криштиану Роналду, которого швейцарцы оценили в €80,4 млн. Для сравнения год назад Роналду находился на седьмой позиции, и его цена составляла €126,5 млн.

Недоумение вызывает тот факт, что по итогам выступлений за 2017 год португалец получил свой пятый Золотой мяч как лучший футболист мира. Однако у ученых Футбольной Обсерватории свой взгляд, который они аргументируют сложной математической моделью, основанной на многочисленных факторах, включая качество игры, международный статус, возраст, позицию и продолжительность контракта.

Пожалуй, основной причиной падения стоимости Роналду стал его возраст. Португальскому нападающему уже 32 года, и он стал самым возрастным в списке самых дорогих футболистов мира.

Также нельзя не учитывать его неудачное выступление в чемпионате Испании, где Криштиану в 13 матчах забил лишь четыре мяча. Его основной конкурент Месси в 18 встречах отметился 16 голами.

Тем не менее, столь низкая позиция для одного из лучших футболистов последних десяти лет выглядит не совсем логично.

К слову, возраст игрока, пожалуй, имеет самое большое влияние на его оценку. Так, в числе топ-50 оказались лишь шесть футболистов старше 30 лет. Помимо Месси и Роналду, столь высоко были оценены нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, форвард «Барселоны» Луис Суарес, голеадор «ПСЖ» Эдинсон Кавани и лидер атак «Наполи» Дрис Мертенс. Всем четверым спортсменам на момент составления списка было 30 лет.

Любопытно, что

в десятке оказались пять представителей английского чемпионата, два игрока из испанской Примеры, два — из первенства Франции и один футболист итальянской серии А.

К замкнувшему тройку сильнейших Кейну присоединились его товарищ по команде Делле Алли (шестое место — €171,3 млн), Кевин де Брейне из «Манчестер Сити» (седьмое место — €167,8 млн), а также игроки «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку (восьмое место — €164,8 млн) и Поль Погба (десятое место — €147,5 млн).

Любопытно, что замкнувший в прошлом году тройку Погба потерял в стоимости всего €8 млн, но опустился сразу на семь позиций в рейтинге.

Один из самых перспективных нападающих мира 19-летний француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ» стал четвертым — его стоимость составила €192,5 млн. Пятая позиция у нападающего «Ювентуса» аргентинца Пауло Дибалы (€174,6 млн), а девятым стал форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн (€150,2 млн).

Пожалуй, наибольший интерес для болельщиков сборной России по футболу представляет стоимость египтянина Мохаммеда Салаха, которого российским защитникам придется сдерживать в матче группового этапа домашнего чемпионата мира.

Салах добился огромного прогресса по сравнению с предыдущим годом. Лучший футболист Египта за 12 месяцев поднялся с 35-го на 12-е место, а его стоимость выросла с €64,9 до €140,5 млн, то есть более чем в два раза.

Что касается еще одного соперника россиян по группе А уругвайцев, то южноамериканцев в списке представили вышеупомянутые Суарес (14-е место — €128,7 млн) и Кавани (36-е место — €92,5 млн).

Самым дорогим защитником мира стал 24-летний француз Самюэль Юмтити из «Барселоны» (€101,5 млн),

а наиболее ценным голкипером Футбольная Обсерватория признала еще одного представителя каталонского клуба 25-летнего Марка-Андре тер Штегена (€96,4 млн).

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