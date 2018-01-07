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Жена Аршавина остановила самолет

Жену Аршавина сняли с рейса после конфликта с бортпроводницей

Жену футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину вместе с детьми сняли с рейса в аэропорту Шереметьево после конфликта с сотрудницей авиакомпании. При этом сама супруга спортсмена позднее рассказала, что виновницей инцидента стала именно стюардесса, которой теперь придется ответить за свои действия в суде.

Супруга бывшей звезды сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина стала героиней неприятной истории — жену 36-летнего спортсмена, ныне выступающего за «Кайрат» из Казахстана, вместе с детьми сняли с самолета.

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Инцидент произошел в ночь на седьмое января по московскому времени на борту воздушного судна, которому предстояло проследовать по рейсу «Москва — Алма-Ата».

Однако вылет в итоге был задержан почти на два часа, причиной чего стал конфликт между сотрудниками авиакомпании и Казьминой.

По информации портала 78.ru, женщина уже во время начала руления самолета отказалась сесть на свое место и пристегнуться, вместо чего ходила по салону, не обращая внимания на замечания работников рейса.

В результате Казьмина была снята с борта, при этом полицейские ее задерживать не стали, отпустив после воспитательной беседы.

Прокомментировала случившиеся в свою очередь и сама Алиса — правда, ее видение ситуации разительно отличается от приведенного СМИ.

По словам супруги экс-нападающего лондонского «Арсенала», неприятный эпизод произошел из-за желания женщины сменить памперс своей десятимесячной дочке

на фоне странного поведения со стороны сотрудницы авиакомпании.

«Когда я меняла ребенку памперс, самолет не готовился к взлету. Мы зашли на борт, сели на свои места, но в тот момент, когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка вылета, у меня ребенок закапризничал. Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолет стоял — и не на взлетной полосе, я взяла ребенка на руки», — рассказала Казьмина.

Как отметила жена Аршавина, особо возмутил вступившую с ней в конфликт бортпроводницу именно запах.

«Старшая бортпроводница потом объясняла полиции, мол, якобы очень сильно пахло — и это является причиной высадки из самолета. Как это так? Но ведь никто из пассажиров не жаловался на нас»,

— подчеркнула Алиса.

Она также сообщила, что написала заявление в полицию на высадившую ее с детьми с рейса работницу самолета и саму авиакомпанию.

«Полицейские вели себя очень вежливо, помогли мне написать на стюардессу заявление. У этой дамы, почувствовавшей себя богом, будет суд. И у авиакомпании, надеюсь, тоже будет суд, на них заявление мы тоже писали. Свидетели у нас есть», — заверила модель.

В завершении своего рассказа Казьмина поведала, что ждать следующего рейса, вылет которого был запланирован лишь на утро, ей и детям пришлось в гостинице.

«И это еще был бизнес-класс, билеты которого стоят по 100 тыс. рублей! А если бы это была не я, если бы это была обычная девушка с двумя детьми, у которой не было бы возможности поменять билеты, пойти в гостиницу. Она где должна была спать, на полу?»

— сказала она в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, что в октябре СМИ «взорвала» новость о скором разводе Казьминой и Аршавина.

«В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду», — заявила тогда модель «СтарХиту».

О причинах подобного решения некоторое время не сообщалось, однако позднее сам футболист поведал, что пошла на такой шаг его жена из-за измены.

«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы.

Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить», — посетовал он, при этом добавив, что все еще надеется на восстановление отношений с Алисой.

«Я по-прежнему хочу сохранить семью, верю, что Алиса останется со мной — это самый близкий человек, которого очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим.

Если честно, очень скучаю и по своему ребенку — маленькой Есене, и по детишкам Алисы. Мы с ними одна команда — все-таки шесть лет вместе живем», — подчеркнул Андрей.

И в итоге воссоединение семьи все же произошло: уже в ноябре Казьмина опубликовала в своем инстаграме фотографию экс-игрока «Зенита», подписав ее:

«Его я ждала всю жизнь. Прощать, не прощать, злиться или нет. Это все пустое. Важно то, что с ним все имеет смысл и хочется просто жить».

А еще позднее Алиса и публично подтвердила, что прощает своего супруга, желая начать все с чистого листа.

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