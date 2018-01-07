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Россия потеряла медали в тумане

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки, проходившей при жутком тумане.

Трансляция
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18:00

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию гонки. До новых встреч!

17:57

Замыкает сильнейшую пятерку Франция, тогда как шестой становится Германия, попросту провалившая первую часть гонки.

17:56

Пришел к финишу сейчас и Шипулин — еще одно четвертое место для России за сегодня. Ранее, напомним, и отечественные девушки в топ-4 эстафеты попали, совсем чуть-чуть не удержавшись на подиумных позициях.

17:54

Серебро сегодня у итальянцев, бронза — у норвежцев.

17:53

Финиширует первым Линдстрем наконец-то.

17:51

Лишь наращивает и наращивает и без того внушительное преимущество Линдстрем — могут уже праздновать шведы победу, без сомнений.

17:49

К сожалению, без медалей сегодня Россия... Бе тратит два запасных патрона, Шипулин — три. Практически обеспечены им соотвественно третье и четвертое места в завершающейся гонке.

17:47

А вот Линдстрем без штрафов в концовке обходится — и это, похоже, означает победу Швеции!

17:46

Шеналь на штрафной круг уходит!

17:45

Приближается решающий момент этой увлекательной гонки — последняя стрельба!

17:42

Таким образом, четвертым сейчас идет Шипулин, однако даже от третьего место он прилично (пусть и не смертельно) отстает — почти минуту.

17:40

Шипулин самым последним запасным патроном закрывает последнюю же мишень! Все решит заключительная стрельба!

17:39

Тарьей Бе тем временем семью патронами закрывает все цели.

17:37

Не мажет итальянец! Более 30 секунд он сейчас выигрывает у преследующего его Фредрика Линдстрема, который, к слову, также только что отстрелялся идеально.

17:35

Подъезжает к своему первому стрельбищу итальянец Тьерри Шеналь, имея вполне внушительное преимущество над преследователями.

17:32

Пятым на дистанцию только что вышел Антон Шипулин.

17:29

Бабиков же семь патронов на все мишени потратил — достойно, есть еще шансы на медали, учитывая такую погоду.

17:28

А вот Биркеланд и Лангер ограничиваются шестью выстрелами.

17:27

В свою очередь шведы получают один штрафной круг.

17:26

И вновь идеален Доминик Виндиш!!! Укрепляет он лидерство Италии своей второй стрельбой!

17:24

Тем временем немцы, еще недавно шедшие на жутком для себя двадцатом месте с внушительнейшим числом штрафов, уже 12-е. А все благодаря Бенедикту Доллю, только что отстрелявшемуся без ошибок.

17:22

Правда, отстает Россия на данный момент все равно прилично — аж полторы минуты уступает команду лидирующей Италии. В то же время до тройки практически рукой подать по такой погоде — менее 30 секунд.

17:20

Бабиков, блестяще!!! Всего шесть выстрелов Антон затратил на все мишени!

17:19

Данная фотография — вместо тысячи слов.

17:18

Отправляются на единичный штраф норвежец и бельгиец после пятого рубежа, тогда как в лидеры благодаря идеальной стрельбе вырывается Доминик Виндиш, представляющий Италию!

17:16

Подходит уже лидирующая группа к рубежу, где по-прежнему неистовствует безжалостный туман.

17:13

Бабиков вступает на дистанцию вне топ-5, уступая лидеру 1:36,2.

17:10

Любопытно, что могут гонку прервать после пятой или шестой стрельбы — при этом текущие результаты в таком случае сохранятся, превратившись в итоговые.

17:08

Следующим образом перед передачей эстафеты выглядит топ-4: первым идет Бельгия, а следом за ним — Норвегия, Швеция и Италия. Логинов пока что занимает шестую промежуточную позицию, отставая от лидера на 1:47.

17:07

Особо удачлив на этом стрельбище был швед Йеспер Нелин — вообще без промахов отстрелялся каким-то образом он.

17:06

Не все так радужно у Логинова — два штрафных круга, к сожалению, он зарабатывает на своем втором рубеже.

17:04

Клод вновь ограничивается шестью выстрелами в жутком тумане. Как?

17:02

Стоит отметить, что вполне вероятна и отмена текущей гонки — лишь усиливается и усиливается сейчас туман, делая стрельбу все более и более «рандомной».

17:01

Очень прилично уже выигрывает Бельгия у конкурентов — если и дальше так будут стрелять представители сборной, могут они хоть пешком гонку завершать, даже это не отнимет у них победу. Что касается Логинова, то он сейчас рядом с топ-3.

16:58

Просто для сравнения — с одним штрафным кругом Логинов на этом рубеже едва ли не лучшим был.

16:56

В свою очередь Логинов пошел на штрафной круг — очень нормально по такой погодной обстановке.

16:55

Вот это да! Всего один экстра-патрон потратил на рубеже бельгиец! Это заявка!

16:54

Нельзя не отметить, что действительно жуткий туман над стрельбищем — сейчас явно будет целый ряд промахов, и такой расклад обещает очень много сенсаций.

16:53

Продолжается борьба Логинова и Клода — примерно в одном темпе соперники идут по дистанции. При этом над третьей строчкой лидеры уже имеют преимущество в 25 секунд.

16:50

Чуть уступает уже Россия Бельгии — но почти лыжа в лыжу идет Логинов с Флораном Клодом.

16:49

Вступил в бой Логинов.

16:47

Отыгрывает понемногу отставание от Волкова Реш, однако все это не выглядит критичным — на трассу второй номер сборной России в данной эстафете Александр Логинов, скорее всего, выйдет лидером.

16:45

По штрафному кругу у итальянцев и французов, а вот бельгиец Михаэль Реш точен! Именно Бельгия сейчас, к слову, и идет второй, преследуя Россию.

16:44

Есть пять из пять от Волкова — браво! В лидерах России после второго стрельбища!!!

16:43

В миллиметрах уже лидеры от второго огневого рубежа.

16:42

Что касается тройки лидеров, то там прямо сейчас числятся француз Эмильен Жаклен, все тот же Кристиансен и — достаточно неожиданно — румын Ремус Фаур.

16:40

Седьмым сейчас идет Алексей, отставая от лидера девять секунд.

16:38

Дополнительный патрон пришлось использовать Волкову. В лидеры после первого огневого рубежа вышел норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

16:35

Плотной группой подошли к стрельбищу спортсмены.

16:32

11-й пока Волков, уступая 4,2 секунды австрийцу Доминику Ландертингеру.

16:30

Гонка стартовала!

16:15

Ранее женская команда заняла четвертое место в эстафете 4х6 км.

16:10

В составе российской сборной выступят Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

16:05

Добрый день, уважаемые любители биатлона. Сегодня в немецком Оберхофе пройдет мужская эстафетная гонка 4x7,5 км.