Россия потеряла медали в тумане

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию гонки. До новых встреч!
Замыкает сильнейшую пятерку Франция, тогда как шестой становится Германия, попросту провалившая первую часть гонки.
Пришел к финишу сейчас и Шипулин — еще одно четвертое место для России за сегодня. Ранее, напомним, и отечественные девушки в топ-4 эстафеты попали, совсем чуть-чуть не удержавшись на подиумных позициях.
Серебро сегодня у итальянцев, бронза — у норвежцев.
Финиширует первым Линдстрем наконец-то.
Лишь наращивает и наращивает и без того внушительное преимущество Линдстрем — могут уже праздновать шведы победу, без сомнений.
К сожалению, без медалей сегодня Россия... Бе тратит два запасных патрона, Шипулин — три. Практически обеспечены им соотвественно третье и четвертое места в завершающейся гонке.
А вот Линдстрем без штрафов в концовке обходится — и это, похоже, означает победу Швеции!
Шеналь на штрафной круг уходит!
Приближается решающий момент этой увлекательной гонки — последняя стрельба!
Таким образом, четвертым сейчас идет Шипулин, однако даже от третьего место он прилично (пусть и не смертельно) отстает — почти минуту.
Шипулин самым последним запасным патроном закрывает последнюю же мишень! Все решит заключительная стрельба!
Тарьей Бе тем временем семью патронами закрывает все цели.
Не мажет итальянец! Более 30 секунд он сейчас выигрывает у преследующего его Фредрика Линдстрема, который, к слову, также только что отстрелялся идеально.
Подъезжает к своему первому стрельбищу итальянец Тьерри Шеналь, имея вполне внушительное преимущество над преследователями.
Пятым на дистанцию только что вышел Антон Шипулин.
Бабиков же семь патронов на все мишени потратил — достойно, есть еще шансы на медали, учитывая такую погоду.
А вот Биркеланд и Лангер ограничиваются шестью выстрелами.
В свою очередь шведы получают один штрафной круг.
И вновь идеален Доминик Виндиш!!! Укрепляет он лидерство Италии своей второй стрельбой!
Тем временем немцы, еще недавно шедшие на жутком для себя двадцатом месте с внушительнейшим числом штрафов, уже 12-е. А все благодаря Бенедикту Доллю, только что отстрелявшемуся без ошибок.
Правда, отстает Россия на данный момент все равно прилично — аж полторы минуты уступает команду лидирующей Италии. В то же время до тройки практически рукой подать по такой погоде — менее 30 секунд.
Бабиков, блестяще!!! Всего шесть выстрелов Антон затратил на все мишени!
Данная фотография — вместо тысячи слов.
Отправляются на единичный штраф норвежец и бельгиец после пятого рубежа, тогда как в лидеры благодаря идеальной стрельбе вырывается Доминик Виндиш, представляющий Италию!
Подходит уже лидирующая группа к рубежу, где по-прежнему неистовствует безжалостный туман.
Бабиков вступает на дистанцию вне топ-5, уступая лидеру 1:36,2.
Любопытно, что могут гонку прервать после пятой или шестой стрельбы — при этом текущие результаты в таком случае сохранятся, превратившись в итоговые.
Следующим образом перед передачей эстафеты выглядит топ-4: первым идет Бельгия, а следом за ним — Норвегия, Швеция и Италия. Логинов пока что занимает шестую промежуточную позицию, отставая от лидера на 1:47.
Особо удачлив на этом стрельбище был швед Йеспер Нелин — вообще без промахов отстрелялся каким-то образом он.
Не все так радужно у Логинова — два штрафных круга, к сожалению, он зарабатывает на своем втором рубеже.
Клод вновь ограничивается шестью выстрелами в жутком тумане. Как?
Стоит отметить, что вполне вероятна и отмена текущей гонки — лишь усиливается и усиливается сейчас туман, делая стрельбу все более и более «рандомной».
Очень прилично уже выигрывает Бельгия у конкурентов — если и дальше так будут стрелять представители сборной, могут они хоть пешком гонку завершать, даже это не отнимет у них победу. Что касается Логинова, то он сейчас рядом с топ-3.
Просто для сравнения — с одним штрафным кругом Логинов на этом рубеже едва ли не лучшим был.
В свою очередь Логинов пошел на штрафной круг — очень нормально по такой погодной обстановке.
Вот это да! Всего один экстра-патрон потратил на рубеже бельгиец! Это заявка!
Нельзя не отметить, что действительно жуткий туман над стрельбищем — сейчас явно будет целый ряд промахов, и такой расклад обещает очень много сенсаций.
Продолжается борьба Логинова и Клода — примерно в одном темпе соперники идут по дистанции. При этом над третьей строчкой лидеры уже имеют преимущество в 25 секунд.
Чуть уступает уже Россия Бельгии — но почти лыжа в лыжу идет Логинов с Флораном Клодом.
Вступил в бой Логинов.
Отыгрывает понемногу отставание от Волкова Реш, однако все это не выглядит критичным — на трассу второй номер сборной России в данной эстафете Александр Логинов, скорее всего, выйдет лидером.
По штрафному кругу у итальянцев и французов, а вот бельгиец Михаэль Реш точен! Именно Бельгия сейчас, к слову, и идет второй, преследуя Россию.
Есть пять из пять от Волкова — браво! В лидерах России после второго стрельбища!!!
В миллиметрах уже лидеры от второго огневого рубежа.
Что касается тройки лидеров, то там прямо сейчас числятся француз Эмильен Жаклен, все тот же Кристиансен и — достаточно неожиданно — румын Ремус Фаур.
Седьмым сейчас идет Алексей, отставая от лидера девять секунд.
Дополнительный патрон пришлось использовать Волкову. В лидеры после первого огневого рубежа вышел норвежец Ветле Шоста Кристиансен.
Плотной группой подошли к стрельбищу спортсмены.
11-й пока Волков, уступая 4,2 секунды австрийцу Доминику Ландертингеру.
Гонка стартовала!
Ранее женская команда заняла четвертое место в эстафете 4х6 км.
В составе российской сборной выступят Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
Добрый день, уважаемые любители биатлона. Сегодня в немецком Оберхофе пройдет мужская эстафетная гонка 4x7,5 км.