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23:00
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01:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
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Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
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Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
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Кузьмина не увидела соперниц

Кузьмина выиграла пасьют на этапе Кубка мира по биатлону

Выступающая за Словакию россиянка Анастасия Кузьмина в блестящем стиле выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Двумя днями ранее она же победила и в спринте. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.

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14:50

«Газета.Ru» поздравляет Анастасию Кузьмину со второй победой кряду и завершает онлайн-трансляцию.

14:49

Виролайнен — 24-я (отставание 2.52,3/2 промаха). Акимова — 33-я (3.20,8/1).

14:48

Лишь один промах у нее, напомним. Только три строчки по сравнению со стартом отыграла она.

14:47

Увы, Юрлова-Перхт сдала в концовке и стала лишь 12-й (1.41).

14:46

Второй к финишу приходит Вирер, на 1.04 отстала она. Вита Семеренко — третья (1.10).

14:45

Финишировала Кузьмина уже. Она — дважды победительница этапа Кубка мира в Оберхофе. 30 минут 49 секунд — таково время русской словачки. И два промаха.

14:44

Упорная борьба разворачивается за призовые места и за шестерку.

14:43

Остальные подтянулись — и мажет Хильдебранд. Домрачева тоже. Таким образом Вирер из Италии и Вита Семеренко с Украины выходят на второе и третье места.

14:43

Юрлова — точна! Девятой уходит она на последний отрезок.

14:42

Отработала Кузьмина на отлично! Ее супруг и тренер Даниэль торжествует.

14:41

Уже последняя стрельба! Также из положения стоя.

14:40

Норвежские викинги замерли в ожидании, но их соотечественницам сегодня вряд ли что-то светит.

14:39

21-я она, а Виролайнен — 20-я, один у нее промах.

14:38

Акимова точна, это локальный успех.

14:37

Юрлова ушла на штрафной круг... Подустала в своей погоне, никак.

14:36

Домрачева промахала последним патроном, а Хильдебранд как из автомата отработала — и вернулась на второе место.

14:35

Один промах у Анастасии в стойке!

14:34

И Кузьмина заезжает на стадион.

14:33

Очень интересная расстановка перед третьей стрельбой.

14:32

Продолжается гонка, а на вторую позицию вырвалась Домрачева! Хильдебранд теперь только третья. Юрлова — восьмая!!!

14:31

Юрлова — снова чисто! Десятая она, 1.16 ее гандикап.

14:31

Тем временем без промахов отстреляла и Акимова, которая ведет борьбу за место в топ-30.

14:30

45 секунд проигрывает теперь Хильдебранд, а Виткова на круг ушла.

14:29

Не особо сказался на ее перспективах этот дополнительный круг — преследовательницы только лишь пришли на стрельбище.

14:28

Вторая стрельба Кузьминой... Один промах есть.

14:26

Хильдебранд из Германии вторая, чешка Виткова — третья. Но в районе минуты уступает одна, и больше минуты — вторая.

14:24

А вот Виролайнен ушла на штрафной круг...

14:23

Юрлова — 11-я уже, поскольку без промахов прошла лежку. 1 минуту 24 секунды уступает.

14:21

Только увеличила свое преимущество Кузьмина. Близка уже к тому, чтобы оформить дубль, добавив к победе в спринте и триумф в гонке преследования.

14:19

Уже на стрельбе Кузьмина — это ведь пасьют, события здесь стремительно развиваются. Из пяти отработала наша словачка.

14:17

Вслед за словачкой и остальные уходят. Уже и россиянки наготове...

14:15

Стартовала гонка, ушла Кузьмина в игру!

13:30

Зрители уже готовы наблюдать за состязанием. Все заняли свои места на трибунах.

13:00

С погодой на этот раз повезло, кстати говоря.

12:00

У наших — не самые выгодные исходные позиции, мягко говоря. Екатерина Юрлова-Перхт — 15-я. Дарья Виролайнен и Татьяна Акимова уйдут из стартовых ворот под 37-м и 38-м номерами соответственно с отставанием от Кузьминой в две минуты. Шансов на высокие места — минимум...

11:00

В стартовом протоколе заявлены 60 участниц, откроет гонку победительница четвергового спринта Анастасия Кузьмина.

10:30

В 14:15 мск должен уйти на трассу первый спортсмен.

10:00

Биатлонистки разыграют комплект медалей в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).