Кузьмина не увидела соперниц

«Газета.Ru» поздравляет Анастасию Кузьмину со второй победой кряду и завершает онлайн-трансляцию.
Виролайнен — 24-я (отставание 2.52,3/2 промаха). Акимова — 33-я (3.20,8/1).
Лишь один промах у нее, напомним. Только три строчки по сравнению со стартом отыграла она.
Увы, Юрлова-Перхт сдала в концовке и стала лишь 12-й (1.41).
Второй к финишу приходит Вирер, на 1.04 отстала она. Вита Семеренко — третья (1.10).
Финишировала Кузьмина уже. Она — дважды победительница этапа Кубка мира в Оберхофе. 30 минут 49 секунд — таково время русской словачки. И два промаха.
Упорная борьба разворачивается за призовые места и за шестерку.
Остальные подтянулись — и мажет Хильдебранд. Домрачева тоже. Таким образом Вирер из Италии и Вита Семеренко с Украины выходят на второе и третье места.
Юрлова — точна! Девятой уходит она на последний отрезок.
Отработала Кузьмина на отлично! Ее супруг и тренер Даниэль торжествует.
Уже последняя стрельба! Также из положения стоя.
Норвежские викинги замерли в ожидании, но их соотечественницам сегодня вряд ли что-то светит.
21-я она, а Виролайнен — 20-я, один у нее промах.
Акимова точна, это локальный успех.
Юрлова ушла на штрафной круг... Подустала в своей погоне, никак.
Домрачева промахала последним патроном, а Хильдебранд как из автомата отработала — и вернулась на второе место.
Один промах у Анастасии в стойке!
И Кузьмина заезжает на стадион.
Очень интересная расстановка перед третьей стрельбой.
Продолжается гонка, а на вторую позицию вырвалась Домрачева! Хильдебранд теперь только третья. Юрлова — восьмая!!!
Юрлова — снова чисто! Десятая она, 1.16 ее гандикап.
Тем временем без промахов отстреляла и Акимова, которая ведет борьбу за место в топ-30.
45 секунд проигрывает теперь Хильдебранд, а Виткова на круг ушла.
Не особо сказался на ее перспективах этот дополнительный круг — преследовательницы только лишь пришли на стрельбище.
Вторая стрельба Кузьминой... Один промах есть.
Хильдебранд из Германии вторая, чешка Виткова — третья. Но в районе минуты уступает одна, и больше минуты — вторая.
А вот Виролайнен ушла на штрафной круг...
Юрлова — 11-я уже, поскольку без промахов прошла лежку. 1 минуту 24 секунды уступает.
Только увеличила свое преимущество Кузьмина. Близка уже к тому, чтобы оформить дубль, добавив к победе в спринте и триумф в гонке преследования.
Уже на стрельбе Кузьмина — это ведь пасьют, события здесь стремительно развиваются. Из пяти отработала наша словачка.
Вслед за словачкой и остальные уходят. Уже и россиянки наготове...
Стартовала гонка, ушла Кузьмина в игру!
Зрители уже готовы наблюдать за состязанием. Все заняли свои места на трибунах.
С погодой на этот раз повезло, кстати говоря.
У наших — не самые выгодные исходные позиции, мягко говоря. Екатерина Юрлова-Перхт — 15-я. Дарья Виролайнен и Татьяна Акимова уйдут из стартовых ворот под 37-м и 38-м номерами соответственно с отставанием от Кузьминой в две минуты. Шансов на высокие места — минимум...
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