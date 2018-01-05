Шипулин не дотянулся до десятки

Опять неудачно выступают россияне. Шипулин неплохо стреляет, но бежит медленно. Зато хорошо бежит Логинов, но стреляет плохо. Сегодня он допустил три промаха. Бабиков вообще семь раз промазал. А Цветков с одним промахом все проиграл на лыжне.