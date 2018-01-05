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Спринт 10 км. Мужчины
1
Мартен Фуркад (Франция)
25.03,3 (0)
2
Эмил Хегле Свендсен (Норвегия)
+ 8,1 (0)
3
Йоханнес Бе (Норвегия)
+ 10,2 (2)
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СлованЦСКА
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Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
не начался
21:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
23:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
не начался
23:00
Виннипег ДжетсСан-Хосе Шаркс
не начался
23:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
не начался
01:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
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Шипулин не дотянулся до десятки

Фуркад выиграл пасьют на Кубке мира по биатлону, Шипулин — 12-й

Француз Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, опередив норвежца Йоханнеса Бё. Третьим у финишу прибежал Тарьей Бё. Лучшим среди россиян стал Антон Шипулин на 12-м месте. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию гонки.

Трансляция
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17:40

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!

17:39

Опять неудачно выступают россияне. Шипулин неплохо стреляет, но бежит медленно. Зато хорошо бежит Логинов, но стреляет плохо. Сегодня он допустил три промаха. Бабиков вообще семь раз промазал. А Цветков с одним промахом все проиграл на лыжне.

17:37

А так финишировали россияне:

12. Шипулин — +1:43,1 18. Логинов — +2:06,4 26. Елисеев — +3:11,6 28. Волков — +3:15,7 45. Цветков — +4:23,7 55. Бабиков — +5:35,9.

17:36

Подводим итог гонки. Тройка сильнейших: 1. Фуркад — 32:23,6 2. Йоханнес Бё — +6,3 3. Тарьей Бё — +30,9.

17:35

Пидручный прибежал пятым. Это большое достижений. Шипулин потерял одну позицию и финишировал 12-м.

17:34

Финиш! Фуркад выигрывает, Йоханнес стал вторым, а тройку замкнул Тарьей. Свендсен четвертый. Перед завтрашней эстафетой возникает вопрос, сможет ли вообще кто-то побороться со сборной Норвегии.

17:31

До последнего борется молодой норвежец. Настигает француза, но уже финишная прямая.

17:30

Очень быстр младший Бё, но не хватит ему дистанции догнать Фуркада. Уже шесть секунд отыграл норвежец.

17:29

Эх, Шипулин один промах допустил и остался 11-м. Есть шанс побороться за десятку.

17:28

А вот Свендсен один промах допускает. Зато точен Йоханнес! Он уже второй в 16 секундах от Фуркада. Далее Тарьей, а за ним Свендсен.

17:27

Все! Фуркад — чемпион! Попадает все пять выстрелов Мартен.

17:26

Прибежал на стадион Фуркад уже в десяти секундах от Свендсена.

17:24

Тарьей в 25 секундах от Фуркада, Йоханнес проигрывает 33 секунды. Шипулин 11-й, но он идет в группе из пяти человек пока на последней позиции.

17:23

Атакует Фуркад и уже дает трехсекундный просвет перед Свендсеном.

17:22

Шипулин! Снова идеален Антон на стрельбе, и он уже 11-й.

17:21

Прибежали на третий рубеж лидеры. В унисон завершили идеально стойку Свендсен и Фуркад и отправились на лыжню. Тарьей также точен, а Йоханнес один промах допустил.

17:18

Фуркад уже догнал Свендсена, а братья Бё бегут в 15 секундах от дуэта лидеров. Шипулин уже 13-й!

17:15

Шипулин попадет все! Логинов убежал на один круг, а Елисеев дважды промахнулся. Шипулин уже на 15-е место поднялся!

17:14

Великолепен Свендсен! Идеально отстрелял. Фуркад тоже точен. А вот Бё младший один раз промазал, зато Тарьей отстрелял без промахов, а Берк промазал дважды.

17:11

Очень быстро бегут Фуркад и Бё младший. Постепенно догоняют Свендсена.

17:09

Дождались россиян. Логинов точен! Елисеев убежал на один круг. И Шипулин без штрафа! Бабиков один промах допустил. Логинов поднялся на 18-е место, а Шипулин на 20-е.

17:08

Точно отстрелялись Тим Берк и Тарьей Бё. Менее девяти секунд теперь проигрывают младшему и Свендсену.

17:07

Первый рубеж! Свендсен точен, а Фуркад и Бё допускают по одному промаху.

17:05

Догнали Йоханнес и Свендсен француза. Втроем бегут лидеры гонки.

17:04

Но не удается оторваться Фуркаду, уже четыре секунды уступают норвежцы.

17:02

Ушли на дистанцию все гонщики. А Мартен стартовал мощно и старается сразу убежать подальше от норвежцев.

17:00

Поехали! Фуркад открыл гонку.

16:55

Зрители на трибунах уже находятся в полной боевой готовности к соревнования, и спортсмены подтягиваются к стартовым воротам.

16:50

Будем надеяться прежде всего на нашего лидера Антона Шипулина. Несмотря на 28 стартовый номер, он имеет все шансы побороться за шестерку сильнейших в своей любимой гонке.

16:45

Россияне выступили неудачно. Лучше всех был Матвей Елисеев в минуте и 28 секундах от Фуркада. Далее россйиский биатлонисты стартуют в следующем порядке: 23. Логинов — +1:31 28. Шипулин — +1:43 29. Бабиков — +1:45 44. Цветков — +2:44 55. Волков — +2:19.

16:40

Вчерашний спринт завершился победой Мартена Фуркада. На втором месте был Эмил Хегле Свендсен, который уйдет сегодня на лыжню через восемь секунд после француза. Тройку сильнейших замкнул Йоханнес Бё, проигравший своему соотечественнику две секунды.

16:35

Приветствуем любителей биатлона! Мы находимся в немецком Оберхофе, и уже совсем скоро стартует мужская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира.

10:30

Начало состязания намечено на 17:00 мск.

10:00

Лучшие биатлонисты проведут гонку преследования на 12,5 км в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.