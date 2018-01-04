Шарапова проснулась слишком поздно

«Я могу выступить – но я не хочу просто выступить, я хочу добиться большего. А для этого мне нужно еще немного времени», – цитирует твиттер Australian Open Уильямс-младшую.

Также с турнира снялась девятая ракетка мира швейцарка Тимеа Бачински.