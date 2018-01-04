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Шарапова проснулась слишком поздно

Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Шэньчжэне Синяковой

Россиянка Мария Шарапова выбыла из борьбы в китайском Шэньчжэне, уступив в полуфинале прошлогодней победительнице турнира чешке Катержине Синяковой. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Трансляция
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К сожалению, Шарапова играла в свой теннис сегодня только отрезками. Все равно могла выиграть, но соперница была хороша и справделиво победила. Красивый матч, но Шарапова выбывает, а Синякова сыграет в финале с Халеп. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

13:06

Мария атаковала просто блестяще, но нельзя не отдать должное Катержине, которая сумела выдержать эту атаку, и в итоге уже в равной игре Шарапова не попала в корт. Гейм, сет, матч — Синякова!

13:05

МАРИЯ! Блестяще! Ровно.

13:05

Тяжелейшую подачу принимает Мария, но Синякова хороша вторым ударом. Больше — еще матч-пойнт.

13:04

Какой сложный мяч попадает чешка! 40:30 — теперь матч-пойнт на ее подаче!

13:03

Синякова решила сыграть со второй подачи неожиданно и ошиблась — 30:30.

13:02

Атакует Шарапова со второй подачи, но попала в сетку — 15:15.

13:02

Синякова хороша. Очень сложную подачу принимает Мария резко, но Синякова уже ждала мяч у сетки и завершила с лета в открытый корт — 30:15.

13:01

Новую ракетку взяла Шарапова под новые мячи и подачу Синяковой. Первым мячом чешка не попадает. Хотела проверить, но в итоге не стала. Со второй подачи Шарапова атакует идеально, забирая активный розыгрыш — 0:15.

13:00

Сумасшедшая вторая подача Марии — больше!

13:00

А теперь навылет первая! 3:5 — но теперь Синякова будет подавать на матч.

12:59

Игра нервов. Нервов болельщиков. А вот Шарапова красивейшую комбинацию разыгрывает в мощном обмене ударами — ровно!

12:58

В затяжном розыгрыше со второй подачи россиянка срывает удар, попадая в сетку. Меньше — еще матч-пойнт у Катержины.

12:57

Синякова атакует со второй подачи Шараповой, та каким-то волевым усилием выровняла игру, но затем сама ошиблась. 30:40 — матч-пойнт у чешки.

12:57

Образцово рискнула Шарапова в трудный момент — ровно!

12:56

Образцовая атакующая комбинация чешки, а в следующем розыгрыше Мария сама ошибается по длине. Проверяет, но аут был — 30:30.

12:55

В сетку принимает чешка — 30:0.

12:54

Хитро задумала Синякова, но не исполнила, попав в сетку — 15:0.

12:52

Шарапова принимает сложную подачу в сетку — 40:30.

12:52

Шарапова обостряет укороченным, но все же не слишком удачно. Синякова успела и дальше разыграла комбинацию, выиграв гейм — 2:5!

12:51

Чешка сравнивает счет у сетки, но затем сама ошибается, делая двойную — 15:30.

12:51

Нервничает Шарапова, исполняя удар в сетку в выгодной для себя ситуации — 30:30.

12:50

Классный прием Марии и излишне спешный удар Катержины вызывает радостный взрыв на трибунах — 0:15.

12:49

Не подает Шарапова первый мяч, не подает и второй. Двойная ошибка и двойной брейк-пойнт у Синяковой — 15:40!

12:49

Размен ударами, в котором Мария боялась рисковать, а за нее это сделала соперница. Рискнула и попала! Брейк — 2:4.

12:48

И опять ошибается Мария сама. Очень опасно — 15:30.

12:47

Синякова на второй подаче Марии сделала шаг вперед, а мяч был послан россиянкой глубоко, и чешка ошиблась по длине — 15:15.

12:46

Грубую ошибку в выигрышной ситуации после приема соперницы допускает Шарапова — 0:15. Неприятно.

12:44

Еще две подряд подачи Синяковой приводят к выигранным мячам, а вместе с ними и геймом — 2:3.

12:43

Шикарно и неожиданно идет с подачи к сетке Синякова. Это приносит результат — 15:0.

12:43

Но Мария отвечает отменным приемом — 15:15.

12:43

Эйсом со второй подачи отвечает в свою очередь чешка — 30:15.

12:42

И снова удары Шараповой приводят к ауту Синяковой — 40:0.

12:42

Под ноль Мария берет гейм, вновь вынуждая чешку допустить ошибку — 2:2.

12:41

Опять у Марии вторая подача, но снова она подает шикарно, и прием сопернице не удается — 30:0.

12:40

С ошибки на первом мяче начинает гейм Мария, но на втором удар срывает уже Синякова — 15:0.

12:38

Все-таки завершает Синякова грамотной комбинацией гейм в свою пользу — 1:2.

12:37

Еще один прием россиянки в аут — 40:15.

12:37

Выбила Шарапова Катержину из корта, и та не попала — 40:30.

12:36

Шарапова атакует с приема, Синякова выравнивает игру, следует долгий обмен ударами, после чего чешке помогает трос. И тут же Синякова берет очко с подачи — 30:15.

12:35

Синякова начинает с двойной ошибки — 0:15.

12:34

На фирменной уверенности уничтожает Мария соперницу на своей первой в третьем сете подаче — 40:0.

12:34

В затяжном розыгрыше трос после удара Шараповой вроде бы выложил удобнее мяч под удар Синяковой, но она не попала по длине — 1:1.

12:33

Уверенно начинает свою подачу россиянка. Синякова пыталась атаковать обратным кроссом и не попала, а во втором розыгрыше Шарапова била, словно забивала гвозди — 30:0.

12:32

Прием в сетку от Шараповой — 40:0.

12:32

Все достаточно быстро завершается в этом гейме — 0:1.

12:31

Выигрывает первый розыгрыш на своей подаче Синякова — 15:0.

12:31

В аут в сильном обмене ударами отправляет мяч Шарапова — 30:0.

12:29

Очень добавила Мария во втором сете, быстро взяла чужую подачу и уверенно додержала перевес до конца партии. Все решится в третьем сете!

12:28

Не подает Маша первым мячом, повторяет вторым крученую подачу. На этот раз Синякова принимает, но на откровенный убой, а россиянка не прощает — 6:3.

12:27

Со второй подачи крученый мяч посылает Шарапова, и Синякова принимает в сетку — 30:0.

12:27

Атакует Синякова, выходит к сетке, но тросс возвращает Шараповой должок — 40:0. Тройной сет-пойнт на своей подаче у Марии!

12:26

Новые мячи, поэтому Синякова берет новую ракетку с плотной натяжкой сетки. Рассчитывает зацепиться. Пока не помогает — 15:0.

12:25

И еще раз. Берет свою подачу Синякова, а Шарапова будет подавать на сет — 5:3.

12:24

Мария отвечает сумасшедшим приемом и следующим ударом, который снова восстанавливает равновесие в гейме — ровно.

12:24

Прием сложной подачи в аут — больше.

12:23

Аут у Синяковой с первого мяча, но она решает проверить. И ведь попала! Больше!

12:22

А, нет! Дождик начался! Похоже, матч будет прерван.

12:22

Нет, игра продолжается!

12:21

Небольшая пауза вызвана тем, что Шарапова недовольна скользкостью пола. Возможно, просто сбивает Синякову с толку, чтобы завершить сет сейчас.

12:20

Но затем следует седьмой эйс чешки — 40:30.

12:20

В относительно затяжном розыгрыше на своей подаче Синякова отправляет мяч в сетку — 40:40.

12:19

Опрометчиво сейчас Катержина пошла к сетке, а Мария была готова. И тут же двойная ошибка от Синяковой — 30:0.

12:18

Быстро два розыгрыша выигрывает Синякова — 30:0.

12:16

Чешка принимает вторую подачу Шараповой в сетку — 40:0.

12:16

И еще сетка от решившей обострить розыгрыш Синяковой — 5:2.

12:15

Убойная подача Шараповой. Чуть ракетка не вылетела у Синяковой из рук. И все равно не приняла — 15:0.

12:15

Пошла подача у Марии, так еще и розыгрыш классно провела, загоняв соперницу из стороны в сторону. В итоге активно выиграла мяч, не добежала до последнего удара Синякова — 30:0.

12:14

Шарапова принимает в сетку — 4:2.

12:13

167-километровый эйс — 40:0.

12:12

Два очка выигрывает Синякова на своей подаче — 30:0.

12:10

Мощнейшая первая подача Марии. Подставляет ракетку Синякова, но мяч тут же гасится — 40:15.

12:10

Не попала первым мячом Шарапова, затем со второй подачи угодила в трос, от которого мячик еле перевалился на чужую сторону в правильный квадрат. А с переподачи россиянка сыграла идеально — 4:1.

12:09

Тут же включается, вынуждая Синякову отправить мяч в сетку — 15:15.

12:09

И еще разок играет в сетку Синякова. И злится на себя — 30:15.

12:09

С двойной ошибки начинает свою подачу Мария — 0:15.

12:08

Синякова у сетки завершает гейм на ноль — 3:1.

12:07

Похоже, не будет цепляться за этот гейм Маша — 40:0.

12:06

Два подряд розыгрыша выигрывает чешка. И с первой, и со второй подач — 30:0.

12:04

Блестяще играет Мария! Шикарно реагирует у сетки, завершая гейм ударом с лета — 3:0.

12:03

Вот теперь сама Мария ошибается ответным на прием ударом, отправляя мяч в сетку — 40:15.

12:02

И снова в среднем по продолжительности розыгрыше Синякова отправляет мяч за пределы корта под давлением — 30:0.

12:02

Синякова проверяет эйс Шараповой и оказывается права. Второй мяч. Впрочем, косая подача оказывается не берущейся — сетка. 40:0.

12:01

Шарапова не подает первым мячом, но выигрывает розыгрыш со второго после ошибки соперницы — 15:0.

12:00

Прием навылет от Шараповой — меньше, еще брейк-пойнт.

12:00

Со второй подачи Синяковой Мария вгоняет обратным кроссом навылет — 2:0 во втором сете в пользу Шараповой!

11:59

Прекрасный атакующий розыгрыш со второй подачи Синяковой проводит россиянка, и в итоге Катержина отправила мяч в сетку — ровно.

11:58

В обмене косыми ударами Мария отправляет мяч в аут по длине — ровно.

11:58

А вот и эйс от Синяковой — больше.

11:57

Просто повезло Синяковой. Не попала первым мячом, а со второго Мария шикарно приняла обратным кроссом. Синякова отбила, мяч летел в сетку, но трос отправил его на сторону россиянки — ровно.

11:57

Все-таки иначе начала второй сет Мария. Она атакует, и это приносит плоды — меньше. Еще брейк-пойнт.

11:56

Со второй подачи Синяковой Мария принимает столь агрессивно, что чешка ошибается — меньше. Еще брейк-пойнт у Шараповой.

11:55

Шикарная подача Синяковой, которую Мария приняла с огромным трудом. Чешка должна была завершать розыгрыш и завершила, но не так, как планировала, попав в аут — 0:40. Тройной брейк-пойнт у Шараповой!

11:55

Очень легко и быстро все три брейк-пойнта отыгрывает чешка! Последний удар сама Мария сорвала — 40:40.

11:54

Первый розыгрыш на подаче Синяковой прошел при инициативе Марии, и чешка не попала в итоге — 0:15.

11:54

Двойная ошибка Синяковой — 0:30.

11:53

Завязала Синякова борьбу с приема, но агрессивная игра Марии вынудила ее запустить в итоге мяч слишком далеко. К радости болеющих за россиянку трибун. 1:0.

11:52

Определенно добавила Шарапова в агрессии. Выиграла третий мяч подряд, а затем все же ошиблась, атакуя — 40:15.

11:51

С двух подряд выигранных розыгрышей начинает свою подачу Мария. Собралась? 30:0.

11:48

Сложно сказать, чего в этой партии было больше — преимущества чешки или ошибок россиянки. Очевидно одно: Шараповой нужно поменять игру, иначе все закончится грустным поражением. Ждем второй сет.

11:47

Шарапова словно спит. Запаздывает с рывками и из-за этого бьет в сетку. Еще дважды подряд — 2:6.

11:46

Подарочки от Синяковой. Сначала двойная ошибка, затем аут по ширине. Катержина проверила, но действительно не попала малость — 30:30.

11:45

Синякова начала подавать на сет с мяча, который Мария не смогла принять. Во втором розыгрыше все было в руках Марии, но она вместо завершающего удара подарила мяч сопернице, а та ответила шикарным попаданием — 30:0.

11:43

Мда, Шарапова завершает гейм двойной ошибкой — 2:5.

11:42

Мягкая вторая подача Шараповой и прием навылет от соперницы — 30:40. Еще брейк-пойнт у Синяковой.

11:41

А вот сейчас шикарный прием Синяковой по линии со второй подачи, к чему Шарапова была не особенно готова — 30:30.

11:40

Синякова решила атаковать с приема второй подачи и прогадала, ударив в сетку — 15:15.

11:40

То ли так подача Марии была хороша, то ли чешка просто сорвала прием — 30:15.

11:39

А Марии нужно прийти в себя самой. Очередной неудачный удар, и Синякова не прощает — 0:15.

11:38

Похоже, справилась чешка с нервами, а вот у Шараповой игра так и не идет. В сетку бьет Мария — 40:30.

11:38

Ну и берет все же Синякова свою подачу. Не помогли нервы соперницы Шараповой вернуть равновесие — 2:4.

11:37

Первый затяжной розыгрыш закончился в пользу Синяковой, которая вела игру — 30:30.

11:36

Мощнейшая подача во второй квадрат, и Шарапова не справляется с приемом, но тут же Синякова снова ошибается после не самого удачного приема россиянки — 15:30.

11:35

Никак пока не справится Синякова с нервами. Опять грубо ошибается, уже на своей подаче — 0:15.

11:33

И тут же еще раз грубо ошибается чешка. Она проверяет, но мяч был в ауте, показывает челлендж. 2:3.

11:32

Шарапова молча наблюдала за этюдом соперницы. Синякова всем видом показывает, как она взбешена. Мария спокойно подает, и соперница принимает со всей злостью слишком сильно — 40:30.

11:31

Двойная ошибка Шараповой. Она проверяет второй мяч. И челлендж в ее пользу! Вторую подачу надо переиграть. Нет! Засчитывают эйс! Синякова очень недовольна. Она говорит, что могла сыграть! Кстати, проверяла не Шарапова, а арбитр. 30:30.

11:30

Не подает Маша первым мячом, со второго тут же Синякова берет инициативу, и Шарапова даже не идет на удар Катержины — 15:30.

11:29

Шарапова заставила чешку побегать, но в итоге побегала и сама. И не добежала до мяча как следует, запустив его в аут. А вот затем мощная подача сразу дала россиянке инициативу, которую та и реализовала, забив в угол у сетки — 15:15.

11:28

В аут с приема играет Шарапова — 1:3.

11:27

Синякова на уверенности подает агрессивно и выигрывает еще один мяч. Однако тут же включается с приема Маша, и чешка бьет вторым ударом в сетку — 40:15.

11:26

Шарапова атакует со второго мяча чешки, но не попадает по длине — 30:0.

11:25

Мощная подача Синяковой, прием Шараповой в сетку — 15:0.

11:24

Еще один шанс для чешки — слишком мягко действовала Мария, и в итоге агрессивные удары под заднюю линию от соперницы заставили россиянку ошибиться по длине. Меньше. И тут же Синякова делает брейк, вынуждая Шарапову ударить в сетку после приема. 1:2.

11:23

Эйс заказывали? Получите. 30:40.

11:23

Синякова справилась с мощью подачи Шараповой, перешла в контратаку, выбила Шарапову из корта, но с хаф-корта с лета не попала в корт в выгодной ситуации. Ровно! Отыграла два брейк-пойнта Маша!

11:22

Очень агрессивный косой прием от Синяковой, а Маша оказалась неготова и ударила в сетку — 15:40. Двойной брейк-пойнт у чешки с русскими корнями.

11:21

Арбитры крикнули, что был аут с подачи. Маша проверила, но челлендж показал правоту рефери. И вторым мячом россиянка дала в сетку — 15:30.

11:20

Второй гейм на своей подаче Шарапова начинает с двойной ошибки. Однако во втором розыгрыше подача вышла куда лучше. Синякова попыталась обострить под давлением, но не попала в корт — 15:15.

11:19

Шарапова смогла создать глубину и выиграла еще одно очко на подаче чешки, создав иллюзию борьбы за гейм. Она тут же была разрушена неберущейся подачей — только кое-как смогла подставить ракетку под мяч Маша. 1:1.

11:18

Прием пока не наладила Мария. Сначала Синякова выигрывает третье очко подряд, и только после этого Шараповой дается первый балл на подаче чешки — 40:15.

11:17

Шарапова опять вынуждена была бежать к сетке, пыталась поймать соперницу на противоходе, но не перекинула сетку. И второй розыгрыш тоже за Синяковой. На этот раз разбросала соперницу по углам корта — 30:0.

11:16

Маша, пощекотав нервы болельщикам, уверенно завершила первый гейм комбинацией: подача — прием Синяковой — разящее завершение. 1:0.

11:15

Синякова играет по плану, постаралась сейчас вытащить Машу к сетке, вот только укороченный совсем не получился и даже не долетел до сетки — больше у Шараповой.

11:14

Фирменная ментальность Шараповой: столь мощная подача на брейк-пойнте, что соперница смогла отбить ее только в сетку — 40:40.

11:13

С приема в атаку играет чешка. Один мягкий удар Маши, и неотразимый удар Синяковой следует. И в следующем розыгрыше Шарапова еще и сама ошиблась — 30:40.

11:12

Повезло Марии сейчас. Трос укоротил мяч, заставив Синякову рвануть к сетке, и Шарапова «свечкой» красиво обвела соперницу — 30:15.

11:11

Шарапова сразу же уверенно берет первый розыгрыш, но затем играет чуть небрежно во втором — 15:15.

11:10

Синякова является действующей чемпионкой турнира, между прочим. Девушки начинают матч. Шарапова подает первой.

11:05

Теннисистки уже на корте. Идет разминка.

10:55

«Я могу выступить – но я не хочу просто выступить, я хочу добиться большего. А для этого мне нужно еще немного времени», – цитирует твиттер Australian Open Уильямс-младшую.

Также с турнира снялась девятая ракетка мира швейцарка Тимеа Бачински.

10:50

А, пожалуй, главной новостью из мира тенниса сейчас стал отказ Серены Уильямс от участия в Australian Open!

10:45

Только что определилась первая финалистка турнира. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп разобралась со своей соотечественницей Ириной Бегу — 6:1, 6:4.

10:40

Катержина Синякова в предыдущем раунде одолела свою соотечественницу Кристину Плишкову, тоже не испытав особых проблем — 6:2, 6:2.

10:35

Первый в сезоне турнир для россиянки Марии Шараповой пока складывается очень удачно. Три победы привели Машу уже в полуфинал. Накануне она в четвертьфинале без проблем разобралась с крепкой представительницей Казахстана Зариной Дияс — 6:3, 6:3.

10:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча между россиянкой Марией Шараповой и чешкой Катержиной Синяковой в полуфинале турнира WTA в китайском Шэньчжэне.