Шарапова проснулась слишком поздно

К сожалению, Шарапова играла в свой теннис сегодня только отрезками. Все равно могла выиграть, но соперница была хороша и справделиво победила. Красивый матч, но Шарапова выбывает, а Синякова сыграет в финале с Халеп. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Мария атаковала просто блестяще, но нельзя не отдать должное Катержине, которая сумела выдержать эту атаку, и в итоге уже в равной игре Шарапова не попала в корт. Гейм, сет, матч — Синякова!
МАРИЯ! Блестяще! Ровно.
Тяжелейшую подачу принимает Мария, но Синякова хороша вторым ударом. Больше — еще матч-пойнт.
Какой сложный мяч попадает чешка! 40:30 — теперь матч-пойнт на ее подаче!
Синякова решила сыграть со второй подачи неожиданно и ошиблась — 30:30.
Атакует Шарапова со второй подачи, но попала в сетку — 15:15.
Синякова хороша. Очень сложную подачу принимает Мария резко, но Синякова уже ждала мяч у сетки и завершила с лета в открытый корт — 30:15.
Новую ракетку взяла Шарапова под новые мячи и подачу Синяковой. Первым мячом чешка не попадает. Хотела проверить, но в итоге не стала. Со второй подачи Шарапова атакует идеально, забирая активный розыгрыш — 0:15.
Сумасшедшая вторая подача Марии — больше!
А теперь навылет первая! 3:5 — но теперь Синякова будет подавать на матч.
Игра нервов. Нервов болельщиков. А вот Шарапова красивейшую комбинацию разыгрывает в мощном обмене ударами — ровно!
В затяжном розыгрыше со второй подачи россиянка срывает удар, попадая в сетку. Меньше — еще матч-пойнт у Катержины.
Синякова атакует со второй подачи Шараповой, та каким-то волевым усилием выровняла игру, но затем сама ошиблась. 30:40 — матч-пойнт у чешки.
Образцово рискнула Шарапова в трудный момент — ровно!
Образцовая атакующая комбинация чешки, а в следующем розыгрыше Мария сама ошибается по длине. Проверяет, но аут был — 30:30.
В сетку принимает чешка — 30:0.
Хитро задумала Синякова, но не исполнила, попав в сетку — 15:0.
Шарапова принимает сложную подачу в сетку — 40:30.
Шарапова обостряет укороченным, но все же не слишком удачно. Синякова успела и дальше разыграла комбинацию, выиграв гейм — 2:5!
Чешка сравнивает счет у сетки, но затем сама ошибается, делая двойную — 15:30.
Нервничает Шарапова, исполняя удар в сетку в выгодной для себя ситуации — 30:30.
Классный прием Марии и излишне спешный удар Катержины вызывает радостный взрыв на трибунах — 0:15.
Не подает Шарапова первый мяч, не подает и второй. Двойная ошибка и двойной брейк-пойнт у Синяковой — 15:40!
Размен ударами, в котором Мария боялась рисковать, а за нее это сделала соперница. Рискнула и попала! Брейк — 2:4.
И опять ошибается Мария сама. Очень опасно — 15:30.
Синякова на второй подаче Марии сделала шаг вперед, а мяч был послан россиянкой глубоко, и чешка ошиблась по длине — 15:15.
Грубую ошибку в выигрышной ситуации после приема соперницы допускает Шарапова — 0:15. Неприятно.
Еще две подряд подачи Синяковой приводят к выигранным мячам, а вместе с ними и геймом — 2:3.
Шикарно и неожиданно идет с подачи к сетке Синякова. Это приносит результат — 15:0.
Но Мария отвечает отменным приемом — 15:15.
Эйсом со второй подачи отвечает в свою очередь чешка — 30:15.
И снова удары Шараповой приводят к ауту Синяковой — 40:0.
Под ноль Мария берет гейм, вновь вынуждая чешку допустить ошибку — 2:2.
Опять у Марии вторая подача, но снова она подает шикарно, и прием сопернице не удается — 30:0.
С ошибки на первом мяче начинает гейм Мария, но на втором удар срывает уже Синякова — 15:0.
Все-таки завершает Синякова грамотной комбинацией гейм в свою пользу — 1:2.
Еще один прием россиянки в аут — 40:15.
Выбила Шарапова Катержину из корта, и та не попала — 40:30.
Шарапова атакует с приема, Синякова выравнивает игру, следует долгий обмен ударами, после чего чешке помогает трос. И тут же Синякова берет очко с подачи — 30:15.
Синякова начинает с двойной ошибки — 0:15.
На фирменной уверенности уничтожает Мария соперницу на своей первой в третьем сете подаче — 40:0.
В затяжном розыгрыше трос после удара Шараповой вроде бы выложил удобнее мяч под удар Синяковой, но она не попала по длине — 1:1.
Уверенно начинает свою подачу россиянка. Синякова пыталась атаковать обратным кроссом и не попала, а во втором розыгрыше Шарапова била, словно забивала гвозди — 30:0.
Прием в сетку от Шараповой — 40:0.
Все достаточно быстро завершается в этом гейме — 0:1.
Выигрывает первый розыгрыш на своей подаче Синякова — 15:0.
В аут в сильном обмене ударами отправляет мяч Шарапова — 30:0.
Очень добавила Мария во втором сете, быстро взяла чужую подачу и уверенно додержала перевес до конца партии. Все решится в третьем сете!
Не подает Маша первым мячом, повторяет вторым крученую подачу. На этот раз Синякова принимает, но на откровенный убой, а россиянка не прощает — 6:3.
Со второй подачи крученый мяч посылает Шарапова, и Синякова принимает в сетку — 30:0.
Атакует Синякова, выходит к сетке, но тросс возвращает Шараповой должок — 40:0. Тройной сет-пойнт на своей подаче у Марии!
Новые мячи, поэтому Синякова берет новую ракетку с плотной натяжкой сетки. Рассчитывает зацепиться. Пока не помогает — 15:0.
И еще раз. Берет свою подачу Синякова, а Шарапова будет подавать на сет — 5:3.
Мария отвечает сумасшедшим приемом и следующим ударом, который снова восстанавливает равновесие в гейме — ровно.
Прием сложной подачи в аут — больше.
Аут у Синяковой с первого мяча, но она решает проверить. И ведь попала! Больше!
А, нет! Дождик начался! Похоже, матч будет прерван.
Нет, игра продолжается!
Небольшая пауза вызвана тем, что Шарапова недовольна скользкостью пола. Возможно, просто сбивает Синякову с толку, чтобы завершить сет сейчас.
Но затем следует седьмой эйс чешки — 40:30.
В относительно затяжном розыгрыше на своей подаче Синякова отправляет мяч в сетку — 40:40.
Опрометчиво сейчас Катержина пошла к сетке, а Мария была готова. И тут же двойная ошибка от Синяковой — 30:0.
Быстро два розыгрыша выигрывает Синякова — 30:0.
Чешка принимает вторую подачу Шараповой в сетку — 40:0.
И еще сетка от решившей обострить розыгрыш Синяковой — 5:2.
Убойная подача Шараповой. Чуть ракетка не вылетела у Синяковой из рук. И все равно не приняла — 15:0.
Пошла подача у Марии, так еще и розыгрыш классно провела, загоняв соперницу из стороны в сторону. В итоге активно выиграла мяч, не добежала до последнего удара Синякова — 30:0.
Шарапова принимает в сетку — 4:2.
167-километровый эйс — 40:0.
Два очка выигрывает Синякова на своей подаче — 30:0.
Мощнейшая первая подача Марии. Подставляет ракетку Синякова, но мяч тут же гасится — 40:15.
Не попала первым мячом Шарапова, затем со второй подачи угодила в трос, от которого мячик еле перевалился на чужую сторону в правильный квадрат. А с переподачи россиянка сыграла идеально — 4:1.
Тут же включается, вынуждая Синякову отправить мяч в сетку — 15:15.
И еще разок играет в сетку Синякова. И злится на себя — 30:15.
С двойной ошибки начинает свою подачу Мария — 0:15.
Синякова у сетки завершает гейм на ноль — 3:1.
Похоже, не будет цепляться за этот гейм Маша — 40:0.
Два подряд розыгрыша выигрывает чешка. И с первой, и со второй подач — 30:0.
Блестяще играет Мария! Шикарно реагирует у сетки, завершая гейм ударом с лета — 3:0.
Вот теперь сама Мария ошибается ответным на прием ударом, отправляя мяч в сетку — 40:15.
И снова в среднем по продолжительности розыгрыше Синякова отправляет мяч за пределы корта под давлением — 30:0.
Синякова проверяет эйс Шараповой и оказывается права. Второй мяч. Впрочем, косая подача оказывается не берущейся — сетка. 40:0.
Шарапова не подает первым мячом, но выигрывает розыгрыш со второго после ошибки соперницы — 15:0.
Прием навылет от Шараповой — меньше, еще брейк-пойнт.
Со второй подачи Синяковой Мария вгоняет обратным кроссом навылет — 2:0 во втором сете в пользу Шараповой!
Прекрасный атакующий розыгрыш со второй подачи Синяковой проводит россиянка, и в итоге Катержина отправила мяч в сетку — ровно.
В обмене косыми ударами Мария отправляет мяч в аут по длине — ровно.
А вот и эйс от Синяковой — больше.
Просто повезло Синяковой. Не попала первым мячом, а со второго Мария шикарно приняла обратным кроссом. Синякова отбила, мяч летел в сетку, но трос отправил его на сторону россиянки — ровно.
Все-таки иначе начала второй сет Мария. Она атакует, и это приносит плоды — меньше. Еще брейк-пойнт.
Со второй подачи Синяковой Мария принимает столь агрессивно, что чешка ошибается — меньше. Еще брейк-пойнт у Шараповой.
Шикарная подача Синяковой, которую Мария приняла с огромным трудом. Чешка должна была завершать розыгрыш и завершила, но не так, как планировала, попав в аут — 0:40. Тройной брейк-пойнт у Шараповой!
Очень легко и быстро все три брейк-пойнта отыгрывает чешка! Последний удар сама Мария сорвала — 40:40.
Первый розыгрыш на подаче Синяковой прошел при инициативе Марии, и чешка не попала в итоге — 0:15.
Двойная ошибка Синяковой — 0:30.
Завязала Синякова борьбу с приема, но агрессивная игра Марии вынудила ее запустить в итоге мяч слишком далеко. К радости болеющих за россиянку трибун. 1:0.
Определенно добавила Шарапова в агрессии. Выиграла третий мяч подряд, а затем все же ошиблась, атакуя — 40:15.
С двух подряд выигранных розыгрышей начинает свою подачу Мария. Собралась? 30:0.
Сложно сказать, чего в этой партии было больше — преимущества чешки или ошибок россиянки. Очевидно одно: Шараповой нужно поменять игру, иначе все закончится грустным поражением. Ждем второй сет.
Шарапова словно спит. Запаздывает с рывками и из-за этого бьет в сетку. Еще дважды подряд — 2:6.
Подарочки от Синяковой. Сначала двойная ошибка, затем аут по ширине. Катержина проверила, но действительно не попала малость — 30:30.
Синякова начала подавать на сет с мяча, который Мария не смогла принять. Во втором розыгрыше все было в руках Марии, но она вместо завершающего удара подарила мяч сопернице, а та ответила шикарным попаданием — 30:0.
Мда, Шарапова завершает гейм двойной ошибкой — 2:5.
Мягкая вторая подача Шараповой и прием навылет от соперницы — 30:40. Еще брейк-пойнт у Синяковой.
А вот сейчас шикарный прием Синяковой по линии со второй подачи, к чему Шарапова была не особенно готова — 30:30.
Синякова решила атаковать с приема второй подачи и прогадала, ударив в сетку — 15:15.
То ли так подача Марии была хороша, то ли чешка просто сорвала прием — 30:15.
А Марии нужно прийти в себя самой. Очередной неудачный удар, и Синякова не прощает — 0:15.
Похоже, справилась чешка с нервами, а вот у Шараповой игра так и не идет. В сетку бьет Мария — 40:30.
Ну и берет все же Синякова свою подачу. Не помогли нервы соперницы Шараповой вернуть равновесие — 2:4.
Первый затяжной розыгрыш закончился в пользу Синяковой, которая вела игру — 30:30.
Мощнейшая подача во второй квадрат, и Шарапова не справляется с приемом, но тут же Синякова снова ошибается после не самого удачного приема россиянки — 15:30.
Никак пока не справится Синякова с нервами. Опять грубо ошибается, уже на своей подаче — 0:15.
И тут же еще раз грубо ошибается чешка. Она проверяет, но мяч был в ауте, показывает челлендж. 2:3.
Шарапова молча наблюдала за этюдом соперницы. Синякова всем видом показывает, как она взбешена. Мария спокойно подает, и соперница принимает со всей злостью слишком сильно — 40:30.
Двойная ошибка Шараповой. Она проверяет второй мяч. И челлендж в ее пользу! Вторую подачу надо переиграть. Нет! Засчитывают эйс! Синякова очень недовольна. Она говорит, что могла сыграть! Кстати, проверяла не Шарапова, а арбитр. 30:30.
Не подает Маша первым мячом, со второго тут же Синякова берет инициативу, и Шарапова даже не идет на удар Катержины — 15:30.
Шарапова заставила чешку побегать, но в итоге побегала и сама. И не добежала до мяча как следует, запустив его в аут. А вот затем мощная подача сразу дала россиянке инициативу, которую та и реализовала, забив в угол у сетки — 15:15.
В аут с приема играет Шарапова — 1:3.
Синякова на уверенности подает агрессивно и выигрывает еще один мяч. Однако тут же включается с приема Маша, и чешка бьет вторым ударом в сетку — 40:15.
Шарапова атакует со второго мяча чешки, но не попадает по длине — 30:0.
Мощная подача Синяковой, прием Шараповой в сетку — 15:0.
Еще один шанс для чешки — слишком мягко действовала Мария, и в итоге агрессивные удары под заднюю линию от соперницы заставили россиянку ошибиться по длине. Меньше. И тут же Синякова делает брейк, вынуждая Шарапову ударить в сетку после приема. 1:2.
Эйс заказывали? Получите. 30:40.
Синякова справилась с мощью подачи Шараповой, перешла в контратаку, выбила Шарапову из корта, но с хаф-корта с лета не попала в корт в выгодной ситуации. Ровно! Отыграла два брейк-пойнта Маша!
Очень агрессивный косой прием от Синяковой, а Маша оказалась неготова и ударила в сетку — 15:40. Двойной брейк-пойнт у чешки с русскими корнями.
Арбитры крикнули, что был аут с подачи. Маша проверила, но челлендж показал правоту рефери. И вторым мячом россиянка дала в сетку — 15:30.
Второй гейм на своей подаче Шарапова начинает с двойной ошибки. Однако во втором розыгрыше подача вышла куда лучше. Синякова попыталась обострить под давлением, но не попала в корт — 15:15.
Шарапова смогла создать глубину и выиграла еще одно очко на подаче чешки, создав иллюзию борьбы за гейм. Она тут же была разрушена неберущейся подачей — только кое-как смогла подставить ракетку под мяч Маша. 1:1.
Прием пока не наладила Мария. Сначала Синякова выигрывает третье очко подряд, и только после этого Шараповой дается первый балл на подаче чешки — 40:15.
Шарапова опять вынуждена была бежать к сетке, пыталась поймать соперницу на противоходе, но не перекинула сетку. И второй розыгрыш тоже за Синяковой. На этот раз разбросала соперницу по углам корта — 30:0.
Маша, пощекотав нервы болельщикам, уверенно завершила первый гейм комбинацией: подача — прием Синяковой — разящее завершение. 1:0.
Синякова играет по плану, постаралась сейчас вытащить Машу к сетке, вот только укороченный совсем не получился и даже не долетел до сетки — больше у Шараповой.
Фирменная ментальность Шараповой: столь мощная подача на брейк-пойнте, что соперница смогла отбить ее только в сетку — 40:40.
С приема в атаку играет чешка. Один мягкий удар Маши, и неотразимый удар Синяковой следует. И в следующем розыгрыше Шарапова еще и сама ошиблась — 30:40.
Повезло Марии сейчас. Трос укоротил мяч, заставив Синякову рвануть к сетке, и Шарапова «свечкой» красиво обвела соперницу — 30:15.
Шарапова сразу же уверенно берет первый розыгрыш, но затем играет чуть небрежно во втором — 15:15.
Синякова является действующей чемпионкой турнира, между прочим. Девушки начинают матч. Шарапова подает первой.
Теннисистки уже на корте. Идет разминка.
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Только что определилась первая финалистка турнира. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп разобралась со своей соотечественницей Ириной Бегу — 6:1, 6:4.
Катержина Синякова в предыдущем раунде одолела свою соотечественницу Кристину Плишкову, тоже не испытав особых проблем — 6:2, 6:2.
Первый в сезоне турнир для россиянки Марии Шараповой пока складывается очень удачно. Три победы привели Машу уже в полуфинал. Накануне она в четвертьфинале без проблем разобралась с крепкой представительницей Казахстана Зариной Дияс — 6:3, 6:3.
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча между россиянкой Марией Шараповой и чешкой Катержиной Синяковой в полуфинале турнира WTA в китайском Шэньчжэне.