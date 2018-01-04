Шипулин не готов конкурировать с лидерами

Все уже предельно ясно у нас, а потому подведем итоги. Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Француз закрыл все десять мишеней (пять из положения лежа и пять — из положения стоя) и был очень быстр на лыжне. Вторым финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен (отставание 8,1 сек/0 промахов). Бронзу забрал себе другой представитель Норвегии Йоханнес Бе (10,2/2).