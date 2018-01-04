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Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
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03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
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04:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
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Шипулин не готов конкурировать с лидерами

Биатлонист Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в мужском спринте на четвертом этапе Кубка мира. Российские участники остались вдалеке от призовых мест. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
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17:35

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

17:33

Выступающий за Корею Тимофей Лапшин — лучший из всех «наших», у него 14-е место (1 минута 11,3 секунды/1). Матвей Елисеев — 21-й (1.27,5/0), Александр Логинов — 23-й (1.30,6/3), Антон Шипулин — 28-й (1.42,5/2), Антон Бабиков — 29-й (1.44,8/1), Максим Цветков — 44-й (2.04,2/1), Алексей Волков — 55-й (2.19,4/1).

17:30

Все уже предельно ясно у нас, а потому подведем итоги. Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Француз закрыл все десять мишеней (пять из положения лежа и пять — из положения стоя) и был очень быстр на лыжне. Вторым финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен (отставание 8,1 сек/0 промахов). Бронзу забрал себе другой представитель Норвегии Йоханнес Бе (10,2/2).

17:28

Финишировал великовозрастный Бьорндален. И лишь 51-й он пока. Без кубковых очков.

17:21

Он пока 14-й на финише.

17:20

Очень велика вероятность того, что лучшим из россиян окажется... Тимофей Лапшин, выступающий за Корею.

17:18

Трасса разбита настолько, что едва ли приходится ждать чудес от Бьорндалена и остальных, стартовавших в конце. И все же посмотрим.

17:16

Свендсен по-прежнему второй, Бе — третий.

17:15

А Волков с одним промахом на первой стрельбе. И ногами сильно проигрывает.

17:14

Торжествующий Фуркад вашему вниманию.

17:13

Тяжко Матвею...

17:12

Елисеев — 20-й. и это без промахов.

17:11

Теперешнее положение дел такое. Фуркад улыбается, потому что ему ничто не угрожает.

17:10

Обошел-таки Свендсен другого норвежца Бе. На пару секунд всего, но обошел.

17:08

Свендсен серьезно устал под конец. Еле-еле движется к финишу...

17:07

Цветков финишировал в конце четвертого десятка. Это — пока.

17:05

Елисеев еще в игре, Волков лишь начинает выступление, он 101-й в списке.

17:03

На отметке 7,4 км норвежец Свендсен оттеснил своего соотечественника-конкурента Й. Бе со второй строчки. Будет пытаться ворваться в призовую тройку.

17:02

Кажется, с победителем гонки все уже ясно. Но вот великий Бьорндален только-только вышел на старт, 94-й у него порядковый номер.

17:00

Очень низко будут россияне в итоговом протоколе спринта.

16:59

Бабиков еще на трассе, но после стрельбы уходит на штрафной круг.

16:58

Шипулин финишировал... Более 40 секунд уступил Фуркаду.

16:56

Положение лидеров на финише на данный момент.

16:54

Шипулин сейчас борется уже больше сам с собой.

16:53

Ну а гонка продолжается. Хотя россиянам в ней, скорее всего, уже ничего не светит.

16:52

Протокол на второй стрельбе.

16:51

Бабиков в своем бордовом костюме стреляет с одним промахом.

16:50

Фуркад финиширует. Десять секунд «привез» Й. Бе он.

16:49

Увы, у Шипулина столько же...

16:48

Ох, дважды мажет Логинов в стойке. А на стрельбище ни ветра, ничего...

16:47

Бе финишировал — и пока возглавил протокол.

16:46

На отсечке 5,3 км — 15,7 км разделяют россиянина и норвежца. Не очень хорош Антон ногами...

16:45

Шипулин отстрелялся чисто в лежке! Десять секунд проигрывает здесь Бе. Заочно, конечно.

16:44

Забойщики сегодняшнего спринта уже финишируют. Крчмар, Виндиш, Эберхард и остальные...

16:43

Только Й. Бе всерьез борется с Мартеном. Но 15,8 сек составляет его отставание на отметке 7,4 км.

16:42

Стремительно развиваются события, просто невероятно. Вот и Логинов прошел рубеж 5,3 км. У него 31,2 сек отставания от Фуркада.

16:41

Уже отстрелялся Фуркад на второй стрельбе — в стойке. Реактивен просто француз.

16:39

На отметке 5,3 км Фуркад возглавляет дело.

16:38

А Логинов закрывает четыре мишени из пяти.

16:36

Антон Бабиков уже стартовал 35-м, на очереди Максим Цветков, Матвей Елисеев, Алексей Волков.

16:35

Не очень успешно начал Шипулин. 15 секунд проигрывает он на отсечке 2 км. Логинов — чуть меньше, 12,4 сек. Трасса уже разбита, это понятно. И все же...

16:33

Фуркад внимательнейшим образом выцеливает мишени и закрывает их все. Он теперь — лидер!

16:32

Наконец-то стартовал наш Шипулин!

16:31

Логинов ушел в большую борьбу!

16:30

Ого, Йоханнес Бе дважды мажет на первой стрельбе — из положения лежа!!!

16:29

Смена лидера: на отметке 5,3 км во главе гонки итальянец Виндиш.

16:28

Крчмар, похоже, всерьез настроен бороться за медаль. Без осечек закрывает он мишени. А потенциальные фавориты мажут, среди них — Шемпп.

16:27

Уже стреляют первые из вышедших на старт!

16:25

Мартена Фуркада поддерживает его команда целая. А Симон выступает на Кубке IBU, и «ссылкой» очень недоволен.

16:23

Атлеты тем временем продолжают стартовать.

16:20

Чех Крчмар возглавляет пелотон поначалу. Вернее не пелотон даже — в отрыв пытается уйти.

16:18

Еще относительно недавно стрельбище выглядело так. Но небеса смилостивились — и народ торжествует.

16:15

До последнего момента проведение спринта у мужчин было под угрозой срыва из-за сильного тумана, но спортсмены все-таки вышли на лыжню! Уже совсем скоро отправится в бой Александр Логинов — первым из наших, под 27-м порядковым номером. Шипулин — 32-й.

15:50

Сама гонка начнется в 16:15 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужского спринта в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.