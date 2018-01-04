Шипулин не готов конкурировать с лидерами

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.
Выступающий за Корею Тимофей Лапшин — лучший из всех «наших», у него 14-е место (1 минута 11,3 секунды/1). Матвей Елисеев — 21-й (1.27,5/0), Александр Логинов — 23-й (1.30,6/3), Антон Шипулин — 28-й (1.42,5/2), Антон Бабиков — 29-й (1.44,8/1), Максим Цветков — 44-й (2.04,2/1), Алексей Волков — 55-й (2.19,4/1).
Все уже предельно ясно у нас, а потому подведем итоги. Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Француз закрыл все десять мишеней (пять из положения лежа и пять — из положения стоя) и был очень быстр на лыжне. Вторым финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен (отставание 8,1 сек/0 промахов). Бронзу забрал себе другой представитель Норвегии Йоханнес Бе (10,2/2).
Финишировал великовозрастный Бьорндален. И лишь 51-й он пока. Без кубковых очков.
Он пока 14-й на финише.
Очень велика вероятность того, что лучшим из россиян окажется... Тимофей Лапшин, выступающий за Корею.
Трасса разбита настолько, что едва ли приходится ждать чудес от Бьорндалена и остальных, стартовавших в конце. И все же посмотрим.
Свендсен по-прежнему второй, Бе — третий.
А Волков с одним промахом на первой стрельбе. И ногами сильно проигрывает.
Торжествующий Фуркад вашему вниманию.
Тяжко Матвею...
Елисеев — 20-й. и это без промахов.
Теперешнее положение дел такое. Фуркад улыбается, потому что ему ничто не угрожает.
Обошел-таки Свендсен другого норвежца Бе. На пару секунд всего, но обошел.
Свендсен серьезно устал под конец. Еле-еле движется к финишу...
Цветков финишировал в конце четвертого десятка. Это — пока.
Елисеев еще в игре, Волков лишь начинает выступление, он 101-й в списке.
На отметке 7,4 км норвежец Свендсен оттеснил своего соотечественника-конкурента Й. Бе со второй строчки. Будет пытаться ворваться в призовую тройку.
Кажется, с победителем гонки все уже ясно. Но вот великий Бьорндален только-только вышел на старт, 94-й у него порядковый номер.
Очень низко будут россияне в итоговом протоколе спринта.
Бабиков еще на трассе, но после стрельбы уходит на штрафной круг.
Шипулин финишировал... Более 40 секунд уступил Фуркаду.
Положение лидеров на финише на данный момент.
Шипулин сейчас борется уже больше сам с собой.
Ну а гонка продолжается. Хотя россиянам в ней, скорее всего, уже ничего не светит.
Протокол на второй стрельбе.
Бабиков в своем бордовом костюме стреляет с одним промахом.
Фуркад финиширует. Десять секунд «привез» Й. Бе он.
Увы, у Шипулина столько же...
Ох, дважды мажет Логинов в стойке. А на стрельбище ни ветра, ничего...
Бе финишировал — и пока возглавил протокол.
На отсечке 5,3 км — 15,7 км разделяют россиянина и норвежца. Не очень хорош Антон ногами...
Шипулин отстрелялся чисто в лежке! Десять секунд проигрывает здесь Бе. Заочно, конечно.
Забойщики сегодняшнего спринта уже финишируют. Крчмар, Виндиш, Эберхард и остальные...
Только Й. Бе всерьез борется с Мартеном. Но 15,8 сек составляет его отставание на отметке 7,4 км.
Стремительно развиваются события, просто невероятно. Вот и Логинов прошел рубеж 5,3 км. У него 31,2 сек отставания от Фуркада.
Уже отстрелялся Фуркад на второй стрельбе — в стойке. Реактивен просто француз.
На отметке 5,3 км Фуркад возглавляет дело.
А Логинов закрывает четыре мишени из пяти.
Антон Бабиков уже стартовал 35-м, на очереди Максим Цветков, Матвей Елисеев, Алексей Волков.
Не очень успешно начал Шипулин. 15 секунд проигрывает он на отсечке 2 км. Логинов — чуть меньше, 12,4 сек. Трасса уже разбита, это понятно. И все же...
Фуркад внимательнейшим образом выцеливает мишени и закрывает их все. Он теперь — лидер!
Наконец-то стартовал наш Шипулин!
Логинов ушел в большую борьбу!
Ого, Йоханнес Бе дважды мажет на первой стрельбе — из положения лежа!!!
Смена лидера: на отметке 5,3 км во главе гонки итальянец Виндиш.
Крчмар, похоже, всерьез настроен бороться за медаль. Без осечек закрывает он мишени. А потенциальные фавориты мажут, среди них — Шемпп.
Уже стреляют первые из вышедших на старт!
Мартена Фуркада поддерживает его команда целая. А Симон выступает на Кубке IBU, и «ссылкой» очень недоволен.
Атлеты тем временем продолжают стартовать.
Чех Крчмар возглавляет пелотон поначалу. Вернее не пелотон даже — в отрыв пытается уйти.
Еще относительно недавно стрельбище выглядело так. Но небеса смилостивились — и народ торжествует.
До последнего момента проведение спринта у мужчин было под угрозой срыва из-за сильного тумана, но спортсмены все-таки вышли на лыжню! Уже совсем скоро отправится в бой Александр Логинов — первым из наших, под 27-м порядковым номером. Шипулин — 32-й.
Сама гонка начнется в 16:15 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужского спринта в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.