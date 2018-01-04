Россиянки не оправились после Нового года

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!
«Свободная корейская женщина», как называет сама себя Анна Фролина, опередила всех российских спортсменок и финишировала 14-й. Напомним, что Фролина долгое время просто не попадала в нашу сборную, что и побудило ее принять корейское гражданство.
Неутешительные результаты показали россиянки. 15. Юрлова — +1:24,6 37. Виролайнен — +1:59,7 38. Акимова — +2:00,1 67. Сливко — +2:55,1 71. Миронова — +3:07,5.
Финишировала Миронова на 72-м месте, и можем подводить итоги гонки.
Итак, тройка сильнейших так и не поменялась:
1. Кузьмина — 22:23,7 2. Мякяряйнен — +35,4 3. Виткова — +40,1
Чуть подтягивается на лыжне Миронова. Она 71-я за километр до финиша.
Миронова отработала на стойке. Один промах допустила и стала 79-й. Это мимо пасьюта.
А вот это неожиданность. Шведка Перссон финишировала восьмой, и это с таким поздним номером.
Виролайнен финишировала на 33-м месте — чуть быстрее Акимовой, хотя промахнулась на два раза больше. Ход есть у Дарьи. Это хорошо.
Ждем Миронову на первом рубеже. Первым же выстрелом промахивается спортсменка. А в итоге трижды она промахнулась.
Виролайнен неплохо начала гонку, отстрелявшись чисто в лежке, но из положения стоя Дарья промазала трижды.
Хильдебранд финиширует четвертой. Не выдержала она в концовке и пропустила вперед Виткову.
Сильно добавила Дальмайер на последнем круге и показала девятый результат, сместив Фролину на десятую позицию. Юрлова потеряла место в топ-10.
Ого! Японка Тачизаки финиширует восьмой с одним промахом, опередив Фролину и Юрлову.
А третье место на втором рубеже теперь у немки Хильдебранд, которая допустила всего дин промах. Понятно, что за победу с Кузьминой вряд ли поборется, но она претендует на тройку.
А Фролина, выступающая за Корею, опередила на финише Юрлову на три секунды и пока восьмая с таким же количеством промахов, что и Юрлова.
Смотрим на тройку сильнейших на финише. 1. Кузьмина — 22:23,7 2. Мякяряйнен — +35,4 3. Виткова — +40,1
Дальмайер сегодня не лучшим образом выглядит. Допустила промах в стойке, но и скорость у нее сегодня далеко не лучшая.
Сливко очень тяжело бежит, да еще и два промаха за плечами.
Виролайнен только что ушла на дистанцию.
И Кузьмина финиширует! Она становится лидером гонки, опередив Мякяряйнен на 35,4 секунды. И это с одинаковым количеством промахов!
Тем временем, финишировали Юрлова и Бреза, но с разным успехом. Брлова только пятая, а Бреза вторая.
Дальмайер промахивается в лежке один раз и дает огромный шанс Кузьминой на победу.
Сливко провалилась в лежке. Два промаха и пока 41-е место.
Пришла к финишу Домрачева, но более полуминуты уступила Мякяряйнен. Пока еще не в форме белоруска.
Дальмайер на дистанции. Ждем ее с нетерпением. Она может очень серьезно изменить расклад сил в гонке.
Акимова и Кузьмина пришли ко второму рубежу. Промахнулась россиянка один раз, а Кузьмина попадает все выстрелы и опережает Мякяряйнен на аж на 27,6 секунды!
Юрлова на стойке! Мажет один раз Катя, долго готовится к следующему выстрелу и снова мимо. Эх, два промаха допустила Юрлова. И за не Бреза тоже дважды не попадает. Ох, какая чехарда нас ждет в гонке!
Мякяряйнен в стойке промахивается один раз и выходит в лидеры после второго рубежа.
Одновременно стреляют Домрачева и Кузьмина. Дарья в стойке один раз мажет, а Анастасия в лежке не попадает одним выстрелом.
Акимова точна! Но она уступает в скорости многим спортсменкам и становится шестой.
И тут же Жюстин Бреза из Франции стреляет идеально и опережает Юрлову на 3,4 секунды.
Юрлова попала все пять выстрелов, и она выходит в лидеры, оепержая на полсекунды финскую спортсменку!
Точно отстрелялись Вита Семеренко и японка Фуруя и вклинились между двумя лидерами.
А вот Мякяряйнен точна и опережает Домрачеву на 17,8 секунды.
И Домрачева стреляет. Увы, промахивается последним выстрелом белоруска, но ушла на дистанцию с лучшим результатом, опережая Херрманн на девять секунд.
Акимова тем временем ушла на трассу.
Херрманн на первом огневом рубеже... Допускает промах Дениз и убегает на штрафной круг.
И первая россиянка ушла на дистанцию. Юрлова побежала!
Кайса Мякяряйнен стартовала.
И под аплодисменты уходит на трассу Домрачева.
Начали! Дениз Херрманн открывает соревнования.
Отмечаем также возвращение Дарби Домрачевой, которая попускала этап во французском Анси. Сегодня она стартует под 4-м номером. А пятикратная чемпионка мира Дальмайер уйдет на трассу только под 47-м номером.
В гонке примут участие пять российских спортсменок. Вот их стартовые номера:
15. Юрлова 19. Акимова 43. Сливко 71. Виролайнен 92. Миронова
Добро пожаловать в немецкий Оберхоф! Завершился новогодний перерыв у биатлонистов, и спортсмены возвращаются на лыжные трассы. Сегодня девушки будут соревноваться в спринте.
Начало гонки в 14.30 мск.
Онлайн-трансляция женского спринта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.