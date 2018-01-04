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Биатлон / Кубок мира
14:30
Спринт 7,5 км. Женщины
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
22:23,7
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+35,4
3
Вероника Виткова (Чехия)
+40,1
закончен
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ЛиверпульЭвертон
не начался
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Манчестер ЮнайтедДерби Каунти
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
не начался
10:00
АмурАвангард
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарЮгра
не начался
14:30
ТракторСКА
не начался
15:00
АвтомобилистДинамо Мн
не начался
15:00
Металлург МгЛокомотив
не начался
16:00
ЛадаДинамо М
не начался
17:00
ВитязьЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Оттава СенаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсБаффало Сэйбрз
не начался
04:30
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Црвена Звезда Жальгирис
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Олимпиакос Олимпия Милан
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22:00
Бамберг Химки
не начался
22:45
Реал Мадрид Маккаби Т-А
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
05:30
Мемфис ГриззлизВашингтон Уизардс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсШарлотт Хорнетс
не начался

Россиянки не оправились после Нового года

Анастасия Кузьмина выиграла спринт на Кубке мира по биатлону

В немецком Оберхофе выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина одержала победу в спринте и увеличило преимущество в общем зачете Кубка мира. Лучше среди россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт на 14-й позиции. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию гонки.

Трансляция
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15:48

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!

15:46

«Свободная корейская женщина», как называет сама себя Анна Фролина, опередила всех российских спортсменок и финишировала 14-й. Напомним, что Фролина долгое время просто не попадала в нашу сборную, что и побудило ее принять корейское гражданство.

15:44

Неутешительные результаты показали россиянки. 15. Юрлова — +1:24,6 37. Виролайнен — +1:59,7 38. Акимова — +2:00,1 67. Сливко — +2:55,1 71. Миронова — +3:07,5.

15:42

Финишировала Миронова на 72-м месте, и можем подводить итоги гонки.

15:42

Итак, тройка сильнейших так и не поменялась:

1. Кузьмина — 22:23,7 2. Мякяряйнен — +35,4 3. Виткова — +40,1

15:38

Чуть подтягивается на лыжне Миронова. Она 71-я за километр до финиша.

15:35

Миронова отработала на стойке. Один промах допустила и стала 79-й. Это мимо пасьюта.

15:33

А вот это неожиданность. Шведка Перссон финишировала восьмой, и это с таким поздним номером.

15:30

Виролайнен финишировала на 33-м месте — чуть быстрее Акимовой, хотя промахнулась на два раза больше. Ход есть у Дарьи. Это хорошо.

15:23

Ждем Миронову на первом рубеже. Первым же выстрелом промахивается спортсменка. А в итоге трижды она промахнулась.

15:22

Виролайнен неплохо начала гонку, отстрелявшись чисто в лежке, но из положения стоя Дарья промазала трижды.

15:19

Хильдебранд финиширует четвертой. Не выдержала она в концовке и пропустила вперед Виткову.

15:18

Сильно добавила Дальмайер на последнем круге и показала девятый результат, сместив Фролину на десятую позицию. Юрлова потеряла место в топ-10.

15:16

Ого! Японка Тачизаки финиширует восьмой с одним промахом, опередив Фролину и Юрлову.

15:14

А третье место на втором рубеже теперь у немки Хильдебранд, которая допустила всего дин промах. Понятно, что за победу с Кузьминой вряд ли поборется, но она претендует на тройку.

15:12

А Фролина, выступающая за Корею, опередила на финише Юрлову на три секунды и пока восьмая с таким же количеством промахов, что и Юрлова.

15:11

Смотрим на тройку сильнейших на финише. 1. Кузьмина — 22:23,7 2. Мякяряйнен — +35,4 3. Виткова — +40,1

15:10

Дальмайер сегодня не лучшим образом выглядит. Допустила промах в стойке, но и скорость у нее сегодня далеко не лучшая.

15:08

Сливко очень тяжело бежит, да еще и два промаха за плечами.

15:07

Виролайнен только что ушла на дистанцию.

15:04

И Кузьмина финиширует! Она становится лидером гонки, опередив Мякяряйнен на 35,4 секунды. И это с одинаковым количеством промахов!

15:03

Тем временем, финишировали Юрлова и Бреза, но с разным успехом. Брлова только пятая, а Бреза вторая.

15:02

Дальмайер промахивается в лежке один раз и дает огромный шанс Кузьминой на победу.

15:01

Сливко провалилась в лежке. Два промаха и пока 41-е место.

14:59

Пришла к финишу Домрачева, но более полуминуты уступила Мякяряйнен. Пока еще не в форме белоруска.

14:58

Дальмайер на дистанции. Ждем ее с нетерпением. Она может очень серьезно изменить расклад сил в гонке.

14:56

Акимова и Кузьмина пришли ко второму рубежу. Промахнулась россиянка один раз, а Кузьмина попадает все выстрелы и опережает Мякяряйнен на аж на 27,6 секунды!

14:53

Юрлова на стойке! Мажет один раз Катя, долго готовится к следующему выстрелу и снова мимо. Эх, два промаха допустила Юрлова. И за не Бреза тоже дважды не попадает. Ох, какая чехарда нас ждет в гонке!

14:50

Мякяряйнен в стойке промахивается один раз и выходит в лидеры после второго рубежа.

14:49

Одновременно стреляют Домрачева и Кузьмина. Дарья в стойке один раз мажет, а Анастасия в лежке не попадает одним выстрелом.

14:48

Акимова точна! Но она уступает в скорости многим спортсменкам и становится шестой.

14:47

И тут же Жюстин Бреза из Франции стреляет идеально и опережает Юрлову на 3,4 секунды.

14:46

Юрлова попала все пять выстрелов, и она выходит в лидеры, оепержая на полсекунды финскую спортсменку!

14:43

Точно отстрелялись Вита Семеренко и японка Фуруя и вклинились между двумя лидерами.

14:42

А вот Мякяряйнен точна и опережает Домрачеву на 17,8 секунды.

14:41

И Домрачева стреляет. Увы, промахивается последним выстрелом белоруска, но ушла на дистанцию с лучшим результатом, опережая Херрманн на девять секунд.

14:40

Акимова тем временем ушла на трассу.

14:39

Херрманн на первом огневом рубеже... Допускает промах Дениз и убегает на штрафной круг.

14:36

И первая россиянка ушла на дистанцию. Юрлова побежала!

14:33

Кайса Мякяряйнен стартовала.

14:32

И под аплодисменты уходит на трассу Домрачева.

14:30

Начали! Дениз Херрманн открывает соревнования.

14:25

Отмечаем также возвращение Дарби Домрачевой, которая попускала этап во французском Анси. Сегодня она стартует под 4-м номером. А пятикратная чемпионка мира Дальмайер уйдет на трассу только под 47-м номером.

14:20

В гонке примут участие пять российских спортсменок. Вот их стартовые номера:

15. Юрлова 19. Акимова 43. Сливко 71. Виролайнен 92. Миронова

14:10

Добро пожаловать в немецкий Оберхоф! Завершился новогодний перерыв у биатлонистов, и спортсмены возвращаются на лыжные трассы. Сегодня девушки будут соревноваться в спринте.

10:30

Начало гонки в 14.30 мск.

10:00

Онлайн-трансляция женского спринта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.