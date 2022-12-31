Наведение мостов, гитлерюгенд, секс-скандалы. Чем запомнится Папа Бенедикт XVI

Папа Римский на покое Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) умер на 96-м году жизни, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Тело скончавшегося понтифика выставят в соборе Святого Петра в Ватикане для прощания 2 января. Незадолго до Рождества здоровье понтифика сильно ухудшилось, по данным итальянских СМИ, у него были проблемы с дыханием и сердцем.

Бенедикт XVI находился на святом престоле около восьми лет и вошел в историю церкви как папа, который добровольно отрекся от престола впервые за последние 600 лет. Также ему принадлежит рекорд долголетия среди римских пап — в сентябре 2020 года он превзошел по этому показателю Льва XIII, умершего на 94-м году жизни.

Будущий Бенедикт XVI родился в семье комиссара германской жандармерии в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года. Во время Второй мировой войны был записан в гитлерюгенд, а затем служил в войсках ПВО. В 1945 году дезертировал, но был арестован и несколько месяцев провел в лагере для военнопленных. После войны поступил в Высшую школу философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В 1951 году был рукоположен в сан священника. В 1977 году был назначен архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, в том же году его возвели в кардинальное достоинство.

Ратцингер стал главой Римско-католической церкви в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II. Во время правления уделял особое внимание налаживанию контактов между католиками и представителями других христианских конфессий. На время его понтификата пришлось множество скандалов, связанных с педофилией в среде духовенства, которые нанесли серьезный репутационный ущерб Римско-католической церкви.