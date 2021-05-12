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Транспортировка пострадавших во время стрельбы в школе № 175 из Казани в Москву

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Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года
Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года
Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года
Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года
Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года
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Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года
Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года
Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года
Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года
Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, 12 мая 2021 года
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