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Sweet Home Alabama: смертоносный торнадо обрушился на США

В США власти готовятся к еще одной атаке торнадо на северную часть штата Алабама, под угрозой — города Бирмингем, Таскалуса и Хантсвилл. Ранее в результате удара стихии погибли по меньшей мере пять человек. По данным Национальной метеорологической службы, 25 марта было зарегистрировано 14 торнадо в Алабаме и один в Миссисипи.

Смерч привел к повреждению около 50 домов и построек в алабамском городке Пелхэм. «Мы находились в фургоне, когда из ниоткуда пошел дождь. Вскоре фургон начал трястись настолько сильно, что мне казалось: мы вот-вот перевернемся. Тряска была настолько мощной, что я не мог контролировать свои движения», — рассказал телеканалу CNN 22-летний житель Пелхэма Сезар Вильясеньор.

В результате торнадо почти 55 тыс. человек остались без электричества на юго-востоке, включая более 36 тыс. — в Алабаме. Власти продолжают оценивать ущерб и искать пострадавших.

Последствия удара стихии – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
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Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
Последствия торнадо в штате Алабама в США, 25 марта 2021 года
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