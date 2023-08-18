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Чехарда и замки из песка. Как проходили летние каникулы в СССР

Чем занимались советские школьники на летних каникулах

У советских школьников не было гаджетов, компьютерных игр и доступа к Интернету, зато были летние «отработки», пионерские лагеря, турпоходы и «дворовое братство». Только выйди из собственного подъезда – и можно сразу играть в прятки, жмурки, лапту, «классики» или рисовать мелом на асфальте.

По статистике, каждый второй советский школьник от 7 до 15 лет хоть один раз за лето ездил в лагерь. Самыми знаменитыми и желанными, конечно, были «Артек» или «Орленок», но и отдых в менее известных тоже запоминался на всю жизнь. Громкие речевки, праздник Нептуна, вечерние дискотеки, песни под гитару у костра, запеченная картошка, «Зарница» и первая влюбленность – все это уже давно взрослые советские дети вспоминают с улыбкой.

Тех, кто не уезжал в лагерь, отправляли в деревню. Маленькие обитатели советских дач играли в войнушку, ходили на рыбалку, пили парное молоко, собирали ягоды и грибы.

Лето советских детей было короче, чем у современных школьников, так как существовала так называемая пятая трудовая четверть – лагеря труда и отдыха при школах. Там труду уделялось основное внимание, но были и развлекательные мероприятия.

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