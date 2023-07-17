Пробка у Крымского моста после теракта

Из-за теракта в ночь на 17 июля движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено.

«Для водителей доступно передвижение по сухопутному автодорожному маршруту по территориям новым регионов. Просим не планировать поездки по мосту и выбирать объездной автодорожный маршрут», — сообщил официальный сайт Минтранса России.

В очереди на паром находятся десятки легковых автомобилей. Люди пытаются спасаться от жары, закрывая лобовое стекло машин от палящего солнца.

Железнодорожное движение на мосту было возобновлено в 9 утра. Поезда, хоть и с опозданием, но поехали. Около десяти была возобновлена работа Керченской паромной переправы, приостановленная из-за теракта.

«В настоящее время перевозка легковых автомобилей на паромах не предусматривается, — предупредили в Минтрансе. — В случае изменения порядка перевозки автомобилисты будут дополнительно проинформированы».

Со стороны Кубани у подъездов к Крымскому мосту были организованы три накопительные парковки на три тысячи машиномест. «Там обеспечим все необходимое для ожидания», — пообещал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.