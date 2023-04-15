Из Иерусалима в 50 российских городов: в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Около 15.00 мск Благодатный огонь сошел в часовне Кувуклии, расположенной в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу. Таинство пришли наблюдать сотни христиан внутри часовни, где находится плита, под которой погребли Иисуса Христа, а еще тысячи прихожан собрались снаружи храма.

Российская делегация Фонда Андрея Первозванного с частицей Благодатного огня вылетела из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву. Лампада в ночь с 15 на 16 апреля будет доставлена в Россию. Она летит спецрейсом, пребывающим во Внуково-3.

Встречать Благодатный огонь приедут представители различных епархий Русской православной церкви, они отвезут его в более чем 50 городов России.