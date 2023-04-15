Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Из Иерусалима в 50 российских городов: в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Около 15.00 мск Благодатный огонь сошел в часовне Кувуклии, расположенной в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу. Таинство пришли наблюдать сотни христиан внутри часовни, где находится плита, под которой погребли Иисуса Христа, а еще тысячи прихожан собрались снаружи храма.

Российская делегация Фонда Андрея Первозванного с частицей Благодатного огня вылетела из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву. Лампада в ночь с 15 на 16 апреля будет доставлена в Россию. Она летит спецрейсом, пребывающим во Внуково-3.

Встречать Благодатный огонь приедут представители различных епархий Русской православной церкви, они отвезут его в более чем 50 городов России.

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 416-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 416-й день
Авербух, Акинфеев и Туктамышева. Зеленский внес спортсменов в черный список
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов
«В Хартуме слышны звуки перестрелок, распространяется паника». Что происходит в Судане
Al Arabiya: суданская армия нанесла авиаудары по штабу спецназа в Хартуме
В Берлине выставили счет в 806 евро организаторам провокации с танком у посольства России
Al-Arabiya: армия Судана отказалась от переговоров с СБР до прекращения ими «беззаконий»
МИД отреагировал на решение Польши запретить импорт украинского зерна
Премьер Украины Шмыгаль заявил о разработке совместно с США аналога «плана Маршалла»
Новости и материалы
«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в 23-м туре РПЛ
Украина обвинила Польшу в нарушении соглашения после решения о запрете на ввоз зерна
Экс-игрок сборной Италии Кассано: мне плевать на трофеи Моуринью
РИА Новости: военный ВСУ заявил о «беспрецедентно» тяжелых боях в Артемовске
Mercedes-Benz отказался сотрудничать с Молдавией из-за реэкспорта машин в Россию
В Москве человек проник в туннель на синей ветке метро
Овечкин рассказал, потребуется ли ему операция после сезона
Спецназ Судана заявил о взятии под контроль аэропорта в Эль-Фашере и двух военных авиабаз
Илья Ковальчук не исключил, что может возобновить карьеру хоккеиста
42-летняя Ким Кардашьян опубликовала фотографию в крошечном бикини
Экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин: мне по хрену на украинские санкции, если бы мог ходить, пошел бы воевать добровольцем
Клава Кока кардинально сменила имидж и покрасила волосы в фиолетовый цвет
Al Hadath: жертвами столкновений на севере Хартума стали два человека
Пять военных вернулись в Чечню из украинского плена
Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках фильма об ученом
Курские власти опровергли данные об отравлении детей в приюте жидкостью для вейпов
Американец собрал на участке 40 утильных машин после того, как власти вывезли прошлые 750
Нейробиологи нашли потенциальное лечение лобно-височной деменции
Все новости
«Веерных рассылок электронных повесток не будет». Главное из заявления Генштаба ВС РФ
В российском Генштабе рассказали о ходе весенней призывной кампании
«Кинул предмет, похожий на дымовую шашку». Рядом с премьер-министром Японии произошел взрыв
Полиция установила личность мужчины, устроившего взрыв вблизи места выступления Фумио Кисиды
«Буря» становится на крыло: Британия обкатает технологии для истребителя шестого поколения
Лондон выделил 656 млн фунтов стерлингов на отработку технологий для истребителя Tempest
«Украина ни в коем случае не примет суррогатных решений». Чего ждет Киев от саммита НАТО
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев намерен получить приглашение в НАТО уже в июле
«Есть серьезные опасения, что она убьет себя»: почему знаменитостей берут под опеку родственники
Звезды, которых взяли под опеку во взрослом возрасте
«Будущий муж спит с матерью в одной кровати и считает это нормальным»
Юрист из Москвы – о сомнениях накануне брака
Секс-символ 1960-х. Клаудии Кардинале – 85
Что задумал Павел Дуров для ОАЭ и при чем здесь США
Доцент Тимофеев допустил появление у ОАЭ собственных приложений, созданных Дуровым
«Мы рассчитываем на освобождение раньше срока». Новые детали перевода Сапеги в Россию
Белорусская Генпрокуратура одобрила перевод осужденной на шесть лет Софьи Сапеги в Россию
Почему владелец Twitter и отец трансгендера Илон Маск выступает против трансперехода для детей
Илон Маск призвал к пожизненному заключению для врачей и родителей за смену пола несовершеннолетним
Слившего секреты Пентагона военного нашли через соцсети
Выложившего в сеть документы Пентагона военного отправили под арест до 19 апреля
Николас Кейдж, токсичный Дракула и созависимые отношения: стоит ли смотреть новый фильм «Ренфилд»
Рецензия на фильм «Ренфилд» с Николасом Кейджем в роли вампира-абьюзера
«Чтобы не раздувать украинские ожидания»: как в ЕС поменялось отношение к контрнаступлению Киева
Bloomberg: союзники Украины в Европе снизили ожидания от предстоящего наступления ВСУ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях