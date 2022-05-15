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Подросток-расист убил 10 человек в американском супермаркете

В субботу, 14 мая, 18-летний подросток Пэйтон Гендрон устроил стрельбу в магазине американского города Буффало. Он вошел в супермаркет с винтовкой и застрелил 10 человек, ведя прямую трансляцию нападения в интернете. Большинство жертв — афроамериканцы.

Перед убийством Гендрон опубликовал манифест с расистскими высказываниями. Нападавшего пытался остановить охранник магазина, но погиб. Сам Гендрон не пострадал. Он хотел покончить с собой, но в итоге сдался прибывшей полиции. «Этот человек — чистое зло», — заявил шериф округа Эри Джон Гарсия.

Последствия стрельбы — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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