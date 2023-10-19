«Прекратить огонь немедленно»: сторонники Палестины прорвались в Капитолий США

Участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в ротонду здания Кэннона, которая относится к комплексу Капитолия США.
Несколько сотен активистов уселись на пол, хлопали, пели, скандировали лозунги, размахивали транспарантами с надписями: «Прекратить огонь», «Позвольте Газе жить», «Свободная Палестина» и другими.
Полицейские сочли такие действия незаконными, они задержали около 300 протестующих. Трем из них предъявили обвинения в нападении на стражей порядка.
В ротонду здания Кэннона проникла только часть участников большей акции на Капитолийском холме против боевых действий в секторе Газа. Она была устроена движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир». Организаторы утверждают, что всего на Капитолийский холм пришли не менее десяти тысяч человек. Они призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке, остановке «этнических чисток палестинцев, проводимых израильским правительством» и прекращению военной помощи Израилю со стороны США. Многие скандировали «Прекратить огонь немедленно».
Что происходило на Капитолийском холме – в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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