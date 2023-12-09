09 декабря 2023, 13:35 Фото 12 главных фото недели: морозы в Сибири и лесные пожары на ткани «Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели Даша Воронцова close Полиция на площади Синтагма в Афинах во время митинга, посвященного годовщине расстрела полицией 15-летнего студента Александроса Григоропулоса в 2008 году, 6 декабря 2023 года Пассажир смотрит через замороженное окно городского автобуса при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия в Красноярске, 8 декабря 2023 года Рабочий во время демонтажа глобуса с фасада здания Центрального телеграфа на Тверской улице, 4 декабря 2023 года Участник традиционного парада Святого Николая в деревне Лидецко недалеко от города Всетин, Чехия, 4 декабря 2023 года Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 6 декабря 2023 года Экоактивистка из Португалии в мантии с изображением лесных пожаров на Климатическом саммите ООН COP28 в Дубае, ОАЭ, 8 декабря 2023 года Во время похорон одного из боевиков ливанского движения «Хезболла», убитого в результате израильской атаки, Бейрут, Ливан, 7 декабря 2023 года Собака премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во время встречи ее хозяина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Афинах, Греция, 7 декабря 2023 года Бывший премьер-министр Борис Джонсон покидает заседание по расследованию COVID-19 в Дорланд-Хаусе в Лондоне, 6 декабря 2023 года Во время сильного наводнения в Гамбе, Кения, 7 декабря 2023 года Протестующий участвует в демонстрации солидарности с палестинцами в секторе Газа на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС в Сане, Йемен, 8 декабря 2023 года Кандидат в президенты США от Демократической партии Дин Филлипс разговаривает с избирателем после выступления на предвыборном собрании в Эксетере, штат Нью-Гэмпшир, США, 8 декабря 2023 года "Секс-символ 80-х": Ким Бейсингер -- 70 Стрельба в брянской школе: кадры с места трагедии Как Москву украсили к Новому году "Ревизорро всея Руси": Елене Летучей – 45 Визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, митинг в Афинах, наводнение в Кении — и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.