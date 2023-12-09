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Фото

12 главных фото недели: морозы в Сибири и лесные пожары на ткани

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, митинг в Афинах, наводнение в Кении — и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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