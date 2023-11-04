04 ноября 2023, 15:16
Фото
13 главных фото недели: пропалестинские протесты, Макрон в Казахстане и празднование Хэллоуина
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Пропалестинские активисты поднимают «окровавленные» руки во время слушаний с участием госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в конгрессе США, 31 октября 2023 года
Британская королева Камилла кормит слоненка молоком из бутылочки во время посещения приюта для слонов Шелдрик на окраине Найроби, Кения, 1 ноября 2023 года
«Мисс Россия - 2023» Маргарита Голубева после пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Москве, 31 октября 2023 года
Женщина стоит среди обломков своего дома, разрушенного, по ее словам, в результате израильских обстрелов на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой, в городе Ятер, Ливан, 1 ноября 2023 года
Мужчина в костюме для Хэллоуина на улицах Эссена, Германия, 31 октября 2023 года
Солдат Кении во время визита британского короля Карла III на военно-морскую базу Мтонгве в Момбасе, Кения, 2 ноября 2023 года
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого (слева) во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, 2 ноября 2023 года
Палестинец на фоне разрушенного здания в результате обстрелов со стороны армии Израиля в секторе Газа, 3 ноября 2023 года
Участники международной промышленной выставки «Некрополь World Russia - 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Астану, Казахстан, 1 ноября 2023 года
Фотографии израильских заложников, похищенных Хамасом 7 октября, сопровождают тысячи воздушных шаров в рамках инсталляции под названием «Красный воздушный шар» в Международном конференц-центре в Иерусалиме, 2 ноября 2023 года
Дети из афганской семьи выглядывают из палатки во время пакистанской кампании по депортации афганских мигрантов в городе Наушере, Пакистан, 1 ноября 2023 года
Военнослужащий отдельной казачьей бригады «Терек» во время работы на боевой позиции на Соледарском направлении спецоперации на Украине, 30 октября 2023 года
Последствия ударов по сектору Газа, визит президента Франции в Казахстан, пропалестинские протесты в Конгрессе США и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.