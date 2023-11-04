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Фото

13 главных фото недели: пропалестинские протесты, Макрон в Казахстане и празднование Хэллоуина

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Последствия ударов по сектору Газа, визит президента Франции в Казахстан, пропалестинские протесты в Конгрессе США и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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