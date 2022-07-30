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Последствия паводка в Чите

Из-за паводка в Чите подтоплены более тысячи участков и порядка 600 жилых домов и дач. Накануне власти города ввели режим чрезвычайной ситуации, маломобильных граждан эвакуировали.

К разгулу стихии привели сильные дожди, которые шли последние два дня.

Жительница Читы Анна рассказала «Газете.Ru», что в ее частном доме, который находится в центре города, уже два дня нет электроэнергии, а весь участок залит водой.

«Обстановка печальная, второй день мы сидим без света <…> Слов просто нет», — пожаловалась она.

Заместитель начальника забайкальского Гидрометцентра Иван Коренев заявил, что пик паводка прошел, вода начала отступать: ее уровень упал на 18 сантиметров. По его словам, в ближайшие сутки спад составит 30-50 сантиметров.

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