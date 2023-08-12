От свалки до самого большого катка в Европе: 95 лет Парку Горького

Почти век назад власти Москвы решили разбить парк на месте свалки, занимавшей целых 50 гектаров от Крымского вала до Голицынского сада. Так в российской столице появился Парк Горького.
С первых дней на территории парка находили отражение ключевые события и решения партийной власти – в виде специальных бесед, кинопоказов или, например, фотоокон по типу всем известных Окон РОСТА.
Во время войны в парке проходили учения, чемпионаты по штыковому бою и выставки образцов трофейного вооружения. В 90-е большую часть территории занял развлекательный комплекс «Чудо-град», а рядом разместился конкурирующий «Луна парк».
В 2011 году Парк Горького пережил масштабную реконструкцию. Сейчас в его состав входят еще и Нескучный сад, Воробьевы горы и Музеон, а общая площадь уже достигает почти 220 гектаров. Зимой здесь работает самый большой в Европе каток с искусственным льдом площадью 15 000 квадратных метров.
Как менялся Парк Горького и его посетители — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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