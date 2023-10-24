Осенний марафон: как корпоративный субботник вырос в экологический проект

Тысяча волонтеров, 14 тонн мусора, 3 тонны металла, стекла и пластика отправленных на переработку, 4 кубометра сухих веток и валежника, 3 палаточных настила в местах отдыха — таковы итоги октябрьского марафона экологических акций на берегу Байкала, организованных проектом «360» энергохолдинга Эн+. Грандиозная уборка, целью которой стала подготовка берегов жемчужины Сибири к зиме, проводилась каждые выходные в течение октября и охватила 14,4 гектаров — это почти 20 футбольных полей.

По данным Ассоциации туроператоров России, этим летом Байкал с иркутской стороны достиг предела туристической нагрузки. Это не могло не сказаться на природе. Каждый волонтер акции «360» — незаменимое звено, которое вдохновляет и мотивирует других. А вместе они способны на рекорды, считают организаторы проекта.

За октябрь участники акции очистили 7,4 га территории в поселке Большое Голоустное Иркутского района, навели порядок на 3 га Гранатового пляжа вблизи поселка Паньковка и убрали 4 га в поселке Большая Речка.

Волонтерский проект «360» возник благодаря основателю компании Эн+ Олегу Дерипаске 13 лет назад. Тогда сто корпоративных волонтеров вышли на берег Байкала на Малом Море и убрали мусор, потратив на это 6 часов. Так появилось название проекта — 360 минут для Байкала.

Сегодня это часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс» по охране берегов Байкала и заповедных территорий России от негативного экологического влияния.

Сейчас проект трансформировался, вырос, с 2011 года к движению присоединились более 160 тыс. эковолонтеров, сотни организаций, десятки муниципалитетов. За эти годы в общей сложности собрано более 5 тысяч тонн различного мусора. Кроме уборки волонтеры занимаются и другими экологическими инициативами — строят экотропы, высаживают деревья, благоустраивают туристическую инфраструктуру, помогают особо охраняемым природным территориям. Экодвижение насчитывает тысячи добровольцев, а подобные акции проходят в больших и малых городах Сибири, Забайкалья, Урала и Центральной России.

Основатель Эн+ Олег Дерипаска всегда подчеркивал важность решения экологических проблем. Именно благодаря ему появились масштабные программы по защите окружающей среды на прибрежной Байкальской территории.

В целом в 2022 году Эн+ направила на социальные инвестиции и благотворительность более 53 млн долларов США.