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Вот те крест: как прошла выставка похоронщиков в Москве

Открылась выставка «Некрополь - World Russia2023»

Надгробия для животных, шоу-показ траурной одежды и ГАЗ-катафалк – все это можно увидеть на выставке «Некрополь - World Russia2023», открывшейся сегодня в столичном «Крокус Экспо».

Организаторы также собираются провести круглый стол «Почему заказчик может не принимать памятник без объективных причин», устроить мастер-класс по траурной флористике, обсудить тенденции мемориального дизайна и провести реконструкцию церемонии прощания с воином (какой эпохи – не уточняется).

Выставка проходит уже 31-й раз. Организаторы называют экспозицию самой крупной в России из тех, что полностью посвящены похоронному делу.

Как проходит выставка — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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