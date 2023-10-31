Вот те крест: как прошла выставка похоронщиков в Москве

Надгробия для животных, шоу-показ траурной одежды и ГАЗ-катафалк – все это можно увидеть на выставке «Некрополь - World Russia2023», открывшейся сегодня в столичном «Крокус Экспо».
Организаторы также собираются провести круглый стол «Почему заказчик может не принимать памятник без объективных причин», устроить мастер-класс по траурной флористике, обсудить тенденции мемориального дизайна и провести реконструкцию церемонии прощания с воином (какой эпохи – не уточняется).
Выставка проходит уже 31-й раз. Организаторы называют экспозицию самой крупной в России из тех, что полностью посвящены похоронному делу.
Как проходит выставка — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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