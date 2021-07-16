photoreport
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Собянин охарактеризовал темпы вакцинации работников в Москве 21:38
Загитова упала на шоу Навки «Руслан и Людмила» 21:31
Глава Минздрава заявил о крайне напряженной ситуации с COVID-19 21:25
Власти Словакии рассказали, кому разрешат въезд без карантина 21:23
Мурашко: в пиковые дни в России от коронавируса прививается до 1 млн... 21:22
Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки 21:18
Трефилов — о Черчесове: «дохлого льва» каждый может пнуть 21:05
США обвинили Россию в попытках «опорочить» западные вакцины от COVID-19 21:02
Бывшего мужа женщины, лишенной детей из-за цветных волос, ограничили в родительских... 20:56
Глава ДНР заподозрил Украину в теракте на газопроводе в Донецке 20:45
Фоторепортажи

«Мы все верили в чудо»: как пассажиров и экипаж Ан-28 встретили в Томске

close
Пилот Фарух Хасанов Пилот Фарух Хасанов
Пилот Фарух Хасанов
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в Томской области, 16 июля 2021 года
Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с&nbsp;пассажирами в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с&nbsp;пассажирами в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года
Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с пассажирами в Томск с места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года
Пилот аварийно севшего самолета Ан-28 в&nbsp;Бакчарском районе Анатолий Прытков (второй слева), доставленный на&nbsp;вертолете в&nbsp;село Корнилово, 16 июля 2021 года Пилот аварийно севшего самолета Ан-28 в&nbsp;Бакчарском районе Анатолий Прытков (второй слева), доставленный на&nbsp;вертолете в&nbsp;село Корнилово, 16 июля 2021 года
Пилот аварийно севшего самолета Ан-28 в Бакчарском районе Анатолий Прытков (второй слева), доставленный на вертолете в село Корнилово, 16 июля 2021 года
Встреча пассажиров, эвакуированных с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года Встреча пассажиров, эвакуированных с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года
Встреча пассажиров, эвакуированных с места аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области, 16 июля 2021 года
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в Томской области, 16 июля 2021 года
Пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года Пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года
Пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в Томской области, 16 июля 2021 года
Пассажиры и члены экипажа, эвакуированные в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области. В&nbsp;центре: пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года Пассажиры и члены экипажа, эвакуированные в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области. В&nbsp;центре: пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года
Пассажиры и члены экипажа, эвакуированные в Томск с места аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области. В центре: пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года
Встреча пассажиров, эвакуированных с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года Встреча пассажиров, эвакуированных с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года
Встреча пассажиров, эвакуированных с места аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области, 16 июля 2021 года
Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с&nbsp;пассажирами в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с&nbsp;пассажирами в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года
Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с пассажирами в Томск с места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года
Умер бывший муж Пугачевой Александр Стефанович
Умер бывший муж Пугачевой Александр Стефанович
Умер Петр Мамонов
Умер Петр Мамонов

Великий потоп: последствия наводнения в Европе
Великий потоп: последствия наводнения в Европе
Десятки погибших: последствия наводнения в Германии
Десятки погибших: последствия наводнения в Германии
Пилот Фарух Хасанов
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в Томской области, 16 июля 2021 года
Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с пассажирами в Томск с места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года
Пилот аварийно севшего самолета Ан-28 в Бакчарском районе Анатолий Прытков (второй слева), доставленный на вертолете в село Корнилово, 16 июля 2021 года
Встреча пассажиров, эвакуированных с места аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области, 16 июля 2021 года
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в Томской области, 16 июля 2021 года
Пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в Томской области, 16 июля 2021 года
Пассажиры и члены экипажа, эвакуированные в Томск с места аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области. В центре: пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года
Встреча пассажиров, эвакуированных с места аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области, 16 июля 2021 года
Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с пассажирами в Томск с места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года
16 июля самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» выполнял рейс из Кедрового в Томск и пропал с радаров. Его вылет задержали на 10 часов из-за метеоусловий. Уже в ходе полета экипаж не докладывал о неполадках на борту. Позднее было установлено, что самолет совершил аварийную посадку около села Бакчар. Командир воздушного судна сломал ногу, госпитализирован один из пассажиров.

Как сообщил пилот Фарух Хасанов, после взлета отказали оба двигателя. В точных причинах ЧП будет разбираться специальная комиссия. «Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать. С нами все хорошо. Все живы, здоровы - самое главное», - рассказал Хасанов после приземления вертолета, эвакуировавшего пассажиров и членов экипажа Ан-28 в Томск.

В авиакомпании заявили, что двигатели Ан-28 могли отказать из-за экстраординарных климатических условий. Рейсы перевозчика в регионе временно прекращены. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил пилотов за профессионализм. «Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы», - отметил глава региона.

Первые кадры инцидента — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Журналистов обманули»: стоит ли верить в «утекшие документы из Кремля»
Песков назвал публикацию о помощи Москвы Трампу «образцом классического фейка»
«Трагедию превращают в фарс»: что говорят об опере на тему смерти Литвиненко
Луговой оценил британскую постановку про гибель Литвиненко
Грязный и немодный: сможет ли Россия заработать на экспорте угля
Эксперты оценили возможности российских экспортеров угля
Глава Минздрава заявил о крайне напряженной ситуации с COVID-19
США обвинили Россию в попытках «опорочить» западные вакцины от COVID-19
Глава ДНР заподозрил Украину в теракте на газопроводе в Донецке
NASA предупредило о новых масштабных наводнениях из-за «колебания» Луны
Новости и материалы
Российский фильм «Разжимая кулаки» получил гран-при Каннского фестиваля
Собянин охарактеризовал темпы вакцинации работников в Москве
Загитова упала на шоу Навки «Руслан и Людмила»
Власти Словакии рассказали, кому разрешат въезд без карантина
Мурашко: в пиковые дни в России от коронавируса прививается до 1 млн человек в сутки
Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки
Трефилов — о Черчесове: «дохлого льва» каждый может пнуть
Бывшего мужа женщины, лишенной детей из-за цветных волос, ограничили в родительских правах
Двое госпитализированы после жесткой посадки Ан-28 под Томском
Лауреат Пулитцеровской премии погиб в Афганистане
Бердыев летит в Москву на встречу с руководством РФС
Минсельхоз объяснил, почему пармезан не выведут из продовольственных контрсанкций
Советник Ельцина назвал «кустарной подделкой» документы Guardian о помощи Москвы Трампу
Белорусские власти видят в России спасение от западных санкций
Стало известно имя лучшего игрока РПЛ прошлого сезона по версии Черчесова
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Храпова на пост замминистра МВД
Пассажирам жестко приземлившегося под Томском самолета выплатят по 100 тыс. рублей
Бывший тренер Сен-Пьера сравнил Макгрегора с животным
Все новости
«Надежда для человечества». Ученые нашли «суперантитело» против разных мутаций коронавируса
Биологи выяснили, как можно создать эффективные вакцины и способы лечения COVID-19
«Молодец Сашка»: Каменский, Коваленко и Сафронов — о диссертации Овечкина
Овечкин готовится защитить диссертацию
«Оружие низкотехнологической войны»: турецкие беспилотники прибыли на Украину
Эксперты оценили шансы ЛДНР в борьбе с турецкими БПЛА
Как пилоты Ан-28 смогли посадить самолет с двумя отказавшими двигателями
Герой РФ призвал поблагодарить пилотов, посадивших Ан-28 в Томской области
Новое уголовное дело против Никиты Белых. СК раскрыл подробности
Экс-губернатора Кировской области Белых обвинили в превышении полномочий
Туристов на Кубани обязали прививаться. При этом спрос на билеты только растет
Вирусологи усомнились в эффективности обязательной вакцинации туристов на Кубани
Россия готова делиться своими антикризисными наработками. О чем говорил Путин на саммите АТЭС
Президент РФ указал, что экономика страны восстановилась после пандемии
Отказали оба двигателя. Что известно о потерпевшем крушение Ан-28 в Томской области
Причиной аварийной посадки Ан-28 в Томской области мог стать отказ двигателя
Сладкое золото. Где за фрукты готовы отдать миллионы
Сколько стоят самые дорогие фрукты в мире
В WhatsApp появилась новая функция. Ее считают небезопасной
Эксперты оценили риски новой функции WhatsApp
«Да мне плевать»: что Маск думает о реакции рынка на Tesla Cybertruck
Илон Маск допустил, что Cybertruck может ждать провал
Доживем до понедельника: в Москве отменяют систему QR-кодов
Рестораны Москвы и Подмосковья смогут решать, требовать ли QR-коды у посетителей
Великий потоп: последствия наводнения в Европе
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях