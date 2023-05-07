Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии начала мая. Военная операция России на Украине, коронация британского короля Карла III, Первомай и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Памятник Максиму Горькому в городе Часов Яр, 3 мая 2023 года
Гвардейцы гренадерского полка в день коронации британского короля Карла III и королевы Камиллы в Лондоне, 6 мая 2023 года
Папа Римский Франциск смотрит выступление танцоров в рамках встречи с молодежью на Спортивной арене им. Ласло Паппа в Будапеште, 29 апреля 2023 года
Последствия обстрела Донецка, 29 апреля 2023 года
Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов вручает венок чемпиону мира по шахматам гроссмейстеру Дин Лижэню (Китай) на церемонии награждения в Астане. Справа - гроссмейстер Ян Непомнящий (Россия), 1 мая 2023 года
Король Великобритании Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца после церемонии коронации в Лондоне, 6 мая 2023 года
Продавец спасает свой товар после пожара на рынке в пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренс, 4 мая 2023 года
Портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Роханы Виджевиры на улицах Коломбо во время митинга, организованного марксистской политической партией «Фронт народного освобождения» по случаю Первомая, Шри-Ланка, 1 мая 2023 года
Монахи совершают молитву в тибетском храме в Ипохе во время празднования Дня Весак, Малайзия, 4 мая 2023 года
Актер и певец Джаред Лето в костюме кошки Карла Лагерфельда Шупетт на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке, 1 мая 2023 года
Артисты на ходулях в форме королевских гвардейцев в Лондоне, 4 мая 2023 года
Стилист Сергей Зверев на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым у собора Троицы Живоначальной в Москве, 4 мая 2023 года
Гигантская панда реагирует на посетителей зоопарка в Пекине, 3 мая 2023 года