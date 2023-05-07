Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии начала мая. Военная операция России на Украине, коронация британского короля Карла III, Первомай и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 438-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 438-й день
«Сказки киевского режима». Зачем спускают воду в Каховском водохранилище
Глава Новой Каховки Леонтьев сообщил о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС
«Раньше поддерживал Донбасс». Кто заложил мину под автомобиль Прилепина
Губернатор Никитин сообщил, что писателя Прилепина вывели из медикаментозного сна
Пригожин: «Вагнер» остается в Артемовске после получения распоряжения о выдаче боеприпасов
Shot: у жителя Ейска, который взорвался в «Ниве», дома нашли два СВУ
ФСБ заявила о пресечении атаки украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области
Медведев ожидает, что исполнители теракта против Прилепина получат длительные сроки тюрьмы
Новости и материалы
Генсек РФС Митрофанов: УЕФА отстаивает позицию возвращения России к международным турнирам
Жителей деревни Белый Яр в Курганской области начали эвакуировать из-за природного пожара
Дочь Заворотнюк рассказала, как в детстве столкнулась с насилием
В Польше утверждают, что российский истребитель перехватил их самолет над Черным морем
Популярный техноблогер показал iPhone 15 Ultra и сравнил его с iPhone 14 Pro Max
Мужчина выбил створку турникета метро Москвы, чтобы не платить за проезд
Группировка «Запад» сорвала две попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Премьер Японии разрешил южнокорейским специалистам посетить АЭС «Фукусима»
Житель Киева по неосторожности подорвал гранату у себя в квартире
Испанская «Севилья» следит за 19-летним игроком «Крыльев Советов»
112: в аэропорту Домодедово при посадке самолета был замечен неизвестный беспилотник
Глава МИД Турции раскритиковал заявления оппозиции о санкциях против России
Стоимость коммунальных услуг в Италии за 10 лет выросла на 68,7%
Экс-игрок «Спартака» Гаврилов: у «Зенита» и красно-белых примерно равные шансы на победу
Ученые обнаружили, что антидепрессанты могут продлить репродуктивное здоровье женщин
Марк Цукерберг занял первое место в своем премьерном соревновании по джиу-джитсу
Правительство Швейцарии выработает позицию по возможной перепродаже ФРГ 25 танков Leopard
Полицейского в Ставрополье заподозрили в получении взятки в виде коньяка и 10 тыс. рублей
Все новости
Эвакуация, перекрытие трасс. В Свердловской области лесные пожары перешли на склады с порохом
Губернатор Свердловской области Куйвашев оценил ситуацию с пожарами как критическую
Какие есть версии PlayStation 5 и Nintendo Switch и чем они отличаются
На что обратить внимание при покупке PlayStation 5 и Nintendo Switch в 2023 году
Финансовое насилие, кредиты, патриархальные традиции. Истории о сложностях ведения бюджета в парах
Семейный психолог Кочергина назвала деньги средством распределения власти и контроля в семье
«Цитадель»: как авторы «Мстителей» скормили нейросети «Бонда» и «Борна» за $300 млн
Рецензия на сериал «Цитадель» от режиссеров Marvel братьев Руссо с Ричардом Мэдденом и Стэнли Туччи
В оренбургском парке рухнула карусель «Вихрь». Ребенок и женщина в реанимации
При обрушении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, среди них дети
Благословили служить: как прошла коронация Карла III
В Вестминстерском аббатстве в Лондоне официально короновали 74-летнего Карла III
Кадры коронации Карла III
Летчики и азовцы. Россия и Украина заявили о новом обмене пленными
Минобороны: из украинского плена вернули трех российских летчиков
F-16 против С-400. Зачем ветеран ВВС США пытается «успокоить» Россию перед объявленным Киевом контрнаступлением
Экс-пилот ВВС США Венейбл заявил, что российская ПВО легко уничтожит F-16 в небе над Украиной
Место «Вагнера» в Бахмуте займет «Ахмат»
Пригожин заявил о готовности передать позиции ЧВК «Вагнер» в Бахмуте спецназу «Ахмат»
В Нижегородской области взорвали автомобиль с писателем Захаром Прилепиным
СК возбудил дело о теракте после подрыва машины Захара Прилепина в Нижегородской области
Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя после 20:00 и до 11:00
Минимальный возраст продажи могут поднять до 21 года
Линия обороны, вывоз людей. Как Запорожская область готовится к возможному наступлению ВСУ
Рогов заявил о полной боевой готовности российских военных в Запорожской области
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях