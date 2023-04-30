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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии последней недели апреля. Военная операция России на Украине, празднование 75-летия со Дня независимости Израиля, Северное сияние под Москвой и Санкт-Петербургом и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 431-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 431-й день
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Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить на части
В Маневича с женой стреляли с чердака дома напротив. Раскрыты детали убийства вице-губернатора Петербурга
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Няня погибшей в Ростове-на-Дону 8-месячной девочки рассказала о «помутнениях в сознании» ее матери
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Netflix раскрыл актерский состав «Побега из курятника 2»
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В Судан прибыл первый самолет с 8 тоннами гуманитарной помощи от Красного Креста
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В Петербурге шестиклассника госпитализировали с детской площадки с токсическим отравлением
Компания Xiaomi представила огромный холодильник дешевле 50 тыс. руб.
Алла Пугачева отправила детей к Максиму Галкину в Париж
Дин Лижэнь расплакался после победы над Непомнящим в матче за шахматную корону
В Петербурге пенсионер заглянул к соседу и нашел его обнаженное тело рядом с пьяной женой
Захарова: школа при посольстве РФ в Польше переедет в течение нескольких дней
Смагин: внутри Непомнящего в ключевых моментах должно быть холодно
Командир ЧВК «Вагнер»: ВСУ пытаются забрать максимум техники и вооружений из Артемовска
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3
Непомнящий о поражении от Лижэня: у меня были шансы, но случился тай-брейк — это лотерея
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«Кто-то в бане был, кто-то — в доме»: при обстреле села в Брянской области погибли четверо
Брянский губернатор Богомаз сообщил о повторном обстреле Суземки
Зарядка за 10 минут и камера на 200 Мп: семь флагманов, которые стоят своих денег
Какой флагманский смартфон купить в России в 2023 году
«В 91 год живет полноценной жизнью»: знаменитые мужчины, которые решились на развод после 70 лет
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«Не доешь – из-за стола не выйдешь»: психолог – о последствиях пищевого насилия для детей
Психолог Дербенева: дети, которых заставляют есть, чаще страдают от проблем с ЖКТ
«Затягивать больше нет возможности». Киев перейдет в наступление, не дожидаясь истребителей F-16
Президент Зеленский заявил, что ВСУ начнут контрнаступление до поставок западной авиации
От голограммы до Мэрилин Монро: Ане де Армас – 35
«В кадре с ним одно счастье было работать». Умер Сергей Колесников
Актер и телеведущий передачи «Фазенда» Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
«Налоги не платил никто». Появилась информация о списке подозреваемых «инфоцыган»
Mash: МВД проверит налоговые декларации Инстасамки, Тодоренко и Крида и других блогеров
Помогут ли новые ракеты для HIMARS украинской армии
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«Провокация»: Захарова отреагировала на инцидент со зданиями посольства РФ в Польше
МИД России пообещал жесткий ответ на захват школы при посольстве в Варшаве
Зеленский вновь пообещал Западу отбить у России Крым
Медведев в ответ на обещание Зеленского «вернуть Крым» призвал уничтожить «киевский режим»
«Сантехники Белого дома», «Детектив под кайфом», «ФУБАР», «Балет» и еще 9 сериалов мая
Какие сериалы смотреть в мае 2023 года: выбор «Газеты.Ru»
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