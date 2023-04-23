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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии середины апреля. Военная операция России на Украине, православная Пасха, полное солнечное затмение и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 424-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 424-й день
«Убийца» Samsung Galaxy Fold за 100 тысяч: стоит ли своих денег складной флагман Tecno
Обзор складного смартфона Tecno Phantom V Fold за 110 тысяч рублей
«Никто не знал, кто я». Сын Пескова рассказал о службе в ЧВК «Вагнер»
Сын Пескова заявил, что получил медаль «За отвагу» за службу в ЧВК «Вагнер»
Посол Черновол: стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство РФ
Херш рассказал об утечке поставляемого на Украину оружия на черный рынок
МВД РФ внесло в теоретический экзамен на права правила использования электросамокатов
«РВ»: ВС РФ взяли в плен военных ВСУ из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»
Новости и материалы
Минобороны: ВКС уничтожила две украинские ДРГ в Харьковской области
Минобороны: Белоруссия может оперативно подготовить площадки для комплексов «Тополь»
В США 10-летний мальчик погиб после драки на баскетбольном матче
Серб Лайович заявил, что Рублев сейчас показывает лучший теннис в своей жизни
В Роспотребнадзоре рассказали, на какой день у больных корью появляется сыпь
Крупнейшие авиакомпании России получили рекордную прибыль
Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за отсутствие дипломатических инициатив по Украине
В Усть-Илимске возбудили уголовное дело после смерти ребенка и трех взрослых в результате пожара
Форвард «Колорадо» Ничушкин покинул расположение клуба по личным причинам
В Петербурге 18-летняя мать обнаружила тело младенца в кровати
Более 500 тыс. россиян в 2022 г. привлекли к ответственности за нарушения антиковидных мер
Франция начала эвакуацию граждан страны из Судана
Месси проведет встречу с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения перехода
«Известия»: Китай распродает гособлигации США на протяжении семи месяцев подряд
В Самарской области пропавшего трехлетнего мальчика нашли спящим в канаве
Посол РФ рассказал об эвакуации россиян из «горячих точек» в столице Судана
В Приморье два подростка решили прокатиться с другом на машине и погибли в ДТП
Ловчев заступился за Клаудиньо, заявившего о нежелании играть за сборную России
Все новости
Алена Солнцева
Мужики героические, одноразовые
О том, что можно разглядеть за бушующими волнами в фильме «Снегирь»
«Сделала в клинике грудь и губы, теперь муж не хочет со мной секса»
Парикмахер из Мытищ – о любви мужчин к натуральной красоте
Bloomberg раскрыл состав нового пакета санкций ЕC
Bloomberg: новый пакет санкций ЕС может запретить транзит высокотехнологичных товаров через РФ
Германия и Россия высылают десятки дипломатов на фоне обвинений Берлина
Bild: Россия «зеркально» вышлет более 30 немецких дипломатов в ответ на действия Германии
«Снесла балконы на трех этажах и ушла под землю». В Белгороде обнаружили вторую авиабомбу
Губернатор Гладков сообщил, что авиабомбу вывезли с территории жилого сектора в Белгороде
«Место упокоения потерянных душ». Как ВМС США потопили корабль с тысячей пленных австралийцев
В Южно-Китайском море обнаружили обломки судна, потопленного ВМС США более 80 лет назад
Королева пин-апа и звезда Playboy: 100 лет со дня рождения Бетти Пейдж
«Единый подход к сбору или реструктуризации долгов». Какие рекомендации даст Банк России
ЦБ разработал рекомендации по синхронизации взыскания долгов для коллекторов и банков
«Наша миссия — показать миру силу русского духа». Интервью с участником кругосветного путешествия Евгением Ковалевским
Путешественник Евгений Ковалевский рассказал, что не сталкивался с русофобией во время кругосветки
«Денди» на деньги. Как в России появилась портативная азартная игра
История о появлении карманного устройства из 1990-х от «Денди» для игры на реальные рубли
«Кремль угрожает всей Германии». Журналистам Bild не понравилась реакция Москвы на слова Писториуса
Захарова призвала министра обороны ФРГ запомнить cвои слова о приемлемости ударов ВСУ по РФ
Военная операция на Украине. День 423-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 423-й день
«Нет положений, запрещающих поставку оружия в воюющие страны за рубежом»
Присоединится ли Южная Корея к коалиции поставщиков оружия на Украину
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