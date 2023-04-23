23 апреля 2023, 08:24
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии середины апреля. Военная операция России на Украине, православная Пасха, полное солнечное затмение и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Модель демонстрирует изготовленный флористом коронационный плащ на Весенней выставке цветов в Харрогите, Англия, 19 апреля 2023 года
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в центре Киева, 20 апреля 2023 года
Крестный ход в Санкт-Петербурге, 15 апреля 2023 года
Реакция гендиректора Apple Тима Кука на принесенный посетителем компьютер Macintosh Classic начала 1990-х на открытии первого флагманского магазина Apple Inc. в Мумбаи, Индия, 18 апреля 2023 года
Военнослужащий устанавливает информационные баннеры на мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в Симферополе, 15 апреля 2023 года
Космический корабль SpaceX Starship Илона Маска на стартовой площадке в Бока-Чика, 16 апреля 2023 года
Полное солнечное затмение в Эксмуте, Австралия, 20 апреля 2023 года
Последствия обрушения гаража в Финансовом квартале Нью-Йорка, 18 апреля 2023 года
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане, 19 апреля 2023 года
Схождение Благодатного огня в часовне Кувуклии в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, 15 апреля 2023 года
Во время Шанхайского автосалона, 19 апреля 2023 года
Столкновения ливанских сил безопасности и отставных солдат в Бейруте, 18 апреля 2023 года
Причал на водохранилище Сау к северу от Барселоны, 18 апреля 2023 года
Мытье памятника В.И. Ленину на Московской площади в Санкт-Петербурге, 18 апреля 2023 года