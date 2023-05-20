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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии середины мая. Военная операция России на Украине, авиаудары Израиля по сектору Газа, открытие 76-го Каннского кинофестиваля и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 451-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 451-й день
В Киеве рассчитывают на «очень важные решения» саммита G7
Bloomberg: в Бразилии увидели «ловушку» во внезапном визите Зеленского на саммит G7
«Наш подход к предоставлению вооружений отвечает потребностям конфликта»
США заявили, что в ближайшие месяцы определят с союзниками сроки передачи F-16 Украине
В офисе Зеленского заявили, что решение о передаче F-16 Киеву уже принято
Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжили бои за западную часть Артемовска
Baza: на владельца авто с надписью «Где снаряды?» составили протокол о дискредитации ВС РФ
Тысячи армян двинулись к Лачинскому коридору в рамках протеста в защиту Нагорного Карабаха
Новости и материалы
Ученые назвали признак, который связан с повышенным риском ожирения у пятилетних детей
В «Скоринг бюро» сообщили, что средний размер автокредита достиг рекордных 1,3 млн рублей
Власти Белгородской области опровергли информацию о попытке диверсантов проникнуть в РФ
«Известия»: в Артемовске уничтожили один из последних укрепрайонов ВСУ «Гнездо»
Зеленский заявил премьер-министру Италии о необходимости усилить систему ПВО Украины
Экс-посол США призвала не соглашаться на прекращение огня на Украине
Страны G7 подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с терроризмом и экстремизмом
Актриса Ольга Остроумова рассказала, каким Вячеслав Тихонов был в жизни
iGuides: сотрудники Wildberries самостоятельно вскрывают покупки в непрозрачных пакетах
РИА Новости: боец ЧВК «Вагнер» сообщил о продвижении в Артемовске на один квартал
Экс-игрок ЦСКА Пономарев о Кокорине: об игре за «Фиорентину» пусть даже не мечтает
Боец «Вагнера» рассказал о ситуации в Артемовске
Haberler: десятки рейсов отменили в турецком Газиантепе из-за неопознанного объекта
Яна Чурикова раскритиковала выступление дочери Виктора Салтыкова на «Фабрике звезд»
В Свердловской области священник поставил мировой рекорд, 12 часов тягая гирю
Замглавы МИД РФ Грушко: у Запада есть два месяца для выполнения пунктов зерновой сделки
Кандидат наук назвал жирную рыбу и яйца самыми полезными продуктами для печени
Промес уверен, что главного тренера «Спартака» Абаскаля ждет большое будущее
Все новости
Непростая мишень. Насколько трудно уничтожить батарею Patriot
Поможет ли опыт Вьетнамской войны защитить комплексы ЗРК Patriot от удара
«Придется столкнуться с трудностями». Global Times рассуждает, как Пекин может помирить Москву и Киев
GT: Запад готовит почву для переговоров с Россией, не веря в военный успех Украины
Концентрация, внимание, критическое мышление: как развивать у ребенка навыки успешного человека
Психолог Деханова: тренировать внимание можно с помощью техники «Вижу, слышу, чувствую»
«Официалов больше нет, доставка подорожала». Как изменились доходы от ремонта игровых приставок в России
Мастера по ремонту игровых приставок рассказали, как изменились их заработки за полтора года
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по литературе за 7 класс
Ответьте на несколько вопросов по литературе и получите оценку
На Кипре задержали двух россиян за организацию покушения на журналиста. Но не смогли найти доказательств
Прокуратура Кипра отпустила двух россиян, которых подозревали в покушении на журналиста
Самое мощное за 100 лет наводнение в Италии: затоплен 41 город
«Перешел в режим «автомат» и обстреливал ложные цели»: почему Patriot лишился 32 ракет, пытаясь сбить «Кинжал»
Пуски зенитных управляемых ракет украинским ЗРК Patriot могли производиться по уводящим помехам
Тело утонувшего друга основателя группы Cream Soda нашли в соседней области спустя два месяца
Найдено тело Аристарха Ухтомского, провалившегося под лед с основателем группы Cream Soda
«Люди с неоколониальным мышлением — недоумки на самом деле»
Путин назвал недоумками противников России, руководствующихся неоколониальными идеями
Россия объявила в розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина. У него нет особых примет
МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
«Движение первых». Как изменился День пионерии
Россия отмечает День детских общественных организаций
«Тормозят инфраструктурные проекты»: почему Greenpeace стал нежелательным в России
Генпрокуратура РФ объявила Greenpeace нежелательной организацией
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