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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии начала апреля. Военная операция России на Украине, арест Дональда Трампа, визит Эммануэля Макрона в Пекин и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 411-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 411-й день
Пушилин приехал в Бахмут. Одновременно с ним окрестности города посетил командующий ВСУ
Глава ДНР Пушилин рассказал о поездке в Бахмут
Украина без ПВО. Стоит ли верить секретным документам Пентагона, попавшим в сеть
Полковник Ходаренок назвал халтурой слитые в сеть «секретные документы» Пентагона
Лукашенко заявил Шойгу, что Белоруссии от РФ нужны гарантии защиты «как собственной территории»
В РПЦ назвали «канонически ничтожной» идею Полунина построить храм в честь Распутина
В «Ёбидоёби» пообещали «бороться до конца» за свое название, признанное Красноярским судом аморальным
Armenia Today: задержанного в Ереване по запросу РФ россиянина отпустили
Новости и материалы
Цены на автомобили в возрасте до 3 лет снизились до уровня годичной давности
WSJ: к 3 мая у ВСУ закончатся ракеты для ПВО и без прикрытия останутся 40 объектов
Российский тренер Тарханов назвал вратаря, который придет на смену Акинфееву в ЦСКА
«КП»: на Филиппа Киркорова подали в суд
Представитель силового ведомства РФ: удар упавшего у ЗАЭС дрона ВСУ мог вызвать катастрофу
Не любящие изюм в куличах россияне оказались в меньшинстве
В Новосибирске неизвестный поджег автомойку самообслуживания
Премьер Польши полетит в США на переговоры в Белом доме и с производителями оружия
Губернатор Приморья Кожемяко предложил упростить передачу имущества воинским частям
В Самаре ученик принес в школу перочинный нож и ударил им одноклассника в спину
Гимнастка Кудрявцева рассказала, как хоккеист Радулов познакомил ее с будущим мужем
Российского голкипера признали лучшим вратарем НХЛ
Ольга Орлова призналась, что у нее «разошлись ребра» из-за беременности
Жена Бедроса Киркорова ответила на слухи о разводе с артистом
В Российской Макаренковской ассоциации выступили против инициативы платить детям за пятерки
Younhap: самолет разведки США пролетел над Корейским полуостровом на фоне «молчания» КНДР
TRT: в ВМС Турции поступил первый десантный корабль «Анадолу»
Мэр Кишинева Чебан потребовал отчета о том, куда потратили полученные от ЕС средства
Все новости
В Москве проведут парад Победы. В приграничных регионах от него отказались
В Курске отменили парад 9 мая из соображений безопасности
«Хлопок и душераздирающие крики». Пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков в Рыбинске
По факту гибели двух мальчиков в ДТП в Рыбинске возбуждено уголовное дело
CNN: Украина изменила «военные планы» после утечки секретных документов Пентагона
Но есть версия, что сами документы были сфальсифицированы
Истерит на людях и катается по полу. Психолог – о том, как исправить избалованного ребенка
Психолог Дербенева: избалованность может выглядеть как проблемы в развитии
«Талисман в их жизни»: актеры, чья карьера началась после отношений с мировыми звездами
Питт, Лундгрен и другие звезды, которые прославились после романтических отношений
«В любых роллах будет палочка». Какие кишечные инфекции опасны для здоровья, а какие полезны
Микробиолог Юшина рассказала, опасно ли есть роллы из-за обнаружения кишечной палочки
Из соцсетей в большое кино: Ирине Горбачевой — 35
«Защищающим храм вручают повестки»: в Хмельницкой области штурмуют собор во время богослужения
Украинская православная церковь заявила о новой попытке захвата собора в Каменце-Подольском
«Она актриса эмоциональная». Лия Ахеджакова уволилась из «Современника», где прослужила 45 лет
В театре «Современник» подтвердили уход из труппы народной артистки России Лии Ахеджаковой
«Истеричная реакция». Кремль ответил на критику планов по ядерному оружию в Белоруссии
Песков назвал подход Запада к Минским соглашениям «игрой в наперстки»
Фрэнк Синатра вместо Уиллиса, обман Алана Рикмана и роль Годунова: чего вы не знали о «Крепком орешке»
9 малоизвестных фактов о создании «Крепкого орешка»
«Одна секунда – и нет человека». Актриса Елена Шульман погибла в Петербурге
Актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил троллейбус в Санкт-Петербурге
Ярость и паника. Что еще мы узнали из утечки секретных данных США
NYT: в утечке спецслужб США есть данные о переброске элитных подразделений ВСУ в Артемовск
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