09 апреля 2023, 08:11
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии начала апреля. Военная операция России на Украине, арест Дональда Трампа, визит Эммануэля Макрона в Пекин и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Столкновения протестующих с полицией во время беспорядков в Нанте, Франция, 6 апреля 2023 года
Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда Нью-Йорка, где ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам, 4 апреля 2023 года
Пассажиры автобуса в Луганске, 31 марта 2023 года
Ультраортодоксальные евреи во время церемонии «Маим Шелану» накануне праздника Песах в окрестностях Иерусалима, 4 апреля 2023 года
Курсант полиции на самодельном картинге в гонке «Мыльная коробка», Ханстентон, 2 апреля 2023 года. Впервые дерби состоялось в 1953 году
Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова в Басманном суде, 4 апреля 2023 года
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин перед Домом народных собраний в Пекине, Китай, 6 апреля 2023 года
Последствия обстрелов в городе Часов Яр близ Бахмута, 2 апреля 2023 года
Установка статуи Христа в рамках подготовки к Страстной неделе в Саморе, Испания, 3 апреля 2023 года
Cкульптура на острове Пинтан, символизирующая единство народов Китая и Тайваня, 8 апреля 2023 года
Папа Римский Франциск покидает площадь Святого Петра в Ватикане после мессы в Вербное воскресенье, 2 апреля 2023 года
Серфер на пляже во Флориде, 6 апреля 2023 года
Подземный пешеходный переход в Москве, 5 апреля 2023 года