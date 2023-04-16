Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Как православные христиане отмечают Пасху

Пасха — главный праздник православных христиан. Широко отмечается верующими во всем мире.

В Египте, например, этот праздник является одним из самых важных для коптов. В Страстную субботу, накануне Пасхи, коптские христиане начинают пасхальное бдение, которое длится до рассвета.

В Эфиопии праздник Пасхи называют Фассика, обозначает он то же, что и у всех христиан – день, когда Иисус Христос воскрес из мертвых после распятия. На пасхальном богослужении все эфиопы носят традиционную белую одежду, называемую yabesha libs.

В сербских церквях пасхальные службы начинаются рано утром в Васкрес (так называют сербы Пасху), сам праздник отмечается 2-3 дня. Сербы, как и русские, «христосуются» и приветствуют друг друга, восклицая «Христос Воскресе» — «Воистину Воскресе». Большое внимание уделяется пасхальной трапезе, которую начинают с просфоры или яиц.

Ранее в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. В этот момент в храме присутствовали более 2 тыс. паломников из разных стран мира. В этом году были усилены меры безопасности, в частности, все допущенные к молитве должны были иметь спецпропуска.

О том, как отмечают священный праздник в разных странах мира, – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 417-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 417-й день
«Станет катастрофой для Зеленского»: в США считают, что в случае возвращения к власти Трамп будет мстить
Newsweek: Трамп намерен отомстить Зеленскому за отказ расследовать дело сына Байдена
«У них бардак». Как утечка данных по S.T.A.L.K.E.R. 2 повлияла на украинских разработчиков
Инициатор утечки S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказал о реакции разработчиков на слив данных
РИА Новости: российские силы ведут бои за железнодорожный узел на западе Артемовска
Посол РФ в Судане: предварительно, россияне не пострадали во время столкновений в Хартуме
Министр обороны Украины Резников: вступить в НАТО Киеву еще в 2008 году помешала Меркель
Ермак заявил о возвращении на Украину 130 пленных в ходе пасхального обмена с Россией
Новости и материалы
Соперник Рублева надеется на усталость российского теннисиста в финале «Мастерса»
Русские мигранты напуганы действиями властей Индонезии
Промоутер Лавров предположил, за сколько может выступить Пугачева в России
Лыжник Устюгов выиграл гонку на 70 км свободным стилем на чемпионате России в Мончегорске
Карасин не поддержал тех, кто сорвал флаг Украины возле штаб-квартиры МПА СНГ
Врач спрогнозировал у Костомарова депрессию из-за инвалидности
Папа Римский Франциск поздравил россиян с Пасхой
В столице Судана наблюдаются проблемы с электричеством на фоне боев
Валя Карнавал спровоцировала слухи о расставании с Сашей Стоуном
Посол России в Судане заявил, что боевые действия в стране имеют тенденцию к снижению
Врач рассказал, как долго Костомаров будет готовиться к протезированию
В Windows появилась реклама в меню «Пуск»
В Госдепе заявили, что главы МИД G7 обсудят «общий и согласованный» подход к КНР
Business Insider: микробиолог впервые снял на камеру групповой секс тихоходок
Психологи выяснили, какие черты личности делают людей счастливее
Гарик Харламов признался, что последние полгода живет с Гошей Куценко
Россиянка нашла мумию женщины на крыльце своей дачи в Ленобласти
Ученые обнаружили у препаратов для лечения сердечных заболеваний неожиданный эффект
Все новости
Мария Дегтерева
Чем опасна «Теория официальной народности 2.0»
Об искусстве и «простом человеке»
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по русскому языку за 7-й класс
Ответьте на несколько вопросов по русскому языку за 7-й класс и узнайте свою оценку
Шведские власти заподозрили россиянку в шпионаже. Что известно об этом деле
В Швеции отпустили задержанную по подозрению в шпионаже россиянку
«Немцы есть немцы». Организаторам акции с российским танком в Берлине выставили счет
Организаторов акции с подбитым танком у посольства России в Берлине оштрафовали на 806 евро
Авербух, Акинфеев и Туктамышева. Зеленский внес спортсменов в черный список
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов
«В Хартуме слышны звуки перестрелок, распространяется паника». Что происходит в Судане
Al Arabiya: суданская армия нанесла авиаудары по штабу спецназа в Хартуме
Ивану Урганту — 45
«Веерных рассылок электронных повесток не будет». Главное из заявления Генштаба ВС РФ
В российском Генштабе рассказали о ходе весенней призывной кампании
«Кинул предмет, похожий на дымовую шашку». Рядом с премьер-министром Японии произошел взрыв
Полиция установила личность мужчины, устроившего взрыв вблизи места выступления Фумио Кисиды
«Буря» становится на крыло: Британия обкатает технологии для истребителя шестого поколения
Лондон выделил 656 млн фунтов стерлингов на отработку технологий для истребителя Tempest
«Украина ни в коем случае не примет суррогатных решений». Чего ждет Киев от саммита НАТО
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев намерен получить приглашение в НАТО уже в июле
«Есть серьезные опасения, что она убьет себя»: почему знаменитостей берут под опеку родственники
Звезды, которых взяли под опеку во взрослом возрасте
«Будущий муж спит с матерью в одной кровати и считает это нормальным»
Юрист из Москвы – о сомнениях накануне брака
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях