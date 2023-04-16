Как православные христиане отмечают Пасху

Пасха — главный праздник православных христиан. Широко отмечается верующими во всем мире.

В Египте, например, этот праздник является одним из самых важных для коптов. В Страстную субботу, накануне Пасхи, коптские христиане начинают пасхальное бдение, которое длится до рассвета.



В Эфиопии праздник Пасхи называют Фассика, обозначает он то же, что и у всех христиан – день, когда Иисус Христос воскрес из мертвых после распятия. На пасхальном богослужении все эфиопы носят традиционную белую одежду, называемую yabesha libs.



В сербских церквях пасхальные службы начинаются рано утром в Васкрес (так называют сербы Пасху), сам праздник отмечается 2-3 дня. Сербы, как и русские, «христосуются» и приветствуют друг друга, восклицая «Христос Воскресе» — «Воистину Воскресе». Большое внимание уделяется пасхальной трапезе, которую начинают с просфоры или яиц.



Ранее в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. В этот момент в храме присутствовали более 2 тыс. паломников из разных стран мира. В этом году были усилены меры безопасности, в частности, все допущенные к молитве должны были иметь спецпропуска.



О том, как отмечают священный праздник в разных странах мира, – в фоторепортаже «Газеты.Ru».