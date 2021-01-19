Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Общество

Как прошли крещенские купания в России

Православные христиане отмечают Крещение. Пандемия и морозы не помешали верующим отправиться минувшей ночью к купелям и, по сложившейся традиции, окунуться в ледяную воду. В преддверии праздника врачи предупреждали, что от купаний лучше воздержаться, поскольку в тесных раздевалках и при столпотворении у купели есть риск заразиться коронавирусной инфекцией. Солидарны с ними были и священнослужители — они говорили, что окунаться в воду в Крещение не обязательно, верующим важнее помолиться в храмах, где соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, а купание — народная традиция, не поощряемая Церковью. Однако народ от традиций не отказывается — в этом году, как обычно, по всей России люди решились в ночь с 18 на 19 января сбросить с себя верхнюю одежду и, перекрестившись, окунуться в ледяную воду. Как это было — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

close
Во время крещенских купаний в купели Свято-Троицкого собора на реке Ижоре в Колпино, Санкт-Петербург, 18 января 2021 года Во время крещенских купаний в купели Свято-Троицкого собора на реке Ижоре в Колпино, Санкт-Петербург, 18 января 2021 года
Девушка во время крещенских купаний в купели на территории парка &laquo;Патриот&raquo;, Московская область, 19 января 2021 года Девушка во время крещенских купаний в купели на территории парка &laquo;Патриот&raquo;, Московская область, 19 января 2021 года
Настоятель, отец Михаил Францев во время крещенских купаний в купели полкового храма иконы Божией матери &laquo;Нечаянная радость&raquo; 7-й десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске, 18 января 2021 года Настоятель, отец Михаил Францев во время крещенских купаний в купели полкового храма иконы Божией матери &laquo;Нечаянная радость&raquo; 7-й десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске, 18 января 2021 года
Купание в крещенской купели на реке Волхов в Великом Новгороде, 18 января 2021 года Купание в крещенской купели на реке Волхов в Великом Новгороде, 18 января 2021 года
Крещенские купания в купели на роднике у храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в Кемерове, 18 января 2021 года Крещенские купания в купели на роднике у храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в Кемерове, 18 января 2021 года
Десантник во время крещенских купаний в купели на территории парка &laquo;Патриот&raquo;, Московская область, 19 января 2021 года Десантник во время крещенских купаний в купели на территории парка &laquo;Патриот&raquo;, Московская область, 19 января 2021 года
Во время крещенских купаний в купели на пруду у храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Колюбакино Московской области, 18 января 2021 года Во время крещенских купаний в купели на пруду у храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Колюбакино Московской области, 18 января 2021 года
Прихожанин собора Успения Пресвятой Богородицы окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, 18 января 2021 года Прихожанин собора Успения Пресвятой Богородицы окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, 18 января 2021 года
Во время крещенских купаний в купели в микрорайоне Затон на Оби в Новосибирске, 18 января 2021 года Во время крещенских купаний в купели в микрорайоне Затон на Оби в Новосибирске, 18 января 2021 года
Верующие во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке, 18 января 2021 года Верующие во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке, 18 января 2021 года
На источнике &laquo;Гремячий ключ&raquo; в Сергиево-Посадском районе, 18 января 2021 года На источнике &laquo;Гремячий ключ&raquo; в Сергиево-Посадском районе, 18 января 2021 года
Крещенские купания в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье, , 18 января 2021 года Крещенские купания в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье, , 18 января 2021 года
Девушка во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска, 18 января 2021 года Девушка во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска, 18 января 2021 года
Настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Евгений Попиченко совершает обряд освящения воды в праздник Крещения на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, 18 января 2021 года Настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Евгений Попиченко совершает обряд освящения воды в праздник Крещения на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, 18 января 2021 года
Верующие во время крещенских купаний в купели в микрорайоне Затон на Оби в Новосибирске, 18 января 2021 года Верующие во время крещенских купаний в купели в микрорайоне Затон на Оби в Новосибирске, 18 января 2021 года
Верующие набирают крещенскую воду в бутылки на источнике &laquo;Гремячий ключ&raquo; в Сергиево-Посадском районе, 19 января 2021 года Верующие набирают крещенскую воду в бутылки на источнике &laquo;Гремячий ключ&raquo; в Сергиево-Посадском районе, 19 января 2021 года
Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска, 18 января 2021 года Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска, 18 января 2021 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Малышева, Садальский, Киркоров: кто пришел проститься с Грачевским
Малышева, Садальский, Киркоров: кто пришел проститься с Грачевским
Умер актер Денис Карасев
Умер актер Денис Карасев
«Три выстрела из танка»: 30 лет штурму телецентра в Вильнюсе
«Три выстрела из танка»: 30 лет штурму телецентра в Вильнюсе
200-я «Газель» не проехала под мостом «Газель не проедет»
200-я «Газель» не проехала под мостом «Газель не проедет»
Во время крещенских купаний в купели Свято-Троицкого собора на реке Ижоре в Колпино, Санкт-Петербург, 18 января 2021 года
Девушка во время крещенских купаний в купели на территории парка «Патриот», Московская область, 19 января 2021 года
Настоятель, отец Михаил Францев во время крещенских купаний в купели полкового храма иконы Божией матери «Нечаянная радость» 7-й десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске, 18 января 2021 года
Купание в крещенской купели на реке Волхов в Великом Новгороде, 18 января 2021 года
Крещенские купания в купели на роднике у храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в Кемерове, 18 января 2021 года
Десантник во время крещенских купаний в купели на территории парка «Патриот», Московская область, 19 января 2021 года
Во время крещенских купаний в купели на пруду у храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Колюбакино Московской области, 18 января 2021 года
Прихожанин собора Успения Пресвятой Богородицы окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, 18 января 2021 года
Во время крещенских купаний в купели в микрорайоне Затон на Оби в Новосибирске, 18 января 2021 года
Верующие во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке, 18 января 2021 года
На источнике «Гремячий ключ» в Сергиево-Посадском районе, 18 января 2021 года
Крещенские купания в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье, , 18 января 2021 года
Девушка во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска, 18 января 2021 года
Настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Евгений Попиченко совершает обряд освящения воды в праздник Крещения на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, 18 января 2021 года
Верующие во время крещенских купаний в купели в микрорайоне Затон на Оби в Новосибирске, 18 января 2021 года
Верующие набирают крещенскую воду в бутылки на источнике «Гремячий ключ» в Сергиево-Посадском районе, 19 января 2021 года
Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска, 18 января 2021 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Общество /
Один погибший: на туристов в Домбае сошла снежная лавина
Один погибший: на туристов в Домбае сошла снежная лавина
9
Общество /
В шаге от Кремля: в ГУМе открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19
В шаге от Кремля: в ГУМе открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19
17
Общество /
Землетрясение в Индонезии: десятки погибших и сотни раненых
Землетрясение в Индонезии: десятки погибших и сотни раненых
16
Общество /
Кадры с места смертельного пожара в Екатеринбурге
Кадры с места смертельного пожара в Екатеринбурге
12
Общество /
Крушение индонезийского Boeing 737: поисковая операция
Крушение индонезийского Boeing 737: поисковая операция
12
Общество /
При сходе лавины на горнолыжном курорте в Норильске погибли люди
При сходе лавины на горнолыжном курорте в Норильске погибли люди
10
Общество /
Как мир встретил Новый 2021 год
Как мир встретил Новый 2021 год
16
Общество /
Сергий задержан: ситуация в Среднеуральском женском монастыре
Сергий задержан: ситуация в Среднеуральском женском монастыре
14
Общество /
Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк
Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк
9
Все фоторепортажи