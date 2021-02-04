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Страна разрушена: 45 лет после чудовищного землетрясения в Гватемале

4 февраля 1976 года в Гватемале произошло самое масштабное в истории Центральной Америки землетрясение магнитудой 7.5, в результате которого погибли 23 тыс. человек, еще 70 тыс. получили ранения. Эпицентр толчков находился в 160 км к северо-востоку от столицы на глубине 5 км рядом с городом Лос-Аматес в департаменте Изабал.

Жители Гватемалы почувствовали толчки в 03.30 ночи. Землетрясение сопровождалось многочисленными оползнями, поскольку плоскогорье в стране рассечено оврагами с крутыми склонами. Горизонтальные смещения почвы достигали трех метров, в результате чего возникали трещины шириной до девяти метров. Была затронута территория общей площадью до 9000 кв. км.

В десятках селений глинобитные дома были почти полностью разрушены. Поврежденные коммуникации, телефонные сети и электричество, обрушившиеся мосты — сотни тысяч человек были изолированы по всей стране. Начать спасательные и восстановительные работы было затруднительно из-за тысяч оползней.

После смещения и разлома земной коры в Гватемале началось извержение сразу трех действующих вулканов. Землетрясение вызвало к жизни цепь новых вулканов вдоль побережья Тихого океана. Ущерб был отмечен также в Сальвадоре, Гондурасе и юго-восточной Мексике.

Последствия самого масштабного в истории Центральной Америки землетрясения, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Отель Terminal в Гватемале после землетрясения, февраль 1976 года Отель Terminal в Гватемале после землетрясения, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в городе Сан-Мартин, Гватемала, февраль 1976 года Последствия землетрясения в городе Сан-Мартин, Гватемала, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, 9 февраля 1976 года Последствия землетрясения в Гватемале, 9 февраля 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, 4 февраля 1976 года Последствия землетрясения в Гватемале, 4 февраля 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, 4 февраля 1976 года Последствия землетрясения в Гватемале, 4 февраля 1976 года
Жители Гватемалы оставшиеся без крова, 5 февраля 1976 года Жители Гватемалы оставшиеся без крова, 5 февраля 1976 года
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Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Отель Terminal в Гватемале после землетрясения, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в городе Сан-Мартин, Гватемала, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, февраль 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, 9 февраля 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, 4 февраля 1976 года
Последствия землетрясения в Гватемале, 4 февраля 1976 года
Жители Гватемалы оставшиеся без крова, 5 февраля 1976 года
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