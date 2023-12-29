30 декабря 2023, 11:16
Фото
Главные фотографии 2023 года по версии «Газеты.Ru»
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Бездомный кот у административного здания в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенного в результате обстрела, 24 января 2023 года
Протестующая в коробке куклы Барби принимает участие в демонстрации с требованием об отставке президентки Перу Дины Болуарте и назначении новых президентских выборов, Лима, Перу, 22 июля 2023 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля, 23 марта 2023 года
Первый в России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке, 31 августа 2023 года
Король Великобритании Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца после церемонии коронации в Лондоне, 6 мая 2023 года
Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 25 февраля 2023 года
Автомобиль на подтопленной улице в результате ливня в Москве, 18 июля 2023 года
Украинский полицейский в укрытии перед горящим зданием, пострадавшим от авиаудара, в Авдеевке, Украина, 17 марта 2023 года
Вынос гроба с телом народной артистки СССР Инны Чуриковой после церемонии прощания в храме Христа Спасителя в Москве, 17 января 2023 года
Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой, 12 сентября 2023 года
Мужчина спит на диване возле обрушившегося здания в результате мощных землетрясений в Хатае, Турция, 13 февраля 2023 года
Обладательницы премии «Оскар» актрисы Джейми Ли Кертис и Мишель Йео на 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде, Лос-Анджелес, США, 12 марта 2023 года
Протестующие против судебной реформы Израиля идут с национальными флагами Израиля рядом с транспарантом, на котором изображен премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, Израиль, 25 марта 2023 года
Подтопленный Дворец культуры на Днепровском проспекте в результате удара по Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года
Люди во время грязевых процедур на территории санатория «Танганцзы» в Китае, 31 мая 2023 года
Танк бойцов ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу на аэродроме Кневичи во Владивостоке, 16 сентября 2023 года
Гигантский воздушный шар с портретом канцлера Германии Олафа Шольца перед Рейхстагом на акции протеста против сокращения бюджета Германии на социальную помощь, 3 июля 2023 года
Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинальном матче против итальянца Янника Синнера на Уимблдонском турнире, 14 июля 2023 года
Дерево горит во время лесного пожара в Мандре, Греция, 18 июля 2023 года
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время концерта по случаю 70-летия окончания Корейской войны, 27 июля 2023 года
Сторонник Дональда Трампа в день, когда в Окружной суде Вашингтона огласили новые обвинения бывшему президенту США по делу о штурме Капитолия, Вашингтон, 3 августа 2023 года
Военнослужащий отдельной казачьей бригады «Терек» во время работы на боевой позиции на Соледарском направлении спецоперации на Украине, 30 октября 2023 года
Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) во время оглашения ему приговора на выездном заседании Мосгорсуда в исправительной колонии №6, Владимирская область, поселок Мелехово, 4 августа 2023 года
Мосгорсуд приговорил Навального (включен в список террористов и экстремистов) к 19 годам лишения свободы
Рабочие демонтируют советский герб со 102-метровой монументальной скульптуры «Родина-мать» в Киеве, 1 августа 2023 года
Последствия попадания беспилотника в 50-этажную башню «IQ-квартала», расположенную в деловом центре «Москва-Сити», 1 августа 2023 года
Гости перед приемом от имени губернатора Санкт-Петербурга для глав африканских СМИ в ЦВЗ «Манеж», 27 июля 2023 года
Военнослужащий Центрального военного округа (ЦВО) во время боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» в зоне проведения специальной военной операции, 2 марта 2023 года
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Макдональдсе, Киев, Украина, 6 сентября 2023 года
Певица Леди Гага во время прохода по красной ковровой дорожке 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде, Лос-Анджелес, 12 марта 2023 года
Молодожены в центре Киева накануне празднования Дня независимости Украины, 21 августа 2023 года
«Голубая луна» восходит за храмом Посейдона на мысе Сунион, недалеко от Афин, Греция, 30 августа 2023 года
Сожжение конфискованного сандалового дерева с целью пресечения нелегальной торговли эфирным маслом в Кении, 28 февраля 2023 года
Участница протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване, 20 сентября 2023 года
Участники восьмого этапа многодневной велогонки «Тур де Франс», 8 июля 2023 года
Полицейские эвакуируют женщину с ребенком во время вторжения ХАМАСа в Израиль, 7 октября 2023 года
Мужчины переносят палатку после недавнего землетрясения в районе Герата, Афганистан, 10 октября 2023 года
Дети катаются на модели советского танка Т-34 времен ВОВ во время военно-исторического фестиваля под Санкт-Петербургом, 4 февраля 2023 года
Спасатель на месте крушения поезда в городе Сархари, Пакистан, 6 августа 2023 года
Уличная выставка военных фотографий в Санкт-Петербурге, 20 февраля 2023 года
Крестный ход в Санкт-Петербурге, 15 апреля 2023 года
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в центре Москвы, 25 июня 2023 года
Мигранты пытаются добраться на поезде из Мексики в США, 20 сентября 2023 года
Массовая свадебная церемония в Международный женский день в Кабуле, Афганистан, 8 марта 2023 года
Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда Нью-Йорка, где ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам, 4 апреля 2023 года
Вид на город Лахайна, почти полностью уничтоженный лесными пожарами, Гавайские острова, 10 августа 2023 года
Почетный караул возвращается в здание правительства после церемонии приветствия президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха и Папы Римского Франциска в Улан-Баторе, Монголия, 2 сентября 2023 года
Израильтяне во время сирены воздушной тревоги в городе Реховот, Израиль, 13 октября 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей после церемонии инаугурации во дворце «Каса Росада» в Буэнос-Айресе, 10 декабря 2023 года
Палестинец на фоне разрушенного в результате обстрелов со стороны армии Израиля здания в секторе Газа, 3 ноября 2023 года
Музыкант Сэм Смит на церемонии вручения премии Brit Awards 2023 в Лондоне, 11 февраля 2023 года
Девушка во время демонстрации в Праге с требованием немедленного освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа группировкой ХАМАС, 7 ноября 2023 года
Последствия шторма «Даниэль» в деревне Музаки, Греция, 26 сентября 2023 года
Эвакуированная гражданка Палестины на Казанском вокзале перед отправкой в Чечню в пункты временного размещения (ПВР), Москва, 29 ноября 2023 года
Девочка на территории больницы Аль-Ахли, где сотни палестинцев погибли в результате взрыва, Город Газа, 18 октября 2023 года
Пропалестинские активисты поднимают «окровавленные» руки во время слушаний с участием госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в конгрессе США, 31 октября 2023 года
Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Астану, Казахстан, 1 ноября 2023 года
Художница Александра Скочиленко во время судебного заседания в Санкт-Петербурге, 8 ноября 2023 года
Израильский солдат во время наземной операции в секторе Газа, 8 ноября 2023 года
Мать плачет над телом своего сына, убитым боевиками ХАМАС во время музыкального фестиваля на границе с сектором Газа, на кладбище Пардес Хаим в Кфар-Сабе, Израиль, 15 октября 2023 года
Участница фестиваля Ла Томатина в испанском городе Буньоле, провинция Валенсия, 30 августа 2023 года
Последствия землетрясения в деревне Аль-Мал в провинции Идлиб, Сирия, произошедшего накануне, 18 мая 2023 года
Полицейские защищают вход в здание мэрии от протестующих во время акции протеста сторонников оппозиции «Сербия против насилия» (СПН) после того, как СПН заявила о серьезных нарушениях на выборах в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года
Горящие автомобили в Нантерре после марша протеста в поддержку подростка, убитого полицейскими во время проверки документов, пригород Парижа, Франция, 29 июня 2023 года
Женщины стоят рядом с телами палестинцев в больнице Абу Юсефа Аль-Наджара, погибших в результате израильского удара, на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, Рафах, юг сектора Газа, 29 декабря 2023 года
Участники традиционного фестиваля «Els Enfarinats» сражаются мукой и яйцами на улицах Иби, Испания, 28 декабря 2023 года
Тейлор Свифт выступает на стадионе «Монументал» во время своего концерта Eras Tour в Буэнос-Айресе, Аргентина, 9 ноября 2023 года
Верующие в гроте церкви Рождества Христова в Вифлееме, 25 декабря 2023 года
Дети спасаются от жары с помощью электрических вентиляторов на улице в Пекине, Китай, 25 июня 2023 года
Палестинцы провожают в последний путь тело 14-летнего мальчика, погибшего во время рейда израильской армии в Рамалле, 2 ноября 2023 года
Люди смотрят на шторм на набережной в Сочи, 27 ноября 2023 года
Балерина Американского театра балета репетирует перед выступлением в Большом театре Шанхая, 2 ноября 2023 года
Массовая свадебная церемония в Кабуле, Афганистан, 8 марта 2023 года
Бассейн на склоне холма, разрушенного в результате оползня, вызванного сильными проливными дождями, Сан-Клемент, Калифорния, 16 марта 2023 года
Уходящий год был наполнен событиями: продолжение специальной военной операции на Украине, мощные землетрясения в Турции и Сирии, боевые действия в Нагорном Карабахе, вооруженный конфликт ХАМАСа и Израиля, протесты в разных частях света и даже рождение детеныша панды в Московском зоопарке.
Лучшие кадры года — в нашей итоговой фотогалерее.