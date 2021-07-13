13 июля 2021, 13:29 Фоторепортажи Мощный взрыв в гостинице в Геленджике

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Взрыв бытового газа в магазине, находящемся на цокольном этаже четырехэтажной частной гостиницы в Геленджике, привел к гибели одного человека, еще четверо, включая ребенка, госпитализированы в тяжелом состоянии.



В результате происшествия были повреждены все четыре этажа здания — обрушилась стена и перекрытия. Осколками и обломками строения засыпало проезжую часть рядом с гостиницей.



По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил безопасной эксплуатации газового оборудования персоналом гостиницы. Также проверяется версия о неисправности оборудования.



Кадры с месте происшествия — в фоторепортаже «Газеты.Ru».