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Как в России встретили Рождество

К празднику в храм Христа Спасителя доставили «Троицу» Андрея Рублева

В храме Христа Спасителя в Москве состоялись праздничные богослужения в честь одного из главных церковных праздников — Рождества Христова.

«Господь сказал всем нам, что главным законом человеческой жизни является любовь. И это чувство — возвышенное, прекрасное — является наивысшей ценностью, достигая которой, человек обретает спасение», — сказал в обращении к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В честь праздника в храм была доставлена икона Святой Троицы кисти Андрея Рублева, ее поместили в специальный киот у правого клироса.

В общей сложности торжественные богослужения проходят более чем в 500 православных храмах Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру, сообщает «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории Ново-Огарево.

«Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Как прошла Божественная литургия в разных городах России — в галерее «Газеты.Ru».

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