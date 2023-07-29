15 лучших фото недели: визит Шойгу в КНДР, рекордный ливень в Москве и ЧМ по футболу среди женщин

Военная операция России на Украине, визит министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею, гости форума Россия — Африка, последствия сильнейшего с XIX века ливня в Москве, Чемпионат мира по футболу среди женщин и другие лучшие кадры недели — в нашей фотогалерее.