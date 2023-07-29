Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

15 лучших фото недели: визит Шойгу в КНДР, рекордный ливень в Москве и ЧМ по футболу среди женщин

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, визит министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею, гости форума Россия — Африка, последствия сильнейшего с XIX века ливня в Москве, Чемпионат мира по футболу среди женщин и другие лучшие кадры недели — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 521-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 521-й день
Десятки украинских военнослужащих погибли при ракетном ударе по зданию СБУ в Днепре
В России создадут реестр военнообязанных и будут ставить на воинский учет без явки в военкомат
Правительство РФ утвердило новый порядок формирования и направления повесток
Компания из Ганы хочет закупить у УАЗа 300 пикапов
На Украине попросили беречь генераторы из-за рисков отключения электричества зимой
В Германии заявили, что ВСУ несут большие потери из-за российских мин
В РФС рассказали о втором сопернике для сборной России на сентябрьском сборе
Новости и материалы
Шахматист Федосеев: больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях
Вулкан на Курилах выбросил пепел на высоту три километра
Депутат рассказал, как получить землю бесплатно
Захарова предупредила Кеннеди-младшего о травле
Булыкин объяснил, почему возможное изменение лимита на легионеров не повлияет на российский футбол
Ученые выяснили, как снизить риск нескольких видов рака на 32%
Российская звезда НХЛ назвал хоккеиста, на которого равняется
Массовое ДТП с участием грузовика произошло в Москве
Лидер КНДР провел встречу с делегацией Китая
Эксперт заявил, что Запад контактирует с Россией с целью начать мирные переговоры с Киевом
Девушка выпала из движущегося автомобиля на дорогу
Украинские военные обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области
УЕФА оштрафовал «Челси» на €10 млн за нарушение, допущенное при Абрамовиче
Пьяный велосипедист с ножом угрожал детям в Ленобласти
Украинские военные открыли огонь по селу в Брянской области
В России спрогнозировали падение добычи газа
На Западе назвали новое оружие России, истребляющее ВСУ
Олимпийский чемпион считает незаконной автоматическую квалификацию украинки Харлан на ОИ
Все новости
Военные Украины сообщили, что использовали ракеты из Северной Кореи
Глава Роспотребнадзора оценила риски распространения холеры в России
Зеленский: в Днепре повреждено здание СБУ
В Госдуме раскрыли, что Россия получит за прощение долгов Африке
В Китае прокомментировали оборонное сотрудничество Пекина и Москвы
Две атаки на Ростовскую область: что случилось в Таганроге и Азове
В центре Таганрога взорвалась ракета, есть раненые
Дуремар, Волк и гангстер Стамп. 100 лет со дня рождения Владимира Басова
Переписка Минобороны США и Британии 10 лет приходила «союзнику России» из-за опечатки
Times: Минобороны Британии отправило Мали данные о своем гиперзвуковом оружии
Тест: угадайте мультфильм по кадру с тигром
Вспомните, откуда эти персонажи-тигры
Как крестили Русь. Отвечаем на главные вопросы
28 июля в России отмечается День крещения Руси
«С нами отказываются вести переговоры»: Путин пожаловался на Украину, НАТО и США
Путин: США и НАТО отказываются от переговоров с Россией о гарантиях безопасности
Первый российский индекс коммерческой недвижимости: что это и как работает?
Новый индекс предоставит количественную информацию для участников рынка коммерческой недвижимости
Ночные подъемы и вода вместо завтрака. Телеведущая Вера Красова — о работе в утреннем эфире
Телеведущая Вера Красова рассказала о секретах утреннего эфира и реалиях конкурсов красоты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях