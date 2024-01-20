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Фото

18 главных фото недели: гонки с верблюдами и крещенские купания с собакой

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Падение беспилотника на жилой дом в Воронеже, последствия извержения вулкана в Исландии, празднование Крещения Господня, рождение редкого карликового бегемота в зоопарке Чехии и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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