20 января 2024, 11:49
Фото
18 главных фото недели: гонки с верблюдами и крещенские купания с собакой
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46-е гонки «Дакар» в Саудовской Аравии, 18 января 2024 года
Горящие баррикады во время протестов в Порт-о-Пренсе, Гаити, 18 января 2024 года
Королева Дании Маргрете передает обязанности монарха своему сыну Фредерику X во время заседания Государственного совета во дворце Кристиансборг в Копенгагене, Дания, 14 января 2024 года
Женщина убирает разбитое стекло рядом с поврежденным многоэтажным жилым домом в Воронеже после падения беспилотника ВСУ, 16 января 2024 года
Теннисистка Марта Костюк с Украины кусает ракетку во время матча против Элины Аванесян из России на чемпионате Australian Open в Мельбурне, Австралия, 19 января 2024 года
Дональд Трамп с женой Меланией Трамп и сыном Бэрроном (в центре) во время похорон матери Мелании Амалии Кнавс, Палм-Бич, штат Флорида, 18 января 2024 года
Девушка фотографируется возле сугроба на Красной площади в Москве, 19 января 2024 года
Сара Снук и Киран Калкин с наградами за лучшую женскую роль и за лучшую мужскую роль в сериале «Наследники» на 75-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 15 января 2024 года
Палестинская женщина показывает знак V израильским военным во время армейского рейда в лагере беженцев Тулькарем на Западном берегу, 17 января 2024 года
Люди обходят разлив горячей воды рядом с местом прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске, 17 января 2024 года
Мужчина держит на поводке собаку, купаясь в Азовском море во время праздника Крещения Господня в Мариуполе, 19 января 2024 года
Дарья Трепова, обвиняемая в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), во время выездного заседания 2-го Западного окружного военного суда, Санкт-Петербург, 15 января 2024 года
Модель на показе Comme Des Garcons во время недели мужской моды в Париже, 19 января 2024 года
Неизвестный мужчина задержан солдатами во время военной операции в Гуаякиле после беспорядков, Эквадор, 18 января 2024 года
Священник благословляет собаку во время праздника Святого Антония, испанского покровителя животных, в Памплоне, Испания, 17 января 2024 года
Танцовщицы перед репетицией карнавального парада в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 января 2024 год
Дома, разрушенные потоком лавы, после извержения вулкана на окраине города Гриндавик, Исландия, 17 января 2024 года
Миколас, новорожденный детеныш редкого карликового бегемота, со своей матерью Малайей в зоопарке в городе Двур-Кралове-над-Лабем, Чехия, 15 января 2024 года
Падение беспилотника на жилой дом в Воронеже, последствия извержения вулкана в Исландии, празднование Крещения Господня, рождение редкого карликового бегемота в зоопарке Чехии и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.