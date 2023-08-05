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Фото

15 глучших фото недели: оползень в Грузии, суперлуние в Нью-Йорке и Трюдо в метро

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, оползень на горном курорте Шови в Грузии, забастовка гильдии актеров и сценаристов в США, празднование дня ВМФ в России, демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве и другие лучшие кадры недели — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 528-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 528-й день
Глава Минэкономразвития спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года
В Госдуме рассказали, для чего США нужен конфликт вокруг Тайваня
Трамп рассказал, что ему нужно для победы на выборах
На концерте Мэйби Бэйби в Петербурге потребовали убрать флаги России
Под Новосибирском произошло массовое ДТП с пятью машинами
Стало известно, кого удерживают мятежники в Нигере
Новости и материалы
Украинская саблистка Харлан заявила о проблемах с пищеварением после отказа от рукопожатия с россиянкой Смирновой
Украинский генерал признал сложность наступательных действий на южном направлении
Буйного козла Василия отловили и отправили за решетку в Прокопьевске
Володин призвал ООН осудить закупку США оружия для Тайваня
Кулеба сравнил «формулу мира» Зеленского с уставом ООН
Пьяный полковник полиции сбил подростка, ехавшего на мопеде
В Думе рассказали, как получить компенсацию за сотовую вышку на даче соседа
В московских кинотеатрах высказались о показах пиратской «Барби»
Увеличилось число пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Канске
Роднина считает нормальным переход Самоделкиной в сборную Казахстана
МЧС предупредило москвичей об опасности
СБУ намекнула на причастность Киева к атаке на российский танкер
В США прокомментировали темпы украинского контрнаступления
Алтайские гинекологи удалили пациентке кисту размером с футбольный мяч
Камеры в супермаркетах получили ИИ для слежки за покупателями
Попавший в плен украинский военный рассказал о проблемах и потерях в рядах ВСУ
В МИД объяснили США, что нужно России по зерновой сделке
Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за 13 лет
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Что известно об атаке российского танкера у Керченского пролива
Росморречфлот сообщил, что танкер «Сиг» получил пробоину после атаки дрона ВСУ
В Сочи самолет столкнулся с трапом
Танки Leopard не дошли до линии соприкосновения в зоне группировки «Центр»
КНР потребовала от России расследования по жестокому обращению с китайцами
В России началось производство нового беспилотника
«Не умер бы Королев — мы были бы на Луне». Интервью с учеником Келдыша о советской космонавтике
Академик Маров рассказал, почему не состоялся советско-французский проект «Монгольфьер на Венеру»
Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис
«Спали в автобусе и на лавочках в парке». В Турции 68 российских детей выгнали из отеля среди ночи
TourDom: около 100 детей из России выселили из турецкого отеля
Почему при псориазе люди идут в солярий и правильно ли это
Дерматолог Лапина рассказала, что при псориазе нельзя мыться мочалкой
Как восстановить живот после кесарева сечения: отвечают врачи и тренер
Врачи посоветовали восстанавливать живот после кесарева сечения с помощью бандажа, диет и упражнений
В Латвии тысячи россиян не сдали языковой тест. Теперь им грозит выдворение
Россиян, не сдавших языковой экзамен в Латвии, обяжут покинуть страну
Внебрачный сын Жириновского подал в суд иск о признании отцовства. Что известно
Эйдельштейн подал иск в суд о признании его сыном Жириновского
«Бесспорная инвестиция в будущее»: как Казахстан стал шахматной столицей мира
В Казахстане стартовал крупнейший школьный чемпионат мира по шахматам
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