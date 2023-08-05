15 глучших фото недели: оползень в Грузии, суперлуние в Нью-Йорке и Трюдо в метро
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели
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Военная операция России на Украине, оползень на горном курорте Шови в Грузии, забастовка гильдии актеров и сценаристов в США, празднование дня ВМФ в России, демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве и другие лучшие кадры недели — в нашей фотогалерее.
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