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Тренер из Петербурга получила титул на конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023»

46-летняя тренер спортивно-боевых единоборств из Санкт-Петербурга Алена Сибиева завоевала титул третьей вице-бабушки Вселенной. Финал конкурса красоты прошел в болгарской Софии 21 января.

В конкурсе принимали участие 20 женщин из разных стран, главный приз получила претендентка из Сингапура.

Алена Сибиева – обладательница титула «Бабушка России-2022». У нее черный пояс по Ояма-карате и Кобудо, она действующая спортсменка и руководит центром единоборств во Всеволожске под Петербургом.

Хобби у одной из самых красивых бабушек в мире под стать: йога, катание на коньках, танцы, гонки и плавание. У Сибиевой двое взрослых сыновей и один внук.

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