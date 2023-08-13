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Фото

16 лучших фото недели: огонь на Гавайях, наводнение в Приморье и новая «Миссис Россия»

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, лесные пожары на Гавайских островах, затопленный в результате прорыва дамбы Уссурийск, финал конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» и другие лучшие кадры недели — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 536-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 536-й день
В Приморье после паводка снизился уровень воды
Шестой энергоблок ЗАЭС перевели в режим горячего останова
Жители Москвы оставили более 500 тыс. мнений о лучших местах для летнего отдыха в столице
В Приморье начали сбор гумпомощи для пострадавших при паводке
ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 с боекомплектом под Херсоном
Минцифры хочет обязать операторов обосновывать повышение тарифов
Новости и материалы
Установлено, как меняется сексуальное удовлетворение у мужчин и женщин после 60 лет
Назван тип секса, который улучшает сон
Выяснилось, как тип родов влияет на сексуальную жизнь
Страны ЭКОВАС разошлись во мнениях о необходимости интервенции в Нигер
Доля кроссоверов в структуре авторынка РФ достигла 68%
На Украине заявили, что командиры ВСУ игнорируют советы Запада на поле боя
Китай осудил транзитную остановку тайваньского политика в США
На Украине обвинили НАТО в неудачном контрнаступлении ВСУ
Названа дата начала продаж нового кроссовера Geometry E Firefly
Спасатели из Хабаровского края прибыли на помощь в пострадавшее от паводков Приморье
Названы самые грибные места России
Власти Гавайев оценили стоимость восстановительных работ после пожаров в $5,5 млрд
В Китае план США ослабить Россию руками Украины признали провальным
Тульский разработчик готов вдвое увеличить производство дронов «Овод»
Российские военные заявили о ракетном ударе по ВСУ в Краматорске
Рогов заявил о тяжелой ситуации в Урожайном Запорожской области
В Харьков направят военкомов с западной Украины
Во Франции заявили, что Россия сорвала джекпот
Все новости
Третий обвиняемый в избиении в Забайкалье участника СВО сдался полиции
Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Белгородской области
Синоптик рассказал, сколько продлится купальный сезон на Черном море
Кривой почерк, раздражительность и неуверенность: нейропсихолог о «бывших» левшах
Нейропсихолог Наумова перечислила последствия переучивания левшей
Наследственность, гипоксия и травма. Почему некоторые люди становятся левшами
Невролог Насонова предупредила, что человек может вынужденно стать левшой
Арам Тер-Газарян
Кумиры и поклонники: кому выгодно штамповать фанатов звезд?
Ширвиндт, Олешко, Аверин: кто пришел проститься с актрисой Верой Васильевой
Казанский аллигатор и Дина-мясорубка: маньяки, которые любили друг друга и человеческое мясо
Он называл детей «котлетками» и обещал зажарить, а она помогала ему утолить голод
«Секс-переписка за деньги может стоить мне карьеры учителя»: история о моральной дилемме
Учитель литературы из Подмосковья рассказала о рисках переписки с мужчинами за деньги
Путин и Эрдоган могут встретиться в августе. Воскресит ли лидер Турции сделку по зерну?
«РИА Новости»: в Анкаре рассчитывают на встречу Путина и Эрдогана в августе
«Будет тяжелая осень»: Кулеба пообещал сделать все, чтобы призывы к переговорам с Россией утихли
Глава МИД Украины Кулеба сообщил о росте числа призывов к переговорам с Россией
Украина атаковала Крымский мост ракетами С-200. Сложно ли их поразить?
Полковник Ходаренок: Украина атаковала Крымский мост легко поражаемыми ракетами
«Хайп помогает врагу»: как Украина пыталась атаковать Крымский мост тремя модифицированными ракетами
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ нанести ракетный удар по Крымскому мосту
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